Чистая природа — главный смысл нашей работы
В объективе проекта «Удмуртия ЗАВОДит» (6+) — ижевский завод «Поток-Био Инжиниринг»
Источник: ИА «Сусанин»
Андрей Поносов
журналист
17 июля 2024
17 июля 2024
«Делай добро и бросай его в воду» — древнюю пословицу в переносном смысле можно применить к людям, которые занимаются системами водоотведения и водоочистки. Они действительно творят добро, стараясь сделать так, чтобы промышленные и бытовые стоки попадали в реки и водоемы максимально безопасными, без малейшей угрозы окружающей среде.
Россия на подъеме, появляются новые предприятия, жилые массивы и поселки, школы, больницы и детские сады. И не везде имеется возможность подключить такие объекты к централизованной канализации, часто это просто нецелесообразно. Выходом из ситуации является строительство локальных очистных сооружений — и это одна из основных продукций завода «Поток-Био Инжиниринг».
Ижевское ООО «Поток-Био Инжиниринг» — это современное, динамично развивающееся предприятие, существующее уже почти 10 лет, занимающее первое место по Удмуртской Республике и входящее в тройку лидеров по промышленному и коммунальному водоснабжению и водоотведению в России. Компания специализируется на производстве очистных и канализационных установок, насосных станций, оборудования для очистки и перекачки сточных вод, шкафов управления и жироуловителей.
Мощная конструкторская и производственная база позволяет предприятию реализовывать инновационные решения и уникальные технологии для промышленного и коммунального водоотведения.
Мощная конструкторская и производственная база позволяет предприятию реализовывать инновационные решения и уникальные технологии для промышленного и коммунального водоотведения.
Источник: ООО «Поток-Био Инжиниринг»
Источник: ООО «Поток-Био Инжиниринг»
Крупными заказчиками ООО «Поток-Био Инжиниринг» в свое время выступали Кизнерский и Камбарский заводы по утилизации химического оружия (Удмуртия), предприятия Особой Экономической Зоны в г. Шымкент (Казахстан), военные города Козельск, Тейково и Татищево, Новомосковская ТЭЦ в Ульяновской области.
Всего за годы работы компанией реализованы тысячи проектов по всей стране.
Востребованным на рынке оказалось блочное оборудование по очистке и перекачке сточных вод. Для этого на предприятии было организовано производство канализационных насосных станций, также освоен выпуск очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, а также шкафов управления.
Всего за годы работы компанией реализованы тысячи проектов по всей стране.
Востребованным на рынке оказалось блочное оборудование по очистке и перекачке сточных вод. Для этого на предприятии было организовано производство канализационных насосных станций, также освоен выпуск очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, а также шкафов управления.
Источник: ООО «Поток-Био Инжиниринг»
В 2014 году «Поток-Био» начинает работу по производству армированной ОМЕГА-профилем спиральновитой трубы из полиэтилена низкого давления диаметром от 0,8 до 3 метров.
С 2016 года производство перенесено из Ижевска на вновь построенную производственную площадку в селе Шабердино Завьяловского района, что в двух десятках километров от столицы Удмуртии. Новое оборудование и дополнительные площади позволили заводу увеличить объем выпускаемой продукции и значительно сократить срок изготовления изделий.
С 2016 года производство перенесено из Ижевска на вновь построенную производственную площадку в селе Шабердино Завьяловского района, что в двух десятках километров от столицы Удмуртии. Новое оборудование и дополнительные площади позволили заводу увеличить объем выпускаемой продукции и значительно сократить срок изготовления изделий.
От становления к развитию
Виталий Бойков
руководитель ООО «Поток-Био Инжиниринг»
— Компания существует с 2014-го года, мы начинали как поставщики оборудования для строительства заводов по утилизации химического оружия в Камбарке и Кизнере, постепенно переросли из обычных поставщиков в производителей собственной продукции и пришли к тому, что нашей главной номенклатурой стали системы водоотведения, водоочистки, пожаротушения, словом, всё, что связано с водой.
Участие в обеспечении объектов в Камбарке и Кизнере дало нам опыт работы с военными, там своя специфика, особенно, когда речь идет об утилизации отходов высокого класса опасности: это, в первую очередь, повышенные требования к качеству продукции, срокам выполнения заказов и вообще к своим обязательствам.
Участие в обеспечении объектов в Камбарке и Кизнере дало нам опыт работы с военными, там своя специфика, особенно, когда речь идет об утилизации отходов высокого класса опасности: это, в первую очередь, повышенные требования к качеству продукции, срокам выполнения заказов и вообще к своим обязательствам.
