Минздрав Удмуртии: при обрушении дома в Ижевске погибли шесть человек, в том числе один ребенок

Одна девочка остается в больнице под наблюдением врачей.

Ижевск. Удмуртия. Количество погибших в результате обрушения жилого дома в Ижевске выросло до шести человек. Об этом журналистам в пятницу, 10 ноября, рассказала замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Татьяна Демина. По ее словам, из-под завалов извлекли тело еще одно одной женщины. Среди погибших один ребенок, мужчина и женщина среднего возраста.

В больнице остается одна девочка. Она находится под наблюдением.

Информация об обрушении дома.