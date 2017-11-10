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      Следователи не нашли следов взрывчатки в обрушившемся в Ижевске доме

      Уголовное дело возбудили после серии звонков о минировании в Ижевске

      09:53, 10 ноября, 2017
      09:53, 10 ноября, 2017
      1119
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      #МВД\n#Ижевск\n#Александр Первухин\n#происшествие\n#телефонный звонок
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      Министр внутренних дел по Удмуртии назвал такие звонки верхом цинизма.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело после серии звонков о минировании школы и торговых центров. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин.

      «Верхом цинизма являются звонки о ложном минировании тех помещений, куда эвакуированы были жители данного дома (частично обрушившегося дома на Удмуртской, 261 – прим. ред.). <…> Мы провели необходимые мероприятия, следственные действия, возбуждено уголовное дело. Мы сделаем все, чтобы найти злоумышленников, но призываем всех граждан не поддаваться панике, все в штатном режиме», - сообщил Первухин.

      Напомним, что накануне поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в школе №86, а также трех торговых центрах. Информация не подтвердилась.  

       

      Министр внутренних дел Удмуртии о ложном минировании

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-11-10.

      09:53, 10 ноября, 2017
      1119
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Александр Первухин\n#происшествие\n#телефонный звонок

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