Жизнь до и после:
как в Ижевской воспитательной колонии исправляют осужденных подростков
Екатерина Сентемова
1 августа 2024
Источник: unsplash.com (Satit Wongsampan)
Нарушить закон может каждый вне зависимости от своего социального положения и даже возраста. В России уголовная ответственность наступает с 14 лет, и для юных осужденных работают специализированные исправительные учреждения, где они отбывают назначенное судом наказание.
Такое место есть и в столице Удмуртии — Ижевская воспитательная колония. Начальник учреждения полковник внутренней службы Евгений Лукшин рассказал, что колония рассчитана на 168 мест. Сюда попадают осужденные от 14 до 18 лет, но сейчас средний возраст воспитанников составляет 16-17 лет. Большинство из них отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками, чуть меньше — за преступления против половой неприкосновенности. Также ребят осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбой и кражи.
В Ижевскую воспитательную колонию прибывают несовершеннолетние осуждённые из 8 регионов. Большинство ребят из Оренбургской и Ульяновской областей, а также Удмуртии.
«Нахождение воспитанника здесь, в колонии, по большому счёту, это следствие проблемы воспитания. Чтобы исправить какие-то моменты, и у осужденного появилось чувство раскаяния, проводится комплекс мероприятий», — рассказал Евгений Лукшин.
Такое место есть и в столице Удмуртии — Ижевская воспитательная колония. Начальник учреждения полковник внутренней службы Евгений Лукшин рассказал, что колония рассчитана на 168 мест. Сюда попадают осужденные от 14 до 18 лет, но сейчас средний возраст воспитанников составляет 16-17 лет. Большинство из них отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками, чуть меньше — за преступления против половой неприкосновенности. Также ребят осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбой и кражи.
В Ижевскую воспитательную колонию прибывают несовершеннолетние осуждённые из 8 регионов. Большинство ребят из Оренбургской и Ульяновской областей, а также Удмуртии.
«Нахождение воспитанника здесь, в колонии, по большому счёту, это следствие проблемы воспитания. Чтобы исправить какие-то моменты, и у осужденного появилось чувство раскаяния, проводится комплекс мероприятий», — рассказал Евгений Лукшин.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Источник: Источник: ИА «Сусанин»
С момента прибытия несовершеннолетнего осуждённого в воспитательную колонию в Ижевске с ним начинают работать сотрудники воспитательной службы. Часть осуждённых выросли в неблагополучных семьях, где они не смогли получить должного внимания. Поэтому сотрудники исправительного учреждения стараются закрыть эти потребности подростков, приобщить их к культуре общения и вложить в них главные жизненные ценности, пока не упущено время.
Воспитатели и психологи постоянно беседуют с ребятами и организуют различные конкурсы, викторины, демонстрируют видеоролики и документальные фильмы разной направленности. Все эти мероприятия учат сочувствию, состраданию, учат чему-то новому, а также способствуют расширению кругозора и развитию подростков в разных сферах.
Для внеурочной деятельности в колонии постоянно возникают кружки по интересам: юные натуралисты, любители шахмат, книголюбы, садоводы, кружок ЗОЖ, гитаристы, художники и кружок армрестлинга. Даже был кружок любителей истории, на заседаниях которого участники обсуждали исторические даты и знаменательные события, произошедшие в разные периоды в нашей стране.
Воспитатели и психологи постоянно беседуют с ребятами и организуют различные конкурсы, викторины, демонстрируют видеоролики и документальные фильмы разной направленности. Все эти мероприятия учат сочувствию, состраданию, учат чему-то новому, а также способствуют расширению кругозора и развитию подростков в разных сферах.
Для внеурочной деятельности в колонии постоянно возникают кружки по интересам: юные натуралисты, любители шахмат, книголюбы, садоводы, кружок ЗОЖ, гитаристы, художники и кружок армрестлинга. Даже был кружок любителей истории, на заседаниях которого участники обсуждали исторические даты и знаменательные события, произошедшие в разные периоды в нашей стране.
