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Семья из Удмуртии взяла два золота на Всероссийских летних сельских спортивных играх

12:00, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Семья из Удмуртии взяла два золота на Всероссийских летних сельских спортивных играх
12:00, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
517
0
#Нижегородская область\n#соревнования\n#семья\n#Удмуртия\n#победа
Источник фото: vk.com (Павел Кудрявцев)
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Ещё один участник оказался лучшим в троеборье дояров.

Нижний Новгород. Нижегородская область. Семья из Удмуртии победила сразу в двух соревнованиях на XIV Всероссийских летних сельских спортивных играх (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Сюмсинского района Павел Кудрявцев.

Финал Игр прошёл в Нижегородской области. По данным сайта нацпроектов России, в них приняли участие более 900 спортсменов из 36 регионов. Участвовать могли те, кто имеет гражданство страны и живёт в сельской местности более года. 

Спортсмены соревновались в 7 дисциплинах: легкой атлетике, волейболе, мини-футболе, состязаниях спортивных семей, многоборье ГТО, троеборье дояров и троеборье механизаторов.

Семья Петровых из Удмуртии взяла сразу два первых места — в легкоатлетической эстафете и эстафете ГТО «Спортивная семья». А также ещё один участник из Удмуртии Михаил Якимов стал победителем в троеборье дояров. 

«Искренне поздравляю семью Петровых и Михаила Якимова с заслуженными наградами!  Вы — настоящие чемпионы и пример для всех нас! Для вас нет преград! Вы готовы покорить мир!», — написал Павел Кудрявцев. 

12:00, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
517
0
#Нижегородская область\n#соревнования\n#семья\n#Удмуртия\n#победа