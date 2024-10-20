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При столкновении машин на дороге Каракулино-Сарапул пострадали пять человек

10:05, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
При столкновении машин на дороге Каракулино-Сарапул пострадали пять человек
10:05, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
717
0
#Каракулино\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавшие\n#спасатели
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
717
0

Спасатели региона оказали на месте необходимую помощь.

Каракулино. Удмуртия. Спасатели Удмуртии ликвидировали последствия ДТП на дороге Каракулино-Сарапул. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

19 октября на 26-м километре дороги Каракулино-Сарапул столкнулись «Лада Веста» и «Фольксваген Тигуан». В результате аварии пострадали пять человек, в том числе два ребёнка. С детьми всё в порядке, две женщины получили ушибы.

На место были вызваны сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии. Они оказали необходимую помощь. 

10:05, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
717
0
#Каракулино\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавшие\n#спасатели