Изначально «Поток-Био Инжиниринг» базировался в Ижевске, по мере роста объемов выпуска продукции предприятие переходило из корпуса в корпус, но затем было принято решение о переезде на более просторные площади. Так в деревне Шабердино для новой производственной линии появился первый корпус, который заработал буквально через восемь месяцев, как на будущую площадку зашел первый бульдозер. Сейчас здесь уже три цеха, производство полностью находится в одной локации. Последними в новое административное здание переехали инженеры, конструкторы, проектировщики, служба сбыта, управленческий персонал. Всего на данный момент комплекс насчитывает более 10 тысяч квадратных метров производственных площадей и 3 тысячи — офисных.
По словам руководителя предприятия, в Шабердино создавалась такая среда, чтобы люди, находясь на работе, где они проводят большую часть времени, чувствовали себя как дома. Яркие фасады, современная внутренняя отделка, грамотное распределение зон - все для комфортной работы сотрудников.
В просторном зале инженеров, помимо рабочего пространства, оборудована зона отдыха, можно в перерыв попить кофе, полежать на пуфиках, пообщаться. Есть спортивный уголок, где также в перерыв можно разыграть партию в настольный теннис, размяться на гимнастическом комплексе, дать немного отдохнуть голове.
Так как предприятие расположено за городом, здесь есть собственный парк автобусов, организован подвоз сотрудников к месту работы и обратно. Сейчас решается вопрос с организацией питания, чтобы это было вкусно, сытно, безопасно.
По словам руководителя предприятия, в Шабердино создавалась такая среда, чтобы люди, находясь на работе, где они проводят большую часть времени, чувствовали себя как дома. Яркие фасады, современная внутренняя отделка, грамотное распределение зон - все для комфортной работы сотрудников.
В просторном зале инженеров, помимо рабочего пространства, оборудована зона отдыха, можно в перерыв попить кофе, полежать на пуфиках, пообщаться. Есть спортивный уголок, где также в перерыв можно разыграть партию в настольный теннис, размяться на гимнастическом комплексе, дать немного отдохнуть голове.
Так как предприятие расположено за городом, здесь есть собственный парк автобусов, организован подвоз сотрудников к месту работы и обратно. Сейчас решается вопрос с организацией питания, чтобы это было вкусно, сытно, безопасно.
Каждый заказ — глобальная миссия
География поставок продукции предприятия охватывает всю Россию. «Поток-Био Инжиниринг» продолжает работать для нужд военных объектов, много заказов поступает от строительных компаний, которые в качестве подрядчиков строят системы водоотведения и водоочистки для муниципальных водоканалов, промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, школ, больниц, новых жилых поселков. Продукция компании стала более востребована, например, в золотодобывающей промышленности, так как там изменились требования к качеству сбрасываемых в водоемы промывочных вод.
Источник: ООО «Поток-Био Инжиниринг»
«Поток-Био Инжиниринг» много лет выполняет государственные заказы и в полной мере пользуется инструментами государственной поддержки. Предприятие сотрудничает с Министерством промышленности и торговли республики, Корпорацией развития Удмуртии, участвует в программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Недавно компания получила грант, за счет которого удалось закупить большое количество нового оборудования и ввести в линейку выпускаемой продукции оборудование, которое раньше закупалось. Например, шкафы управления.
Источник: ООО «Поток-Био Инжиниринг»
ООО «Поток-Био Инжиниринг» стало победителем грантового конкурса «Коммерциализация», проводимого Фондом содействия инновациям. Эта программа направлена на поддержку компаний, планирующих создание или расширение производства инновационной продукции, и финансируется из федерального бюджета в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Сумма гранта, полученного ООО «Поток-Био Инжиниринг» от государства на безвозвратной основе, составила 30 миллионов рублей.
Сумма гранта, полученного ООО «Поток-Био Инжиниринг» от государства на безвозвратной основе, составила 30 миллионов рублей.
Виталий Бойков
руководитель ООО «Поток-Био Инжиниринг»
— Главный смысл нашей работы — это чистая природа, которую мы обязаны сохранить, несмотря на все более возрастающую хозяйственную деятельность человека. Экология — это то, ради чего мы работаем, и наши дети должны без укора в наш адрес пользоваться тем, чем мы сейчас занимаемся: незамутненными ни промышленными, ни коммунальными стоками водными ресурсами.
За последние 2 года в России на многих предприятиях, и в целом в бизнесе, происходят глобальные изменения - более ускоренными темпами развиваются процессы импортозамещения. Так и наших героев эти перемены не обошли стороной.
