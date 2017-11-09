МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ижевск. Удмуртия. При взрыве в дома на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске пострадали люди. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«Один пострадавший передан «Скорой помощи», - отметили в пресс-службе.

Обрушение дома в Ижевске обрушение дома ул Удмуртская 261

Напомним, обрушение произошло в четверг, 9 ноября. Обвалился угол дома с 1 по 9 этаж. Под завалами оказались магазины, расположенные на 1 этаже.

На место выехали экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.