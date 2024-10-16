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Больше 90 грабивших бензовоз нигерийцев погибли в результате взрыва

16:54, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Больше 90 грабивших бензовоз нигерийцев погибли в результате взрыва
16:54, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#Африка\n#Нигерия\n#авария\n#ДТП\n#бензин\n#грабеж\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#полиция\n#взрыв
Фото: pxhere.com
111
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Местные жители собирали вытекшее из цистерны топливо.

Маджиа. Нигерия. Не меньше 94 человек погибли и 50 пострадали при взрыве бензовоза на севере Нигерии. О трагедии пишет Коммерсантъ со ссылкой на CNN. 

Инцидент произошел 15 октября в городе Маджиа. Бензовоз перевернулся в результате ДТП, топливо из цистерны вытекло в канаву. На месте аварии тут же собрались местные жители с ведрами и канистрами. Взрыв прогремел, когда они вычерпывали дармовой бензин. В полиции уточнили, что количество погибших и пострадавших — предварительное. 

Отмечается, что после отмены субсидирования цен на нефтепродукты в 2023 году, цены на бензин в Нигерии выросли в 5 раз. При этом на территории африканской страны добываются значительные объемы нефти.

16:54, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#Африка\n#Нигерия\n#авария\n#ДТП\n#бензин\n#грабеж\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#полиция\n#взрыв