— Сейчас мы пришли к тому, что кроме одной единицы оборудования, это насосы, используем только отечественные продукты: сырье, программное обеспечение — все российское. Да, насосы, наряду с отечественными, закупаем и китайские, но каких-либо нареканий к ним ни у нас, ни у заказчиков не возникает, европейским моделям они ничем не уступают.
Говоря об изменениях, главное, что нас не может не радовать, стало больше заказов как от военных объектов, так и от гражданского сектора. За два года объем выпускаемой нами продукции вырос в полтора раза, а по ряду позиций — в два.
Говоря об изменениях, главное, что нас не может не радовать, стало больше заказов как от военных объектов, так и от гражданского сектора. За два года объем выпускаемой нами продукции вырос в полтора раза, а по ряду позиций — в два.
Виталий Бойков
руководитель ООО «Поток-Био Инжиниринг»
На фоне роста объемов производства, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, растут и доходы работников. По словам Виталия Бойкова, индексация заработной платы сотрудникам на предприятии проходит регулярно, причем, больше, чем на уровень инфляции.
Деревня будущего
Предприятие «Поток-Био Инжиниринг» в обновленном виде возникло на краю деревни, и современное производство сразу привлекло внимание местных жителей в плане трудоустройства. Сегодня почти половина рабочего персонала на предприятии — это жители Шабердино.
Виталий Бойков
руководитель ООО «Поток-Био Инжиниринг»
— Во второй половине двадцатого века многие деревни объявляли бесперспективными, выводили из них для укрупнения остатки производства, и в результате большинство этих населенных пунктов канули в Лету.
Сейчас, на мой взгляд, идет обратный процесс. Во многом наше предприятие стало для Шабердино если не градообразующим, но селообразующим точно. Сюда подтягиваются и другие производства, вообще атмосфера в населенном пункте изменилась. Вдали от промышленных центров люди получают квалифицированную и достойно оплачиваемую работу, конечно, это мотивирует.
Сейчас, на мой взгляд, идет обратный процесс. Во многом наше предприятие стало для Шабердино если не градообразующим, но селообразующим точно. Сюда подтягиваются и другие производства, вообще атмосфера в населенном пункте изменилась. Вдали от промышленных центров люди получают квалифицированную и достойно оплачиваемую работу, конечно, это мотивирует.
Влиться в поток
Сегодня все промышленные предприятия бьются не только за кадры, но и за омоложение коллектива. Самое молодежное подразделение завода — это конструкторская группа, большинству специалистов нет еще и 30 лет. Например, инженер Никита Горбунов на предприятии «Поток-Био Инжиниринг» трудится третий год, пришел студентом четвертого курса ИжГТУ на практику, после окончания бакалавриата решил остаться, параллельно получил диплом магистра и сейчас является инженером-проектировщиком.
Источник: ИА «Сусанин»
Фронт работы группы — это расчеты гидротехнических сооружений, насосных станций, систем канализации и водоочистки, словом, всего, что связано с промышленным водоотведением. Сейчас сплоченный молодежный коллектив осваивает новое направление — системы водоснабжения. Работа спорится, тем более, что для нее созданы все условия.
Никита Горбунов
инженер-проектировщик ООО «Поток-Био Инжиниринг»
— Вообще, я считаю, что мне повезло. Повезло с выбором профессии: я учился в Ижевском государственном техническом университете на кафедре водоснабжения и водоотведения. Специалистов нашего профиля немного, и все они сейчас очень востребованы. Удача, что пришел на работу на современное предприятие, которое постоянно развивается, а значит, и ты развиваешься вместе с ним. Ну, и в третьих, повезло, что у нас подобрался такой замечательный коллектив, вместе работаем, вместе отдыхаем, все очень сдружились.
Алексей Вахрушев поступил на завод «Поток-Био Инжиниринг» в 2017 году, начинал простым разнорабочим, постепенно дорос до мастера. На предприятии налажена система обучения новичков и повышение квалификации сотрудников непосредственно на рабочем месте. Алексей учился без отрыва от производства: сварка полиэтилена низкого давления, монтаж запорной арматуры, чтение чертежей — все это он прошел с самых азов, и сейчас сам является наставником.
Алексей Вахрушев
мастер цеха ООО «Поток-Био Инжиниринг»
— Главная моя задача как мастера — сделать так, чтобы сотрудник понимал: что сделать, как сделать, из чего сделать. На начальном этапе с новичками это выглядит просто: я рассказываю — ты слушаешь, я показываю — ты повторяешь, и, наконец, я проверяю, что ты сделал. На деле все сложнее, но, как правило, у человека начинает получаться довольно быстро.
