Жизнь до и после:

Нарушить закон может каждый вне зависимости от своего социального положения и даже возраста. В России уголовная ответственность наступает с 14 лет, и для юных осужденных работают специализированные исправительные учреждения, где они отбывают назначенное судом наказание.

Такое место есть и в столице Удмуртии — Ижевская воспитательная колония. Начальник учреждения полковник внутренней службы Евгений Лукшин рассказал, что колония рассчитана на 168 мест. Сюда попадают осужденные от 14 до 18 лет, но сейчас средний возраст воспитанников составляет 16-17 лет. Большинство из них отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками, чуть меньше — за преступления против половой неприкосновенности. Также ребят осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбой и кражи.

В Ижевскую воспитательную колонию прибывают несовершеннолетние осуждённые из 8 регионов. Большинство ребят из Оренбургской и Ульяновской областей, а также Удмуртии.

«Нахождение воспитанника здесь, в колонии, по большому счёту, это следствие проблемы воспитания. Чтобы исправить какие-то моменты, и у осужденного появилось чувство раскаяния, проводится комплекс мероприятий», — рассказал Евгений Лукшин.