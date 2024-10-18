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Жить в любви: простые истины удмуртской семьи

15:36, 18 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жить в любви: простые истины удмуртской семьи
15:36, 18 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#удмурты\n#семья\n#Удмуртия\n#многодетные семьи\n#Семьи многонациональной России
Источник фото: Владимир и Ольга Лукояновы
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Удмурты — коренной народ Удмуртской Республики. По численности своей они стоят на пятом месте среди финно-угорских народов мира, уступая венграм, финнам, эстонцам и мордве.

Большинство удмуртов проживает в самой Удмуртии, но места проживания этноса зафиксированы и в сопредельных с республикой регионах. Там удмурты продолжают хранить свои традиции. По переписи 2010 года, в России проживало около 552 тысяч удмуртов; в самой республике — 410 584. По переписи 2021 года, всего в России проживало около 386 465 удмуртов.

В самой Удмуртской Республике также фиксируется неуклонное снижение количества жителей, которые переписчикам называют свою национальность как удмуртскую. Если в 1926 году удмурты составляли 52% населения региона, то в 2002 году лишь 29%. По итогам переписи населения 2020 года, удмуртов в Удмуртии осталось 299 874 человека, что составляет 20,64% от всего населения республики. Впрочем, население УР в целом тоже сокращается год от года.

Открывая серию материалов о семьях многонациональной России, корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков отправился в деревню Большая Гурезь-Пудга, что в Вавожском районе Удмуртии, где расположен дом-музей Кузебая Герда. В этой удмуртской деревне живёт чудесная семья Владимира и Ольги Лукояновых.

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«Это табани из яиц и картошки. Попробуйте, оно вкусное. Люблю, когда горячее, ещё и со сметаной домашней», — начал разговор с угощения хозяин дома, что весьма свойственно гостеприимному удмуртскому народу.

За окном прогремел грузовик. В этом году в лесу море сваленных деревьев из-за сильных ветров, деревенские «соревнуются» в заготовке дров.


Родное место

Откуда пришли предки Владимира Лукоянова, он точно не знает. Есть информация про нынешний Увинский район, есть связь с Кировской областью. Прадеда нашего героя Ивана Лукоянова раскулачили. Сам же Владимир Николаевич родился в 1963 году в деревне Малая Гурезь-Пудга. Сегодня от неё мало что осталось.

Примерно в 1968-69 годах вместе с родителями переехал в Большую Гурезь-Пудгу. Мама уже работала здесь ветеринаром. Отец был шофёром. Здесь наш собеседник и пошёл в школу.

«Благодарен своим родителям, что воспитывали детей собственным примером. Профессия отца — шофёр в деревне — в те времена, с одной стороны, хороша — в студенчестве всегда мог закинуть мешок картошки. Но редко мог бывать дома, всё время в разъездах. Мама моя была добрая очень, в позапрошлом году потеряли её. Работала ветеринаром, люди много лет с теплом говорили, что она всегда помогала, никогда не отказывала. Внутренняя доброта — её характер».

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После школы Владимир Николаевич поступил в Можгинское педучилище. После него спецпризывом в армию, отправлялись не в апреле, а только в июле. Служил в РВСН в Казахстане.

После пошёл работать педагогом. Сначала Владимир Лукоянов подумал: не пойти ли в свою школу, но «как же я буду работать вместе со своими учителями?».

«Принижал себя. Долго так считал. Даже когда вы позвонили об интервью: столько сейчас медийных личностей — Татьяна Ишматова, Юлия Шахтина. А потом подумалось, а почему не я?».

Этому принципу «Почему и не я?» теперь Владимир Николаевич старается следовать.


Откровенный разговор

Наш герой пошёл работать в школу в соседнюю деревню Каменный Ключ. Работал Владимир Лукоянов в ней 13 лет. В это время его будущая супруга Ольга окончила школу и поступила в ветеринарное училище.

«Красивая была. Молодая, длинные русые волосы. Скромная. Похожа на маму своим характером, поведением. И вот ей было 17 лет, а мне 28».

К тому моменту родственники уже «напоминали», что пора бы жениться. Но повлияло не это. Часто, встречая своих одноклассников, Владимир Николаевич видел рядом с ними их детей. Становилось не по себе. Итак, герой наш, наконец, женился. И начал работать в Гурезь-Пудгинской школе. Вёл разные предметы у начальных классов. Но больше всего нравилась музыка. Выпустив свой последний класс, пошёл работать в школу охранником.

Период перестройки оказался «нехорошим». Слегка смущаясь, но не кривя душой Владимир Лукоянов признаётся, что период для него лично был тяжёлым. Сначала зарплату выдавали миллионами, но купить в магазинах было нечего. Затем выдавали еженедельно; хватало только на то, чтобы купить бутылку и закуску. Через неделю то же самое.

«И безвыходность, и безволье моё, слабость характера… Приходилось выживать. Но большое спасибо жене и детям. Когда родилась дочь Александра, я уже так сильно не пил. А как родился сынок, вовсе бросил. Спасибо за поддержку матери и жене. Помощь от семьи была — сумели. Я очень рад, и ничего не хочу менять в своей жизни».

Ну а что же сейчас? «Живу по-тихоньку. Чем живу? Всё для детей. Стараюсь, чтобы дети смогли сделать то, что я не успел сделать в своё время».

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Старшая дочь Юлия тоже окончила Можгинское педучилище, а затем Глазовский университет. Стала работать учителем начальных классов в родной школе, частично учителем истории, а вскоре стала замдиректора по воспитательной работе. Доведя учеников до 11 класса, перебралась в Ижевск.

Теперь работает лешмейкером, реснички делает, красоту наводит. Зато, говорит, прихожу домой легко и хорошо, никаких забот.

