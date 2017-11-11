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      В Ижевске полностью восстановили движение по улице 10 лет Октября

      13:35, 11 ноября, 2017
      13:35, 11 ноября, 2017
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      #дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ограничения
      Фото: vk.com/ingwett
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      Участок дороги, рядом с которым произошло обрушение жилого дома, был закрыт до обеда 11 ноября.  

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полностью восстановлено движение по улице 10 лет Октября на участке от улицы Удмуртская до улицы Пушкинская. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщил начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      «На месте продолжают работу сотрудники экстренных служб. Поэтому убедительная просьба к водителям ни в коем случае не превышать установленный скоростной режим и неукоснительно выполнять требования регулировщиков», - сказал Вычужанин.

      Напомним, что движение на данном участке было закрыто в 18:00 9 ноября, после обрушения дома №261 по улице Удмуртская. 

      13:35, 11 ноября, 2017
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      #дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#ограничения

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