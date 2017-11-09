Более 10 человек могли пострадать при обрушении дома в Ижевске

Всего в обрушившихся квартирах проживали 28 человек.

Ижевск. Удмуртия. При обрушении жилого дома в Ижевске могли пострадать 10-15 человек. Об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин. По его словам, всего в доме по адресу Удмуртская, 261 проживало более 500 человек, в разрушенной секции – 28 человек (8 трехкомнатных квартир).

С учетом того, что инцидент произошел в конце рабочего дня, не все жильцы находились дома. По оценкам МЧС, в это время в квартирах могли находиться 10-15 человек. По предварительным данным, взрыв мог произойти на 2-3 этаже.

В пятницу, 10 ноября, пройдет оценка состояния здания.

Напомним, что обрушение произошло в четверг, 9 ноября. По последним данным, погиб один человек.