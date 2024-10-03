Источник: ИА «Сусанин»
С тех пор в Ижевске производят различные виды дезинфицирующих и моющих средств. И это не только чисто бытовая тема. Диапазон заказчиков, покупающих профессиональные моющие средства у ижевского производителя, весьма широкий. В первую очередь, это разнообразные предприятия пищевой промышленности, такие как молокозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики, свинокомплексы, заводы по изготовлению напитков, которые приобретают щелочные и кислотные средства, дезинфицирующие препараты для того, чтобы санитарная безопасность на их территории была на должном уровне и отвечала всем нормам законодательства.
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На этапе становления основатели компании собственноручно вместе с женами фасовали клей ПВА во флакончики 40 мл и развозили по магазинам канцтоваров
Источник: ИА «Сусанин»
У НАС С АПК ЧИСТО ХИМИЯ
Средства гигиены весьма востребованы в животноводческой отрасли. Их всё активнее применяют прежде всего в молокопроизводящих хозяйствах, а таких в стране появляется всё больше. Везде требуется дезинфекция и мойка молочного оборудования, роботов-дояров, соблюдение гигиены животных и так далее. Высокий уровень санитарного содержания в животноводческих хозяйствах и молочно-товарных фермах однозначно ведет к росту производительности в этом секторе.
Источник: «ИЖСИНТЕЗ - ХИМПРОМ»
Ольга Назарова
руководитель отдела продаж внешней экономической деятельности ГК «Ижсинтез-Химпром»
Мы производим реагенты по уходу за животными. Прежде всего, это средства гигиены вымени до доения и после доения. Также выпускаем средство для ухода за копытами. С каждым годом мы набираем обороты в этом направлении. Прошло достаточно времени, и, анализируя результаты прошлых лет, мы увидели, что в 2023 году мы отгрузили рекордное количество средств по уходу за животными – более двух тысяч тонн.
А еще в прошлом году мы запустили комплекс по производству сухих кормов. Это кормовые добавки для крупного рогатого скота, свиней, птицы, коз, овец. Сделан большой шаг вперед внутри нашей компании, потому что сегодня можем удовлетворять потребности агропромышленного комплекса.
Также стоит отметить наших давних партнеров – предприятия-пищевики уделяют большое внимание гигиене персонала. Они приобретают у нас антисептическую продукцию, жидкое мыло для гигиены рук, различные дезинфицирующие наполнители для санпропускников.
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2023 – Продано средств по уходу за выменем на рекордную сумму более 250 млн рублей
Источник: Envato Elements
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА
В «Ижсинтез-Химпром» налажено производство полного цикла - от выпуска упаковки до готового продукта. На предприятии внедрили систему автоматизации производственных процессов: смешивания, дозирования, закрутки, упаковки и этикеровки. При содействии Фонда содействия инновациям имени Бортника на грантовые деньги в 2023 году было закуплено оборудование для литья полиэтиленовой тары. Эта экструзионно-литьевая машина закрывает собственные потребности и даже справляется с внешними заказами. Это позволило сократить себестоимость выпускаемой продукции, увеличить количество рабочих мест, снизить зависимость от внешних поставщиков данного вида упаковки.
В том же году на арендованных площадях Ижевского автозавода «Ижсинтез-Химпром» запустил полный цикл изготовления кондиционера-ополаскивателя, а на собственной площадке в районе СХВ – производство сухих кормов в виде гранул. Наличие этих двух цехов позволило организовать и увеличить выпуск ассортимента средств для стирки и нескольких видов кормов для СХ животных.
Основные покупатели продукции, помимо регионов России, – это страны ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссия, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан. Дистрибьютерская сеть расширяется, продуктовая линейка тоже становится разнообразнее.
Источник: «ИЖСИНТЕЗ - ХИМПРОМ»
Анна Мальцева
креативный директор ГК «Ижсинтез-Химпром»
Наша продукция распространяется с помощью региональных складов. На территории России существует порядка 15 региональных складов, благодаря чему мы экономим на стоимости логистики, потому что с производства уезжает сразу фура, а не один палет. И уже с этого склада по территории региона наш продукт расходится конечному потребителю.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Жизненно важный момент для химического производства – это строжайшее соблюдение норм безопасности и экологических регламентов. Внедренная здесь система вентиляции исключает выброс вредных веществ в атмосферу. Ведется регулярный контроль над сбросами сточных вод в канализацию. Работает современная система водоочистки, а сами производственные помещения расположены вдали от жилых районов.
Технологические схемы и оборудование позволяют производить продукцию с минимальными потерями в процессе изготовления и при очистке оборудования, что позволяет свести к минимуму загрязнение окружающей среды одновременно с повышением рентабельности производства. Компания продолжает совершенствовать свои системы защиты экологии и окружающей среды.
Источник: «ИЖСИНТЕЗ - ХИМПРОМ»
Светлана Семакина
главный технолог ГК «Ижсинтез-Химпром»
От каждой партии производящейся продукции мы оставляем арбитражный образец. Они хранятся на складе арбитражной продукции. Если от клиента поступает рекламация, мы, чтобы разобраться, в чём причина, проверяем арбитражный образец. Если с ним всё в порядке, дальше работаем с клиентом. Если с продуктом что-то не в порядке, а такое бывает очень редко, то решаем вопрос об обмене или возврате продукции. Тут уже никаких возражений не бывает с нашей стороны.
ЧЁРНАЯ СУББОТА
Компания потеряла запасы сырья, производственное и складское оборудование, лабораторию. Только сплоченность команды помогла пережить эти тяжелые дни. Уже в первый рабочий день следующей недели начались работы по созданию новых производственных мощностей на двух запасных площадках. Одним из первых на помощь пришел первый партнер по бизнесу Владимир Шестаков. Компании-поставщики предложили условия отсрочки по оплатам. Спустя 2 недели после ЧП предприятие возобновило выпуск основных моющих и дезинфицирующих средств. В марте 2024 года был выполнен план по отгрузкам готовой продукции на 85%.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
17 февраля 2024 года случился пожар на основной производственной площадке площадью 3 500 квадратных метров
Источник: МЧС России
ГОСПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Источник: ИА «Сусанин»
Ольга Назарова
руководитель отдела продаж внешней экономической деятельности ГК «Ижсинтез-Химпром»
Анна Мальцева
креативный директор ГК «Ижсинтез-Химпром»
Благодаря взаимодействию с Корпорацией УР «Развитие» мы приняли участие в программе софинансирования по разработке дизайн-концепта детской серии, которая включает в себя 8 продуктов различного назначения и распространяется на территории России через торговые сети и маркетплейсы.
В последние годы перед коллективом встает много задач по замене импортной продукции. И для их воплощения предприятию требуются умы и рабочие руки.
Людмила Ерещенко
руководитель отдела кадров ГК «Ижсинтез-Химпром»