Вторая дочь Галина окончила школу с серебряной медалью. Окончила Ижевскую медакадемию. Хотела стать невропатологом, но потребности в них не было. Потому окончила ординатуру в Набережных Челнах, там и осталась.

«Тоже удмурты, тоже русские. Когда езжу, много встречаю тех, кто получил медицинское образование в Удмуртии. Думаю, потому, что там дают хорошие подъёмные, жильё, возможность погасить ипотеку. Моя дочь уже живёт в собственной квартире. Работает много, устаёт. Всем делится с мамой».

Обе дочери пока не замужем. Но Владимир Лукоянов признаётся, что такова черта современной жизни.

Третья дочь Александра родилась через десять лет после старшей. «Мне кажется, с замужеством перескочит сестёр». Окончила школу, когда отец был классным руководителем; «наверное, из-за этого было тяжело». После стала заниматься в Вавожской музыкальной школе. Единственная из учеников получила правительственную грамоту за подписью главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Везде ездила с детьми, выступали. Даже приглашали за рубеж, сделали загранпаспорт, но начался ковид».

Поступила в итоге в Республиканское музыкальное училище в Ижевске. В вуз решила не ходить, «надоело учиться, хочется работать». Теперь учится заочно, работает в частной музыкальной студии «Соседи сверху» и дополнительно администратором в музыкальной школе, живёт в Ижевске.

Ну а наследник Владимир пока ещё юн и учится в школе.

С любовью учил дочерей и сына делать то, что им самим нравится. «Тебе нравится? Значит, хорошо».


Семейные традиции

Когда вместе сидят за столом — это тоже уже традиция. Всегда старались хотя бы раз в день, но оказаться всем вместе за столом. Это не тесно, это дружно. Это сближает, возникает понимание друг друга через общение.

«Когда печь жена топит, когда собираются дети, вместе садимся — стол всегда присутствует».

Вообще, любое дело в семье Лукояновых стараются делать вместе, не принуждая, не оставлять друг друга наедине с распределёнными обязанностями.

Когда собираются все дети, конечно, умельцы берут в руки гармонь, играют и поют. Даже старшая дочь, смотря на младших, взялась за гитару. Средняя дочь, пока голос не сломался, была постоянно на сцене с песнями. «Надо же помочь отцу вытащить концертные номера».

Праздники, дни рождения в семье Лукояновых пышно отмечать не привыкли. Если, конечно, речь не о юбилее. А так, в кругу семьи.

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Ну а старшая женщина в семье — хранительница очага. Теперь это Ольга Лукоянова. Дети объединяются возле неё. А дальше поколения ещё нет.

Любит Владимир Николаевич с семьёй бывать на природе и запечатлевать её красоту на фото. Выкладывает их в соцсетях; иногда слышит, что не «мужское дело» — цветы фотографировать.

«Мне нравится, ценю красоту. Когда красиво, должно быть хорошо. Красота всегда сопровождает что-то хорошее».

Раньше в семье гармониста песни пели только на удмуртском языке, но, когда Саша начала профессионально учиться музыке, стали и русскоязычные включать в домашний репертуар.

«Я считаю, любая песня хорошая, когда она через сердце пропущена и она стоит этого».

Сейчас сына Владимир Лукоянов обучает именно удмуртским песням, потому что Владимир-младший начал «русеть».

«Началось ещё с садика, потом по нарастающей. Начал «давить» мой родной язык. Я ему по-удмуртски — он мне по-русски отвечает. И я уже на русский перехожу».

Понимание, что свой родной язык надо изучать, приходит с возрастом. Однажды поехал за Каму в Пермскую область, у них там никто не говорит, изучать удмуртский язык. Они просто сами хотят его знать и сохранять.

Те, кто живёт за территорией Удмуртии, они руками и глазами держатся за удмуртский язык. А мы здесь внутри Удмуртии иногда и стесняемся своей удмуртскости.

«Но мы же живём ради детей, ради семьи. Чтобы дети выросли, продолжили жизненный путь. Надеюсь, что наши дети и их дети будут знать удмуртский язык».

Осознание такого положения вещей всё равно не заставляет Владимира Лукоянова опускать руки. Вместе с супругой и детьми он даже организовал ансамбль, где все в удмуртских национальных костюмах поют и играют на музыкальных инструментах.

Популярность самобытного удмуртского семейного коллектива настолько разрослась, что они теперь частые гости на местных и региональных площадках. Страница их в соцсетях полна фото- и видеоотчётами о мероприятиях. Семья Лукояновых — гости на местных радио- и телеэфирах. Своим личным и искренним примером семейного единения на почве родной культуры они являют яркий пример сохранения национальных традиций удмуртского народа.

Стоит отметить, что уже более десяти лет по заказу Министерства национальной политики УР в республике действуют бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих. Площадки открыты не только в Ижевске, но и в других городах и райцентрах.

Поддерживает развитие удмуртской национальной идентичности национальный проект «Культура», на средства которого ежегодно ремонтируются и строятся дома культуры и музыкальные школы в райцентрах Удмуртии. На федеральные средства приобретаются и музыкальные инструменты, чтобы молодёжь могла приобщаться к песенной традиции.

Народное творчество поддерживается и в Республиканском музыкальном колледже, где удмуртский фольклор — яркое направление в выступлении учащихся. Весьма известен в регионе фольклорный ансамбль «Сорока» с отделение хорового народного пения РМК. И более высокий уровень искусства также поддержан — все постановки Национального театра Удмуртской Республики участвуют в проекте «Пушкинская карта». А спектакли там как раз идут на удмурт кыл.

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15:36, 18 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#удмурты\n#семья\n#Удмуртия\n#многодетные семьи\n#Семьи многонациональной России

 

 

 


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