Источник: ИА «Сусанин» и пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
Также несовершеннолетним осуждённым стараются привить чувство патриотизма. В колонии есть Стена памяти. На ней размещены имена прадедов воспитанников — участников Великой Отечественной войны.
В рамках патриотического воспитания ребята совместно с учителями школы Ижевской ВК ищут своих родственников, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, изучают их боевой путь.
В воспитательной колонии присутствует и духовная составляющая, на территории даже построена церковь. Каждое воскресенье к осуждённым приходит батюшка и читает молитвы. Также он проводит здесь обряды крещения и божественные литургии.
Помимо этого, воспитанники помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Подростки изготавливали скворечники, ставили театральные постановки и выполняли работы по благоустройству территории реабилитационного центра «Адели» в Ижевске.
Таким образом, к воспитательной работе привлекаются общественные организации Ижевска, министерство культуры Удмуртии, спорткомплекс «Динамо», Совет отцов и другие организации, которые проводят различные конкурсы, мастер-классы и встречи со знаменитостями.
В Ижевской воспитательной колонии уже побывали: Дмитрий Дюжев, Эдгард и Аскольд Запашные, Наталья Водопьянова, Дмитрий Япаров, Иван Черезов и многие другие.
Известные личности приезжают, чтобы провести уроки или просто пообщаться с подростками и вдохновить их своим примером.
В рамках патриотического воспитания ребята совместно с учителями школы Ижевской ВК ищут своих родственников, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, изучают их боевой путь.
В воспитательной колонии присутствует и духовная составляющая, на территории даже построена церковь. Каждое воскресенье к осуждённым приходит батюшка и читает молитвы. Также он проводит здесь обряды крещения и божественные литургии.
Помимо этого, воспитанники помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Подростки изготавливали скворечники, ставили театральные постановки и выполняли работы по благоустройству территории реабилитационного центра «Адели» в Ижевске.
Таким образом, к воспитательной работе привлекаются общественные организации Ижевска, министерство культуры Удмуртии, спорткомплекс «Динамо», Совет отцов и другие организации, которые проводят различные конкурсы, мастер-классы и встречи со знаменитостями.
В Ижевской воспитательной колонии уже побывали: Дмитрий Дюжев, Эдгард и Аскольд Запашные, Наталья Водопьянова, Дмитрий Япаров, Иван Черезов и многие другие.
Известные личности приезжают, чтобы провести уроки или просто пообщаться с подростками и вдохновить их своим примером.
Источник: ИА «Сусанин»
«Любое новое лицо, любой новый пришедший человек, это для них яркое пятно. Сейчас для них встреча с представителем библиотеки, спорта, культуры или общественности, это новая страница в их жизни», — отметил Евгений Лукшин.
Например, представители Федерации армрестлинга в Удмуртии братья Александр и Севастьян Данасиенко регулярно приезжают в колонию и занимаются с воспитанниками армрестлингом. Подростки даже выступают на разных республиканских турнирах.
«Это новый для меня вид спорта, я на него вообще не обращал внимания, только здесь про него узнал. Как начал заниматься, стало очень интересно, поэтому стараюсь продолжать занятия», — поделился воспитанник колонии Дмитрий.
Например, представители Федерации армрестлинга в Удмуртии братья Александр и Севастьян Данасиенко регулярно приезжают в колонию и занимаются с воспитанниками армрестлингом. Подростки даже выступают на разных республиканских турнирах.
«Это новый для меня вид спорта, я на него вообще не обращал внимания, только здесь про него узнал. Как начал заниматься, стало очень интересно, поэтому стараюсь продолжать занятия», — поделился воспитанник колонии Дмитрий.
