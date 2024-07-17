Чистая природа — главный смысл нашей работы

Изначально «Поток-Био Инжиниринг» базировался в Ижевске, по мере роста объемов выпуска продукции предприятие переходило из корпуса в корпус, но затем было принято решение о переезде на более просторные площади. Так в деревне Шабердино для новой производственной линии появился первый корпус, который заработал буквально через восемь месяцев, как на будущую площадку зашел первый бульдозер. Сейчас здесь уже три цеха, производство полностью находится в одной локации. Последними в новое административное здание переехали инженеры, конструкторы, проектировщики, служба сбыта, управленческий персонал. Всего на данный момент комплекс насчитывает более 10 тысяч квадратных метров производственных площадей и 3 тысячи — офисных.



По словам руководителя предприятия, в Шабердино создавалась такая среда, чтобы люди, находясь на работе, где они проводят большую часть времени, чувствовали себя как дома. Яркие фасады, современная внутренняя отделка, грамотное распределение зон - все для комфортной работы сотрудников.



В просторном зале инженеров, помимо рабочего пространства, оборудована зона отдыха, можно в перерыв попить кофе, полежать на пуфиках, пообщаться. Есть спортивный уголок, где также в перерыв можно разыграть партию в настольный теннис, размяться на гимнастическом комплексе, дать немного отдохнуть голове.



Так как предприятие расположено за городом, здесь есть собственный парк автобусов, организован подвоз сотрудников к месту работы и обратно. Сейчас решается вопрос с организацией питания, чтобы это было вкусно, сытно, безопасно.



