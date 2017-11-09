Глава Удмуртии подтвердил гибель одного человека при обрушении дома в Ижевске

Ранее была информация о двух погибших.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал обрушение многоэтажного дома 261 по улице Удмуртская в Ижевске.

«Основная версия это все-таки взрыв бытового газа. Последствия вы видите. В настоящий момент информация об одном погибшем. Все необходимые оперативные действия предприняты, сформирован штаб по чрезвычайному положению. Всех эвакуировали. Все необходимые ресурсы подключены», - сказал Бречалов.

Напомним, что ранее «Интерфакс» сообщал о двух телах, которые вытащили из-под завалов.

Также глава отметил, что ни помещение, ни дети детского клуба, который находится в этом здании, не пострадали.