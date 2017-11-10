Уголовное дело возбудили после серии звонков о минировании в Ижевске

Министр внутренних дел по Удмуртии назвал такие звонки верхом цинизма.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело после серии звонков о минировании школы и торговых центров. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин.

«Верхом цинизма являются звонки о ложном минировании тех помещений, куда эвакуированы были жители данного дома (частично обрушившегося дома на Удмуртской, 261 – прим. ред.). <…> Мы провели необходимые мероприятия, следственные действия, возбуждено уголовное дело. Мы сделаем все, чтобы найти злоумышленников, но призываем всех граждан не поддаваться панике, все в штатном режиме», - сообщил Первухин.

Напомним, что накануне поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в школе №86, а также трех торговых центрах. Информация не подтвердилась.