Позже при необходимости их переселят в санатории.

Ижевск. Удмуртия. Жильцов квартир обрушившегося дома разместят в двух школах в Ижевске. Об этом рассказал глава города Юрий Тюрин.

По его словам, обрушились 8 трехкомнатных квартир. В настоящее время уточняются данные о проживающих там людях и количестве находившихся в помещениях в момент инцидента.

Жильцов рухнувших квартир готовы принять школы №83 и 86. Позже при необходимости их переселят в санатории. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов пообещал помочь семьям.