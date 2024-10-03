Ижевские промышленники успешно проявляют свои инженерные и предпринимательские таланты не только в машиностроении, металлообработке, оборонно-промышленном комплексе и аграрном секторе. Завидные производственные успехи также отмечаются в сфере производства химических средств. «Ижсинтез-Химпром» - эта компания уже почти 30 лет активно проявляет себя на профильном рынке. В 1996 году её основали два предприимчивых инженера Владимир Шестаков и Валерий Мальцев.

С тех пор в Ижевске производят различные виды дезинфицирующих и моющих средств. И это не только чисто бытовая тема. Диапазон заказчиков, покупающих профессиональные моющие средства у ижевского производителя, весьма широкий. В первую очередь, это разнообразные предприятия пищевой промышленности, такие как молокозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики, свинокомплексы, заводы по изготовлению напитков, которые приобретают щелочные и кислотные средства, дезинфицирующие препараты для того, чтобы санитарная безопасность на их территории была на должном уровне и отвечала всем нормам законодательства.