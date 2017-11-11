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      Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске арестовали на 2 месяца

      20:37, 11 ноября, 2017
      20:37, 11 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
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      Такое решение вечером 11 ноября принял Октябрьский районный суд города.

      Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска принял решение об аресте обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске. Как рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин» руководитель объединенной пресс-службы судейского сообщества Наталья Нургаянова, его поместили под стражу на 2 месяца до 10 января 2018 года.

      Заседание состоялось вечером 11 ноября. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

      Напомним, что страшная трагедия произошла в Ижевске 9 ноября. В результате обрушения части многоэтажного дома №261 по улице Удмуртская погибли 7 человек, среди них двое детей, еще трое получили травмы.

      Накануне вечером стало известно о задержании мужчины, который проживал в квартире, ставшей эпицентром разрушения. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «убийство».  

      После допроса у следствия появилась версия о том, что мужчина мог намеренно отсоединить шланг газовой плиты от сети газораспределителя.

      Также ранее шла речь о том, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу в отношении задержанного. 

      20:37, 11 ноября, 2017
      4734
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      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

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