В Глазове «Датабанк» подарил здание бывшего спорткомплекса Чепецкого управления строительства по улице Динамо, 2 администрации города для создания Центра военно-прикладных видов спорта. После ремонта пространства можно будет использовать как базу для занятий кадетских и юнармейских классов. Общая площадь здания составляет 1839 квадратных метров.

Подписание договора о передаче состоялось 24 сентября. Свои подписи под документом поставили начальник офиса «Датабанк» в Глазове Андрей Кутянов и первый замглавы Глазова Ольга Станкевич. Ключи от здания передали руководству спорткомплекса «Прогресс» — балансодержателю будущего Центра, а также руководителям патриотических клубов города.

В рабочую группа по разработке проекта вошли глава Глазова Сергей Коновалов, представители военно-патриотических организаций, образовательные учреждения города, наиболее активно ведущие патриотическую работу, представители МЧС, УФСИН, Следственного Комитета и казачества.

В обновлённом здании планируют разместить учебные классы, залы восточных единоборств и танцевальный зал, скалодром, пожарную и штурмовую вышки, интерактивный тир для тактической подготовки, оружейную комнату, полосу препятствий для испытания беспилотников, музейную комнату, где будут проводиться встречи молодёжи с ветеранами боевых действий. Кстати, символично, что Центр расположится около Аллеи мужества — места силы глазовских патриотов.

«Центр военно-прикладных видов спорта — проект ветеранов боевых действий, ведущих в Глазове патриотическую работу с подрастающим поколением, — отметила Ольга Станкевич. — Проект был поддержан Главой Удмуртии Александром Бречаловым, администрацией Глазова и лично главой города Сергеем Коноваловым, директором «Датабанка» Андреем Пономаревым. Теперь нам предстоит большая работа по капитальному ремонту здания и оснащению будущего центра — в этом году по соглашению Удмуртии и Госкорпорации «Росатом» готовим проектно-сметную документацию на данный объект».

«Датабанк» осознает важность своей роли в развитии и поддержке местных инициатив, — сказал директор банка Андрей Пономарев. — Мы стремимся не только к финансовому успеху, но и к улучшению качества жизни в нашей республике. Наша поддержка социальных проектов и спортивных инициатив помогает создавать активное и здоровое общество. Мы поддерживаем местные команды, спонсируем спортивные мероприятия, способствующие развитию молодежи, а также сами активно участвуем в различных соревнованиях. Корпоративная ответственность для нас — это не просто слова, а неотъемлемый принцип работы «Датабанка». Уверены, что вместе мы сможем сделать Удмуртию лучше».

Благодарность руководству Удмуртии и Глазова, руководству АО «Датабанк» также выразили руководители патриотических клубов города.



