В числе погибших - один ребенок.

Ижевск. Удмуртия. Число жертв обрушения дома в Ижевске выросло до четырех человек. Об этом журналистам рассказал замначальника управления Росгвардии по Удмуртской Республике Николай Мерзляков.

«В настоящий момент достали четверых. К сожалению, все они мертвы», - отметил он.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в числе погибших - один ребенок.

Росгвардия об обрушении дома в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.

Напомним, ранее сообщали об одном погибшем и двух пострадавших, которых доставили в больницу.

Напомним, взрыв в девятиэтажке прогремел в 16:40, после этого обрушилась одна из стен здания. Сотрудники регионального управления МЧС России считают, что несколько человек оказались под завалами.