Источник: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
Также в колонии частым гостем является мастер спорта по дзюдо Светлана Ерегина. Она прилетает каждый месяц, чтобы в течение трёх дней провести несколько тренировок и теоретические занятия по духовно-нравственному воспитанию. Отмечается, что в воспитательной колонии осужденным нельзя заниматься единоборствами, поэтому они учатся выполнять страховку при падении, тренируют некоторые элементы из дзюдо и занимаются общей физической подготовкой.
Воспитанники настолько прикипели к Светлане Ерегиной, что 24 июля, в её День рождения, специально записали для неё видеопоздравление.
«Мы сегодня снимали поздравительное видео для Светланы Ерегиной. Она к нам приезжает, старается, делает нам добро, поэтому, почему бы и нам не сделать для неё что-то приятное? Каждый что-то пожелал от души. У нас есть телестудия, там парни работают, снимают видео на конкурсы, и вот мы сегодня сняли видео, смонтировали его и отправили», — рассказал воспитанник ИВК Януш.
Сотрудники колонии отмечают, что спортсменка уделяет детям много внимания, и ребята это ценят. Они всегда ждут спортсменку и с радостью посещают её мастер-классы.
Воспитанники настолько прикипели к Светлане Ерегиной, что 24 июля, в её День рождения, специально записали для неё видеопоздравление.
«Мы сегодня снимали поздравительное видео для Светланы Ерегиной. Она к нам приезжает, старается, делает нам добро, поэтому, почему бы и нам не сделать для неё что-то приятное? Каждый что-то пожелал от души. У нас есть телестудия, там парни работают, снимают видео на конкурсы, и вот мы сегодня сняли видео, смонтировали его и отправили», — рассказал воспитанник ИВК Януш.
Сотрудники колонии отмечают, что спортсменка уделяет детям много внимания, и ребята это ценят. Они всегда ждут спортсменку и с радостью посещают её мастер-классы.
Источник: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
В летний период воспитанники колонии намного больше времени уделяют физическим нагрузкам. В колонии есть уличные тренажеры, велосипеды и открытое футбольное поле, на котором постоянно проходят матчи. Например, в начале июня воспитанники ИВК выиграли у команды Госсовета Удмуртии.
«Так как я веду здоровый образ жизни и занимаюсь спортом с малых лет, то мне очень нравятся такие мероприятия. Это интересно, вдохновляет на что-то новое, например, заниматься определенным видом спорта», — поделился воспитанник колонии Януш.
Подростки также с удовольствием занимаются творчеством и участвуют в различных конкурсах. Например, совсем недавно их видеоматериал по мотивам произведений Александра Пушкина победил в конкурсе видеороликов исправительных учреждений УФСИН России по Удмуртии.
Для воспитанников в учреждении проводится масса разноплановых мероприятий. Они не только занимают их время, но также помогают определить свои увлечения и поставить цели на дальнейшую жизнь.
«Очень интересные мероприятия проводят для нас. Сотрудники колонии стараются сделать так, чтобы мы не чувствовали себя осуждёнными и наше детство было наполнено яркими и интересными событиями. Чтобы запомнились как люди, а не как осуждённые», — отметил воспитанник колонии Януш.
Бывает, что новые ребята не сразу вливаются в общественную деятельность, но благодаря работе сотрудников ИВК со временем они находят себе занятие по душе. Не все становятся активными и публичными личностями, которые снимают видеоролики и поют песни под гитару, некоторые любят тишину и покой, в результате чего находят себя в садоводстве или рисовании. В любом случае, каждое занятие благотворно сказывается на осуждённом.
«Так как я веду здоровый образ жизни и занимаюсь спортом с малых лет, то мне очень нравятся такие мероприятия. Это интересно, вдохновляет на что-то новое, например, заниматься определенным видом спорта», — поделился воспитанник колонии Януш.
Подростки также с удовольствием занимаются творчеством и участвуют в различных конкурсах. Например, совсем недавно их видеоматериал по мотивам произведений Александра Пушкина победил в конкурсе видеороликов исправительных учреждений УФСИН России по Удмуртии.
