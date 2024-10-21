Главный политический противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен скончался в США

Гаррисберг. США. В возрасте 83 лет в американском штате Пенсильвания ушел из жизни турецкий оппозиционер, мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на CNN Turk.

По данным телеканала, Гюлен страдал почечной недостаточностью, диабетом и деменцией.

Фетхуллах Гюлен известен как лидер движения FETO, существующего с 1970-х годов и продвигавшего современный взгляд на ислам. Также оно занималось благотворительностью, поддержкой СМИ и школ. Настоящей целью этой деятельности могла быть борьба за политическое влияние. В связи с этим движение Гюлена объявлено террористическим. Кроме того, FETO объявили причастным к попытке госпереворота в Турции в 2016 году. Сам Гюлен, впрочем, действия военных, собиравшихся захватить власть, осудил.

В США Фетхуллах Гюлен нашел убежище в 1999 году. Анкара не раз требовала от американских властей выдачи проповедника на родину.