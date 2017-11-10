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      Следователи не нашли следов взрывчатки в обрушившемся в Ижевске доме

      Выводы о состоянии дома на улице Удмуртской в Ижевске представят через три дня

      12:39, 10 ноября, 2017
      12:39, 10 ноября, 2017
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      #МЧС\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Пресс-служба МЧС по Удмуртии
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      Специалисты оценивают повреждения здания.

      Ижевск. Удмуртия. Выводы о состоянии дома на улице Удмуртской в Ижевске представят через три дня. Об этом журналистам сказал глава МЧС России Владимир Пучков.

      «В течение ближайших трех суток мы получим полный акт, который выдаст все необходимые рекомендации по дальнейшему использованию дома. <…> Оцениваются не только несущие конструкции, но и входные и межкомнатные двери, состояние лифтового хозяйства, холодное и горячее водоснабжение, энергетика, газовое хозяйство – все системы», - рассказал министр.

      Напомним, накануне, 9 ноября, в доме №261 по улице Удмуртской прогремел взрыв. По предварительным данным, на втором или третьем этаже зданий в одной из квартир взорвался газ. В результате рухнула часть здания – 8 угловых квартир.

      По последним данным, погибло шесть человек, в том числе двое детей. Жильцов дома эвакуировали. С ними сейчас работают психологи.

      По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

      «У нас очень часто так бывает, что после события начинаются какие-то дополнительные меры, как будто до этого не делали. Нет, это постоянная работа. Была проверка, в том числе в части газификации и обслуживания. Это трагический случай. Но работа постоянно ведется. Мы готовились  к отопительному сезону. Все системы и в городе, и в республике проверялись тщательно», - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

      Он добавил, что прежде, чем наказывать кого-то за произошедшее, нужно дождаться выводов следствия.

      12:39, 10 ноября, 2017
      382
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      #МЧС\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие

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