Для воспитанников в учреждении проводится масса разноплановых мероприятий. Они не только занимают их время, но также помогают определить свои увлечения и поставить цели на дальнейшую жизнь.
«Очень интересные мероприятия проводят для нас. Сотрудники колонии стараются сделать так, чтобы мы не чувствовали себя осуждёнными и наше детство было наполнено яркими и интересными событиями. Чтобы запомнились как люди, а не как осуждённые», — отметил воспитанник колонии Януш.
Бывает, что новые ребята не сразу вливаются в общественную деятельность, но благодаря работе сотрудников ИВК со временем они находят себе занятие по душе. Не все становятся активными и публичными личностями, которые снимают видеоролики и поют песни под гитару, некоторые любят тишину и покой, в результате чего находят себя в садоводстве или рисовании. В любом случае, каждое занятие благотворно сказывается на осуждённом.
НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ
Источник: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
Все несовершеннолетние осуждённые осознают, что, находясь в исправительном заведении, за ними осуществляется постоянный надзор. Не всегда всё может идти гладко, и иногда возникают различные споры, но в большинстве случаев конфликты удается разрешить в беседе с руководством колонии.
«Дети бывают разные, и им поначалу тяжело. В личных беседах я всегда объясняю, что начался новый этап в жизни, нужно отталкиваться от того, где ты сейчас находишься. Не стоит цепляться за прошлое, стоит планировать будущее, исходя из сложившейся ситуации», — поделился начальник ИВК Евгений Лукшин.
Чтобы предотвратить такие моменты и стимулировать подростков на правопослушное поведение, в колонии предусмотрены поощрения. Это может быть грамота, поощрение, разрешение на выход в город, а также прогулка с родственниками или снятие ранее наложенного взыскания. Например, воспитанники колонии ранее посещали Удмуртский национальный театр, ходили в зоопарк Ижевска, присутствовали на турнире по футболу на Кубок Льва Яшина и выезжали для участия в разных спортивных соревнованиях.
«Встреча с семьей вдохновляет, появляется желание всё больше и больше заниматься. Всегда, когда видишь родных, становится приятно, поэтому хочется побыстрее домой. Они уже приезжали ко мне, и им очень понравилась колония. Конечно, ожидания в голове были другие, но когда приехали, то, сказали, что всё как в детском лагере», — поделился воспитанник Ижевской воспитательной колонии Дмитрий.
Также в колонии есть отряд облегченных условий для тех подростков, кто доказал, что он твердо встал на путь исправления — не нарушает правила внутреннего распорядка, имеет успехи в обучении и активно занимается внеучебной деятельностью. Таким воспитанникам разрешается ежемесячно тратить определённую сумму средств на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости.
Также им предоставляется возможность видеться с родственниками за пределами колонии.
Источник: ИА «Сусанин»
Помимо этого, есть льготные условия для положительно характеризующихся осуждённых, которые уже трудоустроены и в скором времени планируют освободиться. Такие ребята могут носить гражданскую одежду и жить за пределами воспитательного учреждения, но под надзором администрации колонии.
Отметим, что любая благодарность и участие в мероприятиях отображается в материалах личного дела воспитанников. Поощрения учитываются при рассмотрении вопросов на условно-досрочное освобождение или замены неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания.
«Мы работаем над тем, чтобы поднять осужденного на новый уровень. Пусть это будет не выход в город, пусть это будет благодарность, но это уже показатель», — заявил Евгений Лукшин.
Он рассказал, что в 2023 году от всего числа осужденных 14% получили условно-досрочное освобождение или смягчение наказания. За 6 месяцев 2024 года эта цифра равняется 12%.
Отметим, что любая благодарность и участие в мероприятиях отображается в материалах личного дела воспитанников. Поощрения учитываются при рассмотрении вопросов на условно-досрочное освобождение или замены неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания.
