У меня и у правительства Удмуртии есть кое-что общее: периодически мы наступаем на любимые грабли. Глава региона Александр Бречалов анонсировал третий конкурс «Команда Удмуртии» (18+), и я вспомнил, что так и не собрался рассказать о втором (о первом конкурсе «Команда Удмуртии», конкурсе «команда Ижевска» и конкурсе «Открытое правительство» можно почитать здесь). После первой статьи одна уважаемая мной главный редактор заявила, что я страдаю графоманией. С этим сложно спорить, хотя, учитывая получаемое мной удовольствие, правильнее будет сказать, что я ей всё-таки наслаждаюсь. На случай, если кто-то не понял - это был дисклеймер «много букв».

Итак, шесть лет назад, 5 сентября 2018 года, я смотрел в будущее с надеждой. Кадровые конкурсы города и республики только-только завершились, некоторые финалисты получили предложения о работе. Казалось бы, что может пойти не так? Конечно же всё. Ведь из всех законов в России реже всего нарушается закон Мёрфи.

Оставалось чуть больше месяца до первого звоночка на тему неудач кадровой политики нового руководства республики. Назначенный в декабре 2017 года по итогам широко разрекламированного конкурса руководитель Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов в октябре 2018 года покинул этот пост, не сумев продемонстрировать значимых результатов. «Отвечая на внешние рыночные вызовы и внутренние запросы населения — на перемены, мы открываем республику — для инвесторов со всего мира через систему «одного окна», для профессионалов — через практику открытых отборов… Будем использовать этот опыт для формирования Команды Удмуртии, которая должна объединить всех, кто искренне желает работать в интересах региона и обладает для этого необходимыми качествами», — заявил Александр Бречалов 21 сентября 2017 года. И это тот редкий случай, когда главе республики стоило нарушить данное обещание.

Впрочем, обо всём по порядку. Победителями первого конкурса «Команда Удмуртии» в сентябре 2018 года стали 30 человек. Большая часть фамилий этих людей ничего не скажут непосвящённому читателю, из тех, кто получил новые должности или сохранил свои с тех пор по настоящее время, можно отметить Виктора Шестакова (был заместителем, стал мэром Сарапула в 2020 году), Михаила Фоминова (был первым заместителем, стал министром цифрового развития в 2023 году), Виктора Лашкарёва (был и остался министром промышленности и торговли). Могу ошибиться, но, кажется, единственным из победителей первого конкурса, сменившим руководящий пост в частном секторе на госслужбу стал Константин Русинов, возглавивший Завьяловский район в 2019 году. В настоящее время его панамка критики от жителей уже выглядит полной, но в неё продолжают поступать всё новые замечания.

Ярким примером отношения к конкурсу некоторых его победителей из частного бизнеса можно считать цитату руководителя проектов компании «Директум» Айрата Сибгатуллина, сказанную им во время интервью газете «Удмуртская правда» в августе 2019 года: «Такие конкурсы, как «Команда Удмуртии», полезны, в первую очередь, для личного развития. Конкурс помог вынырнуть из повседневности и окунуться в неизведанное, попробовать применить свои знания в несвойственной среде». Что же, возможно HR-специалист команды Удмуртии была рада помочь личному развитию людей, работающих в республике. Хотя вряд ли требовался именно такой результат.

Что касается неудач по итогам первого конкурса, можно упомянуть Феликса Гибадуллина, возглавившего «Торговый дом «Сделано в Удмуртии». Буквально через полгода у торгового дома появился новый руководитель, а прежний навсегда покинул госслужбу и через несколько месяцев создал ИП, которым руководит по сей день.

Впрочем, несомненным достоинством первого конкурса «Команда Удмуртии» можно считать хотя бы то, что никто из его победителей, работающих ныне на госслужбе, не стал фигурантом уголовных дел.

О победителях «Команды Ижевска» такого сказать нельзя. Назначенный в 2020 году главой Октябрьского района Ижевска Алексей Девяткин через год был обвинён в превышении должностных полномочий и приговорён к штрафу. А ставший в 2021 году начальником управления спорта администрации Ижевска Андрей Васюков покинул этот пост в августе 2024 года и в настоящее время является обвиняемым по такой же статье. Причины увольнения Владимира Петухова с поста главы Устиновского района, а также ухода Дмитрия Загребина с поста замглавы Ижевска никак не связаны с правоохранителями, но публично не озвучивались. Впрочем, на момент конкурса Алексей Девяткин и Владимир Петухов уже являлись заместителями глав районов Ижевска, а Дмитрий Загребин был начальником управления в администрации Ижевска. Получается, что единственным человеком из упомянутых выше победителей конкурса «Команда Ижевска», пришедшим работать на муниципальную службу из частного сектора, был Андрей Васюков.

