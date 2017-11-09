В числе погибших - один ребенок.
Ижевск. Удмуртия. Число жертв обрушения дома в Ижевске выросло до четырех человек. Об этом журналистам рассказал замначальника управления Росгвардии по Удмуртской Республике Николай Мерзляков.
«В настоящий момент достали четверых. К сожалению, все они мертвы», - отметил он.
По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в числе погибших - один ребенок.
Росгвардия об обрушении дома в Ижевске
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-09.
Напомним, ранее сообщали об одном погибшем и двух пострадавших, которых доставили в больницу.
Напомним, взрыв в девятиэтажке прогремел в 16:40, после этого обрушилась одна из стен здания. Сотрудники регионального управления МЧС России считают, что несколько человек оказались под завалами.