Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске арестовали на 2 месяца

Такое решение вечером 11 ноября принял Октябрьский районный суд города.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский районный суд Ижевска принял решение об аресте обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске. Как рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин» руководитель объединенной пресс-службы судейского сообщества Наталья Нургаянова, его поместили под стражу на 2 месяца до 10 января 2018 года.

Заседание состоялось вечером 11 ноября. Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Напомним, что страшная трагедия произошла в Ижевске 9 ноября. В результате обрушения части многоэтажного дома №261 по улице Удмуртская погибли 7 человек, среди них двое детей, еще трое получили травмы.

Накануне вечером стало известно о задержании мужчины, который проживал в квартире, ставшей эпицентром разрушения. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «убийство».

После допроса у следствия появилась версия о том, что мужчина мог намеренно отсоединить шланг газовой плиты от сети газораспределителя.

Также ранее шла речь о том, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу в отношении задержанного.