Казалось бы, из всей этой информации можно сделать вывод, что открытые конкурсы не нужны, достаточно закрытого отбора среди госслужащих соответствующего направления. Но, как вы помните, нельзя просто взять и пройти мимо лежащих граблей, если они такие красивые. Да, всё это было вступлением, извините за много букв, я предупреждал.

16 сентября 2019 года было объявлено о проведении второго конкурса управленцев «Команда Удмуртии».

Интересный факт и спойлер: посвящённый конкурсу сайт udmurtia-team.ru в настоящее время заблокирован Роскомнадзором, потому что на этом домене теперь располагается онлайн-казино. Можно было бы найти в этом скрытый символизм, однако в казино победители что-то получают. Результатом второго республиканского управленческого конкурса стало одно большое ничего. Ну хорошо, почти ничего.

Из пяти победителей конкурса руководящую должность на госслужбе получил только Константин Васильев, ставший в январе 2020 года начальником управления спорта Ижевска. Через год он покинул этот пост и уехал в Ханты-Мансийск.

О каких-либо предложениях для остальных четырёх победителей ничего не сообщалось.

Финалист конкурса Дмитрий Плешаков получил должность замминистра спорта Удмуртии и продержался на ней чуть меньше двух лет — Александр Варшавский попрощался с ним в декабре 2021 года. Кстати, сам Варшавский стал министром, не участвуя в конкурсах, правда и добиться каких-либо значимых результатов на этом посту ему, кажется, не удалось.

Самую высокую должность из участников второй «Команды Удмуртии» сейчас занимает Максим Файзулин, назначенный по итогам конкурса в январе 2020 года директором «Молодежного центра Удмуртской Республики». В настоящее время он руководит агентством по молодёжной политике Удмуртии, которое вот-вот станет министерством.

Для тех, кто всё ещё продолжает читать, я расскажу, как это было.

Концепция конкурса осталась прежней — никаких конкретных обещаний со стороны организаторов в адрес потенциальных участников конкурса. «Цель проекта — создание сообщества активных и мотивированных руководителей, готовых в кратчайшие сроки включиться в решение управленческих задач различного уровня», — говорилось в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

Вероятно, предполагалось, что люди, желающие изменить Удмуртию к лучшему, но по каким-то причинам не участвовавшие во всех предыдущих конкурсах, внезапно решат проявить себя и потратят своё личное время на мероприятия с неясными перспективами. Отличный план, надёжный, как швейцарские часы. Кстати, расчёт оправдался, на конкурс действительно заявилось много достойных людей. Ваш покорный слуга — в том числе, как я мог пройти мимо такого веселья?

Структура конкурса также осталась прежней: онлайн заявки на участие, очный полуфинал, оффлайн проектная работа в командах и финальная защита проектов перед экспертной комиссией.

Существенным отличием от первого отбора стало наличие большого количества предприятий-партнёров. Вчитайтесь в этот список: АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», АО «Концерн Калашников», ООО «ЛАДА Ижевский автомобильный завод», АО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «ЧМЗ», АО «ИЭМЗ «КУПОЛ», АО «Ижевский радиозавод», ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «КОМОС ГРУПП», Удмуртское отделение ПАО Сбербанк, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БыстроБанк», Сеть клиник «Доктор плюс», ООО «Больница для всей семьи» Медицея, ООО «Центр высоких технологий», ООО «Элма» и другие. В воображении оптимистов рисовалась ярмарка вакансий мечты для белых воротничков. Не исключено, что пессимисты и реалисты поняли всё с первого раза и во втором конкурсе участия не принимали.

Я тоже был преисполнен самых светлых ожиданий, отправляя свою заявку на участие. Однако, когда мне пришло приглашение в полуфинал, оказалось, что он накладывается на стажировку в Москве, которую я получил наряду с другими лучшими участниками Бизнес-акселератора. Надо было делать выбор, и я выбрал синицу в руках — возможность побывать на крупнейших федеральных предприятиях и узнать какие-то секреты и лайфхаки из их внутренней кухни.

