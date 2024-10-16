Больше 90 грабивших бензовоз нигерийцев погибли в результате взрыва

Маджиа. Нигерия. Не меньше 94 человек погибли и 50 пострадали при взрыве бензовоза на севере Нигерии. О трагедии пишет Коммерсантъ со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел 15 октября в городе Маджиа. Бензовоз перевернулся в результате ДТП, топливо из цистерны вытекло в канаву. На месте аварии тут же собрались местные жители с ведрами и канистрами. Взрыв прогремел, когда они вычерпывали дармовой бензин. В полиции уточнили, что количество погибших и пострадавших — предварительное.

Отмечается, что после отмены субсидирования цен на нефтепродукты в 2023 году, цены на бензин в Нигерии выросли в 5 раз. При этом на территории африканской страны добываются значительные объемы нефти.