Кроме того, в процессе возникает интерес к работе. Мы не на конвейере, каждое изделие отличается от предыдущего, поэтому у коллектива нет застоя, постоянно приходится осваивать что-то новое.
Кроме того, в процессе возникает интерес к работе. Мы не на конвейере, каждое изделие отличается от предыдущего, поэтому у коллектива нет застоя, постоянно приходится осваивать что-то новое.
Каждые полгода сотрудники завода проходят переквалификацию, подтверждают свои компетенции и демонстрируют, чему новому научились за это время.
Вода в броне
Одним из общепризнанных прорывов ООО «Поток-Био Инжиниринг»
стало производство по запатентованной технологии корпусов для очистных сооружений, канализационных насосных станций, колодцев и резервуаров из профильной спиральновитой трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) с усилением стальным оцинкованным ОМЕГА-профилем, который увеличивает показатели кольцевой жесткости и снижает коэффициент линейного расширения.
Как выглядит это производство и в чем преимущества ПНД перед другими материалами, рассказал региональный представитель ООО «Поток-Био Инжиниринг» Александр Цымбалов.
стало производство по запатентованной технологии корпусов для очистных сооружений, канализационных насосных станций, колодцев и резервуаров из профильной спиральновитой трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) с усилением стальным оцинкованным ОМЕГА-профилем, который увеличивает показатели кольцевой жесткости и снижает коэффициент линейного расширения.
Как выглядит это производство и в чем преимущества ПНД перед другими материалами, рассказал региональный представитель ООО «Поток-Био Инжиниринг» Александр Цымбалов.
Источник: ИА «Сусанин»
Александр Цымбалов
региональный представитель ООО «Поток-Био Инжиниринг»
— Наши корпуса производятся по двум технологиям. Первая и наиболее перспективная — из спиральновитого полиэтилена низкого давления с внутристеночным армированием.
На начальном этапе полиэтиленовая крошка проходит стадию термообработки, методом проката получается квадратный трубчатый короб с «крылышками» — плоскостями для сварки будущего корпуса. Короба, или, как мы их называем, «макароны», наматываются на большие барабаны, где они остывают, а затем подаются на станок витой намотки и сварки.
Здесь крылья коробов свариваются между собой с включением армирующей вставки из оцинкованного железа. Процесс непрерывный, и, в принципе, мы можем сделать бочку любой длины, насколько позволят транспортные возможности заказчика.
На начальном этапе полиэтиленовая крошка проходит стадию термообработки, методом проката получается квадратный трубчатый короб с «крылышками» — плоскостями для сварки будущего корпуса. Короба, или, как мы их называем, «макароны», наматываются на большие барабаны, где они остывают, а затем подаются на станок витой намотки и сварки.
Здесь крылья коробов свариваются между собой с включением армирующей вставки из оцинкованного железа. Процесс непрерывный, и, в принципе, мы можем сделать бочку любой длины, насколько позволят транспортные возможности заказчика.
Источник: ООО «Поток-Био Инжиниринг»
Качество изделия проверяется по нескольким параметрам, главный из которых — герметичность. Так как на выходе получается двухслойная емкость, между стенками которой — воздух, в спаянные сегменты закачивается под сильным давлением воздух, и с помощью электронных датчиков фиксируются утечки. Их не бывает, технология отлажена.
Александр Цымбалов
региональный представитель ООО «Поток-Био Инжиниринг»
- У нас был случай: военная часть купила нашу бочку на 100 кубометров для известных им целей, закопали в грунт на глубину примерно метр. Хозяйство у них большое, ну и сработал человеческий фактор. В общем, они про нее забыли, и по этому участку проехал танк. 48 тонн. Грунт просел, все причастные вспомнили, что у них там под землей находится, занервничали. Но ничего, наша бочка лишь немного сплющилась, но герметичность и готовность к эксплуатации не потеряла. Этим эпизодом мы, как производители, гордимся.
Источник: ООО «Поток-Био Инжиниринг»
Затем резервуар дополняется входными-выходными технологическими отверстиями, верхней и нижней крышками, которые свариваются с получившейся трубой. Последний штрих на бочке — обмотка белым полимерным бинтом, это ноу-хау, предложенное специалистами предприятия.
Раньше заказчикам отправляли изделия как есть, «голыми», в черном цвете. Но потом столкнулись с тем, что покупатели нередко затягивают сроки ввода в эксплуатацию очистных сооружений, и продукция месяцами лежит под открытым небом.
Чтобы исключить образование микротрещин, которые могут появиться на черном корпусе под воздействием солнечных лучей при длительной транспортировке или неправильном хранении, на заводе стали делать для своих изделий дополнительную защиту из термоусадочной пленки.