Из 200+ поданных заявок для участия в полуфинале были отобраны 149. Из них по итогам первого дня осталось 100 человек, которые во второй день работали в командах и вероятно решали какие-то кейсы. Из их числа были отобраны 25 финалистов, которые должны были сформировать свои команды и выполнить проекты, предложенные партнёрами конкурса.

Причём оказалось, что набор в команды организаторы конкурса разрешили делать из всех поданных заявок, не ограничивая финалистов участниками очного полуфинала. Об этом я узнал, когда получил несколько предложений присоединиться к различным проектам. Эпизод 4: новая надежда. Наиболее убедительными оказались участники команды, вышедшей на площадку ИТ-компании «Элма», задачей которых стало подразделение «Интеллект лаб», работающее с искусственным интеллектом.

Правда, после встречи с руководителем этого подразделения выяснилось, что наши представления о проектной работе в ходе конкурса несколько расходятся. Он хотел, чтобы наша команда совершила хотя бы одну продажу их продукта — ИИ-робота, стоимостью свыше 1 млн рублей. Отличная управленческая задача. Где-то у меня валялась табличка «Сарказм».

Совместными усилиями команды мы убедили его, что можем сделать нечто лучшее (и более подходящее под наши компетенции) - предложить новую нишу для их продукции и провести предварительные переговоры. В итоге примерно месяц мы работали над проектом «Применение ИИ-роботов для обработки обращений граждан». Запрос лежал на поверхности - в процедуре было много пунктов, которые напрашивались на автоматизацию: регистрация обращений, определение тематики, определение направления пересылки. Потенциальное снижение трудозатрат предполагало, что внедрённый проект окупится за 1-2 года.

Мы пытались попасть на приём к руководителю администрации главы и правительства Удмуртии для презентации этой идеи, но его портфеленосец не смог (или не захотел) организовать это общение. Проект удалось обсудить на совместной встрече с советником главы Удмуртии по взаимодействию с общественностью и министром цифрового развития Удмуртии. Но презентация мне не удалась, и всерьёз заинтересовать чиновников этой идеей, кажется, не получилось.

Тем не менее, идея была рабочей, переговоры состоялись, поэтому мы отправились на финал, где все 25 команд в течение двух дней представляли свои наработки и защищали свои проекты. Правда, наши ожидания были немного подпорчены небольшим инцидентом, случившимся в самом начале первого дня: организатор мероприятия во вступительной речи заявила, что в зале присутствует человек, написавший критическую статью о первом конкурсе (ссылка была в начале текста), и ей очень интересно, что он напишет на этот раз. Пока весь зал озадаченно оглядывался, члены моей команды поняли две вещи:

У HR-специалиста «Команды Удмуртии» хорошая память. Пригласить меня в команду было самой большой ошибкой, которую они могли совершить.

Стоит отметить, что большое количество представленных на финале проектов были действительно интересными и по ощущениям могли решать реальные задачи, поставленные партнёрами конкурса. К сожалению, данные об успешном внедрении какого-либо проекта отсутствуют в открытых источниках. (Пилотный проект по автоматизированной обработке обращений граждан с помощью искусственного интеллекта был внедрен в Администрации главы и правительства Удмуртии через 1,5 года после описываемых событий конкурентом «Элмы» — ИТ-компанией «Директум». https://www.directum.ru/webinars/pd-ario_10062021_presentation.pdf).

Система оценок снова была непрозрачной, я до сих пор не знаю, сколько баллов мы набрали и как далеко нам было до победы. Как бы то ни было, через неделю после финала всех его участников пригласили в Дом дружбы народов, где торжественно объявили пятёрку победителей. Что было дальше - вы уже знаете.

Стоит ли участвовать в третьем отборе «Команда Удмуртии» (18+)? Конечно, стоит! Ведь может статься, что конкурс позволит вам «вынырнуть из повседневности и окунуться в неизведанное, попробовать применить свои знания в несвойственной среде».

Только я, пожалуй, больше не буду. Запал моего оптимизма, кажется, уже иссяк.

P.S. Если прочитанное кажется кому-то оскорбительным, этот человек может считать, что все люди и события этой статьи вымышлены, совпадения — случайны, а текст — плод бурного воображения автора.