«Мы работаем над тем, чтобы поднять осужденного на новый уровень. Пусть это будет не выход в город, пусть это будет благодарность, но это уже показатель», — заявил Евгений Лукшин.
Он рассказал, что в 2023 году от всего числа осужденных 14% получили условно-досрочное освобождение или смягчение наказания. За 6 месяцев 2024 года эта цифра равняется 12%.
ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА
В Ижевской воспитательной колонии полностью организован процесс обучения. На территории исправительного учреждения работает средняя общеобразовательная школа УФСИН России по Удмуртской Республике. И здесь есть своя специфика работы.
Осужденные изучают стандартные предметы, сидят за партами и делают домашнее задание. Но так как часть из них педагогически запущена или ранее подростки учились в коррекционных школах, то в их знаниях есть пробелы, которые приходится восполнять. В результате воспитанники могут в 18 лет учиться в 10 классе.
Ребята также сдают государственные экзамены и по желанию поступают в вузы на дистанционное обучение.
Осужденные изучают стандартные предметы, сидят за партами и делают домашнее задание. Но так как часть из них педагогически запущена или ранее подростки учились в коррекционных школах, то в их знаниях есть пробелы, которые приходится восполнять. В результате воспитанники могут в 18 лет учиться в 10 классе.
Ребята также сдают государственные экзамены и по желанию поступают в вузы на дистанционное обучение.
Источник: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
Например, в 2023 году двое осуждённых поступили в ИжГТУ, но взяли академический отпуск. А теперь после освобождения молодые люди восстанавливаются на очную форму обучения.
Несмотря на то, что основной упор в колонии делают на получение воспитанниками образования, совершеннолетние ребята могут работать. В учреждении есть ставки хозяйственного обслуживания — работа в столовой, в прачечном комбинате и швейной производственной трудовой мастерской. К работе допускаются только совершеннолетние, которые уже закончили обучение в школе. В соответствии с требованиями трудового законодательства они работают не более 3,5 часов.
В прачечной стирают белье, а в швейной мастерской подростки изготавливают различные изделия, выполняют заказы на пошив постельных принадлежностей и полотенец.
Несмотря на то, что основной упор в колонии делают на получение воспитанниками образования, совершеннолетние ребята могут работать. В учреждении есть ставки хозяйственного обслуживания — работа в столовой, в прачечном комбинате и швейной производственной трудовой мастерской. К работе допускаются только совершеннолетние, которые уже закончили обучение в школе. В соответствии с требованиями трудового законодательства они работают не более 3,5 часов.
В прачечной стирают белье, а в швейной мастерской подростки изготавливают различные изделия, выполняют заказы на пошив постельных принадлежностей и полотенец.
Источник: ИА «Сусанин»
За всё это на свой лицевой счёт они получают деньги, которые потом могут потратить на разные сладости в магазине на территории колонии.
КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ОСВОБОЖДЕНИЮ
За 6 месяцев до выхода на волю подростки начинают посещать курсы подготовки к освобождению.
Курсы включают в себя разноплановые мероприятия, в том числе психологическую, социальную и правовую подготовку. С воспитанниками колонии в углубленном режиме занимаются психологи и соцработники, чтобы на свободе человек не растерялся. Также подросткам проводят профориентационные тестирования, на основании которых им предлагается полный отчет с описанием результатов и рекомендуемых профессий.
«Здесь система нацелена не только на изоляцию, а на перевоспитание, недопущение рецидива. Ну и, честно скажу, всё-таки надежда живёт, что все эти усилия были не зря вложены в ребят», — отметил начальник Ижевской воспитательной колонии Евгений Лукшин.
Курсы включают в себя разноплановые мероприятия, в том числе психологическую, социальную и правовую подготовку. С воспитанниками колонии в углубленном режиме занимаются психологи и соцработники, чтобы на свободе человек не растерялся. Также подросткам проводят профориентационные тестирования, на основании которых им предлагается полный отчет с описанием результатов и рекомендуемых профессий.
