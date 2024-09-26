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«Датабанк» подарил здание патриотическим клубам Глазова

08:00, 26 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«Датабанк» подарил здание патриотическим клубам Глазова
08:00, 26 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
88
0
#Глазов\n#Датабанк\n#патриотическое воспитание
Фото: Датабанк
0

Социальная политика банка направлена на создание активного и здорового общества.

В Глазове «Датабанк» подарил здание бывшего спорткомплекса Чепецкого управления строительства по улице Динамо, 2 администрации города для создания Центра военно-прикладных видов спорта. После ремонта пространства можно будет использовать как базу для занятий кадетских и юнармейских классов. Общая площадь здания составляет 1839 квадратных метров.

Подписание договора о передаче состоялось 24 сентября. Свои подписи под документом поставили начальник офиса «Датабанк» в Глазове Андрей Кутянов и первый замглавы Глазова Ольга Станкевич. Ключи от здания передали руководству спорткомплекса «Прогресс» — балансодержателю будущего Центра, а также руководителям патриотических клубов города.

В рабочую группа по разработке проекта вошли глава Глазова Сергей Коновалов, представители военно-патриотических организаций, образовательные учреждения города, наиболее активно ведущие патриотическую работу, представители МЧС, УФСИН, Следственного Комитета и казачества.

В обновлённом здании планируют разместить учебные классы, залы восточных единоборств и танцевальный зал, скалодром, пожарную и штурмовую вышки, интерактивный тир для тактической подготовки, оружейную комнату, полосу препятствий для испытания беспилотников, музейную комнату, где будут проводиться встречи молодёжи с ветеранами боевых действий. Кстати, символично, что Центр расположится около Аллеи мужества — места силы глазовских патриотов.

«Центр военно-прикладных видов спорта — проект ветеранов боевых действий, ведущих в Глазове патриотическую работу с подрастающим поколением, — отметила Ольга Станкевич. — Проект был поддержан Главой Удмуртии Александром Бречаловым, администрацией Глазова и лично главой города Сергеем Коноваловым, директором «Датабанка» Андреем Пономаревым. Теперь нам предстоит большая работа по капитальному ремонту здания и оснащению будущего центра — в этом году по соглашению Удмуртии и Госкорпорации «Росатом» готовим проектно-сметную документацию на данный объект».

«Датабанк» осознает важность своей роли в развитии и поддержке местных инициатив, — сказал директор банка Андрей Пономарев. — Мы стремимся не только к финансовому успеху, но и к улучшению качества жизни в нашей республике. Наша поддержка социальных проектов и спортивных инициатив помогает создавать активное и здоровое общество. Мы поддерживаем местные команды, спонсируем спортивные мероприятия, способствующие развитию молодежи, а также сами активно участвуем в различных соревнованиях. Корпоративная ответственность для нас — это не просто слова, а неотъемлемый принцип работы «Датабанка». Уверены, что вместе мы сможем сделать Удмуртию лучше».

Благодарность руководству Удмуртии и Глазова, руководству АО «Датабанк» также выразили руководители патриотических клубов города.

117A1411.JPG

08:00, 26 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
88
0
#Глазов\n#Датабанк\n#патриотическое воспитание

 

 

 


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