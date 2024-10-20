При столкновении машин на дороге Каракулино-Сарапул пострадали пять человек

Каракулино. Удмуртия. Спасатели Удмуртии ликвидировали последствия ДТП на дороге Каракулино-Сарапул. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

19 октября на 26-м километре дороги Каракулино-Сарапул столкнулись «Лада Веста» и «Фольксваген Тигуан». В результате аварии пострадали пять человек, в том числе два ребёнка. С детьми всё в порядке, две женщины получили ушибы.

На место были вызваны сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии. Они оказали необходимую помощь.