«Здесь система нацелена не только на изоляцию, а на перевоспитание, недопущение рецидива. Ну и, честно скажу, всё-таки надежда живёт, что все эти усилия были не зря вложены в ребят», — отметил начальник Ижевской воспитательной колонии Евгений Лукшин.
БУДУЩЕЕ
Источник: unsplash.com (Steven Van Loy)
Отрадно, что благодаря проводимым лекциям и мероприятиям воспитанники ИВК открывают для себя новые хобби, а также находят направление, в котором хотят развиваться дальше. Например, 18-летний Дмитрий из Оренбургской области заинтересовался на уроках информатики программированием. Сейчас, когда нет учёбы, он читает книги на эту тему, а после освобождения планирует поступить в вуз и проявить себя в этой сфере. Ещё один совершеннолетний уроженец Оренбургской области Януш планирует стать профессиональным футболистом. Он уже сейчас участвует в матчах, много тренируется, а после освобождения планирует прийти на просмотр в футбольный клуб «Зенит-Ижевск».
Заместитель начальника Ижевской воспитательной колонии подполковник внутренней службы Матвей Агафонов рассказал, что сказать точно, как часто подростки, которые ранее отбывали наказание в ИВК, вновь оказываются в местах лишения свободы, сложно.
«На самом деле очень много историй с положительным концом. Есть некоторые, кто повторно был осужден, но я знаю, что их гораздо меньше, я больше знаю счастливых историй», — поделился Матвей Агафонов.
Многих бывших воспитанников он часто видит в Ижевске. Они здороваются и с радостью рассказывают о своей новой жизни. Бывшие осуждённые находят работу, открывают своё дело, уходят в профессиональный спорт, женятся и заводят детей. Этот юношеский период в колонии остается будто в другой жизни, после которой они выходят новыми людьми.
А чтобы показать пример подрастающему поколению, что жизнь можно начать с чистого листа, воспитатели связались с воспитанниками, ранее отбывавшими наказание в ИВК и вставшими на путь исправления. Сотрудники учреждения попросили их снять видео с поздравлением для выпускников школы. В результате бывшие осуждённые прислали около 15 видеозаписей, в которых пожелали парням быстрее освободиться, найти себя, и чтобы у них всё сложилось хорошо.
«Это был очень показательный момент. Так что, скажем так, попадание в тюрьму не означает конец жизни, не значит, что можно поставить крест и жизнь будет неудачной. Всё зависит от качеств человека», — заявил Матвей Агафонов.
Заместитель начальника Ижевской воспитательной колонии подполковник внутренней службы Матвей Агафонов рассказал, что сказать точно, как часто подростки, которые ранее отбывали наказание в ИВК, вновь оказываются в местах лишения свободы, сложно.
«На самом деле очень много историй с положительным концом. Есть некоторые, кто повторно был осужден, но я знаю, что их гораздо меньше, я больше знаю счастливых историй», — поделился Матвей Агафонов.
Многих бывших воспитанников он часто видит в Ижевске. Они здороваются и с радостью рассказывают о своей новой жизни. Бывшие осуждённые находят работу, открывают своё дело, уходят в профессиональный спорт, женятся и заводят детей. Этот юношеский период в колонии остается будто в другой жизни, после которой они выходят новыми людьми.
А чтобы показать пример подрастающему поколению, что жизнь можно начать с чистого листа, воспитатели связались с воспитанниками, ранее отбывавшими наказание в ИВК и вставшими на путь исправления. Сотрудники учреждения попросили их снять видео с поздравлением для выпускников школы. В результате бывшие осуждённые прислали около 15 видеозаписей, в которых пожелали парням быстрее освободиться, найти себя, и чтобы у них всё сложилось хорошо.
«Это был очень показательный момент. Так что, скажем так, попадание в тюрьму не означает конец жизни, не значит, что можно поставить крест и жизнь будет неудачной. Всё зависит от качеств человека», — заявил Матвей Агафонов.