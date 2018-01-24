15 июня 2017 года во время телевизионной «прямой линии» к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница барака по адресу проезд Чапаева, 33 в Ижевске Анастасия Вотинцева. Она рассказала, что многоквартирный двухэтажный деревянный дом 1958 года постройки признали аварийным еще в 2016 году. При этом сама Анастасия жила в этом бараке со своего рождения, с 1990 года. Но расселять жильцов никто не спешил. Дело в том, что в республиканскую программу расселения попадали дома, признанные аварийными на 1 января 2012 года. И барак по проезду Чапаева в нее уже не попал.

Стать заметной Анастасии и ее беде – разрушающемуся дому – помогло приложение, в котором женщина записала и отправила видеообращение. «Потом мне позвонили с прямой линии. Потом со мной связались журналисты», - говорит ижевчанка.

Общаясь с президентом Владимиром Путиным в прямом эфире федеральных телеканалов, Анастасия Вотинцева, в частности, сказала: «Вы видите, в каких условиях мы живем». И действительно, картинка, которую глава государства увидел на экране, говорила сама за себя – потеки на потолках, трещины в стенах, разрушающиеся гнилые брусья, из которых был собран барак, закопченная в результате возгорания электропроводка, разрушающийся фундамент. Президент Путин пообещал посетить аварийный дом: «Я планирую быть в Ижевске. Я к вам приеду, поговорим лично. У меня командировка планируется. Это беда, конечно, но для меня там ничего необычного нет. Аварийного жилья у нас много, примерно 80 млн кв метров. Это мы в год строим сегодня. Я к вам зайду, поговорим», - сказал Путин.

Анастасия Вотинцева рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году. «Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин.

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После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры. Барак посетили городские власти, чиновники районной администрации, сотрудники управляющей компании и специалисты Фонда капремонта. Жителям предложили временно переехать в маневренный фонд. Но от переселения из одного ветхого дома в другой горожане отказались.

Ситуация с расселением аварийного барака осложнялась еще и тем, что на момент обращения в доме были приватизированы четыре квартиры. Остальные оставались в распоряжении жильцов на правах социального найма. Разный юридический и имущественный статус квартир значительно осложнил задачу властей по расселению барака.

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Приезд Владимира Путина

27 июня 2017 года, в день рождения Анастасии Вотинцевой, глава государства прибыл в Ижевск и посетил аварийный дом. В качестве подарка Анастасия получила из рук Владимира Путина путевку в санаторий в Сочи. Путин приехал к аварийному дому не один – с ним был Александр Бречалов, тогда еще временно исполняющий обязанности главы Удмуртии, который пообещал президенту решить вопрос с расселением барака до конца года.

Анастасия Вотинцева рассказала корреспонденту информационного агентства «Сусанин» о визите Владимира Путина. Президент поручил врио главы Удмуртии расселить особо нуждающиеся 11 семей из аварийных бараков. Эта цифра вызвала у жителей старых домов вопросы, поскольку в трех однотипных бараках располагается более двух десятков квартир. «Вот с этих трех домов, –показала Анастасия на пару соседних бараков, - 11 семей особо нуждающихся. Что под этим подразумевается, я не очень поняла. Но если они такие же как мы, то я так понимаю, это, наверное, когда большая семья живет, так сказать, на двух «квадратах» грубо говоря».

«По крайней мере, он обозначил сроки, что уже в 2018 году нужно переселять всех. Это не десятилетия, как нам изначально говорили. Я думаю, что все рады», - сказала Вотинцева. Встреча с Владимиром Путиным длилась всего около 15 минут.

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«Я очень довольна, - резюмировала Анастасия Вотинцева. - По крайней мере, пока на уровне слов, конечно. Но, я думаю, что все это так и будет, как говорят. Все-таки лично президент взял под свой контроль. Он приехал, ознакомился с этой проблемой лично. Я думаю, что это все на тормозах уже не спустят», - заключила жительница барака.

Новая квартира

В конце декабря 2017 года Анастасия Вотинцева получила ключи и документы на новую квартиру-студию в высотном доме по улице Совхозной, в нескольких сотнях метров от прежнего жилья. Это, кстати, было одним из требований жильцов аварийного барака, которое поддержал Владимир Путин. Дело в том, что дети ходят в школы и детские сады в непосредственной близости от старого барака.

Точно такую же квартиру получила и ее сестра. Если раньше они вместе с тремя детьми ютились в однокомнатной квартире площадью 22 кв. м., то теперь у каждой из них благоустроенная студия на 38 «квадратов».

После многих лет проживания в продуваемом всеми ветрами бараке Анастасия признается, что теперь она словно оказалась в раю: «Все тут же, все на районе, мы счастливы. Тут тепло, светло. Мы батареи даже не включаем, потому что без них тепло, жарко даже». Сама она не сомневается, что только вмешательство Владимира Путина позволило решить вопрос с расселением в кратчайшие сроки. По ее словам, расселение барака на Чапаева планировалось на 2029 год.

Конец барака

Сейчас барак выглядит брошенным. Там, где ранее находились многокамерные пластиковые окна, – зияют дыры, стеклопакеты сняли сами бывшие жильцы. Двери сломаны, проводка оборвана, водопроводные трубы сняты, дымоходы печей разрушены – это делается, чтобы в брошенных квартирах не поселились бомжи, которые могут случайно сжечь дом.

18 января 2018 года из барака на Чапаева его бывшие жильцы забрали последние вещи, которые могут им пригодиться в новой жизни. Так, братья Попцовы - Вадим и Игорь - переехали в район Малиновой горы в Ижевске и помогли соседу погрузить мебель.

По их словам, своим переездом в благоустроенную квартиру в новом доме они тоже довольны. «Здесь с детства живем. Вдвоем», - сообщил Вадим. Игорь добавил: «Мы братья. Еще помимо нас родители жили. Всю жизнь. Когда здесь родились. Сейчас поехали, как бы остатки вещей забирать». Молодым людям досталась однокомнатная квартира. В такую же квартиру переехали их родители.

Жилец соседнего барака, заглянувший в барак и пожелавший остаться анонимным, на вопрос корреспондента ИА «Сусанин» о судьбе брошенного дома сказал лишь, что очень рад: «Будет больше дров».