Во-первых, это предохраняет корпус от атмосферных воздействий. Во-вторых, это просто красиво.
Раньше заказчикам отправляли изделия как есть, «голыми», в черном цвете. Но потом столкнулись с тем, что покупатели нередко затягивают сроки ввода в эксплуатацию очистных сооружений, и продукция месяцами лежит под открытым небом.
Чтобы исключить образование микротрещин, которые могут появиться на черном корпусе под воздействием солнечных лучей при длительной транспортировке или неправильном хранении, на заводе стали делать для своих изделий дополнительную защиту из термоусадочной пленки.
Во-первых, это предохраняет корпус от атмосферных воздействий. Во-вторых, это просто красиво.
Источник: ООО «Поток-Био Инжиниринг»
Александр Цымбалов
региональный представитель ООО «Поток-Био Инжиниринг»
— Как-то представители крупного, не будем говорить какого, оборонного концерна, решили проверить на прочность наш резервуар из полиэтилена низкого давления. Им было необходимо оценить возможность эксплуатации емкости в условиях низких температур на Крайнем Севере. Проверять стали простейшим варварским способом — взяли кусок стенки емкости, охладили до минус 50-ти градусов и начали бить кувалдой. Кувалда только отскакивала, ни сколов, ни трещин. Тогда заказчики посмотрели на нас с большим уважением.
Вторая технология производства резервуаров — это стеклопластик. Путем намотки на барабан стеклопластикового волокна при равномерном добавлении полимерных отвердевающих смол можно получить надежное изделие любого заданного диаметра.
Но есть и минусы. Первое: стеклопластик может впитывать воду на глубину поверхности до 3-х миллиметров, после чего начинается процесс гидролиза и разрушения связующего вещества, что снижает долговечность этого материала. Второе: он не так устойчив к резким механическим воздействиям, эксперимент с кувалдой тут точно не пройдет, а значит, стеклопластик можно использовать только в стабильных грунтах.
Плюс стеклопластика: относительная дешевизна производства, гарантия производителя и возможность подогнать изделие под любой бюджет.
Но есть и минусы. Первое: стеклопластик может впитывать воду на глубину поверхности до 3-х миллиметров, после чего начинается процесс гидролиза и разрушения связующего вещества, что снижает долговечность этого материала. Второе: он не так устойчив к резким механическим воздействиям, эксперимент с кувалдой тут точно не пройдет, а значит, стеклопластик можно использовать только в стабильных грунтах.
Плюс стеклопластика: относительная дешевизна производства, гарантия производителя и возможность подогнать изделие под любой бюджет.
Источник: ИА «Сусанин»
Далее изделия оснащаются металлическими элементами, соединительной и запорной арматурой, а также оборудованием контроля и управления. Для металлообработки выделен отдельный цех с самым современным оборудованием. Прежде всего это роботизированный комплекс лазерной сварки, который позволяет изготавливать трубные детали любой конфигурации с точной и надежной сваркой.
Источник: ИА «Сусанин»
Здесь же происходит раскрой и сварка листового металла для шкафов управления.
Источник: ИА «Сусанин»
На отдельном участке идет монтаж блок-контейнеров, которые предназначены для размещения и удобной эксплуатации установок по очистке сточных вод, повысительных водопроводных насосных станций, грузоподъёмных механизмов, систем автоматики и другого технологического оборудования.
Источник: ООО «Поток-Био Инжиниринг»
Блок-контейнер представляет собой утепленное здание каркасного типа, состоящее из несущих и ограждающих элементов с крышей, снабженное системами отопления, освещения, вентиляции, пожарно-охранной сигнализации и др. Такая конструкция, оснащенная всеми элементами жизнеобеспечения для комфортной работы персонала, является полноценной заменой капитальным строениям.
Виталий Бойков
руководитель ООО «Поток-Био Инжиниринг»
— Когда меня спрашивают, каким я вижу оптимальный портфель заказов для «Поток-Био Инжиниринг» в будущем, я отвечаю, что он будет таким, каким его сформируют и смогут осилить наши сотрудники. А опыт показал, что коллектив способен успешно справляться со все более объемными и сложными задачами.
Коллектив — главное достояние предприятия, поэтому за людей мы боремся всеми доступными способами, чтобы сотруднику было интересно и комфортно на рабочем месте и всегда была перспектива роста.
Коллектив — главное достояние предприятия, поэтому за людей мы боремся всеми доступными способами, чтобы сотруднику было интересно и комфортно на рабочем месте и всегда была перспектива роста.