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Главный политический противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен скончался в США

15:58, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Главный политический противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен скончался в США
15:58, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Турция\n#США\n#ислам\n#благотворительность\n#оппозиция\n#смерть\n#политика
Источник фото: pxhere.com
38
0

В Турции его объявили вдохновителем попытки путча в 2016 году.

Гаррисберг. США. В возрасте 83 лет в американском штате Пенсильвания ушел из жизни турецкий оппозиционер, мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на CNN Turk.

По данным телеканала, Гюлен страдал почечной недостаточностью, диабетом и деменцией.

Фетхуллах Гюлен известен как лидер движения FETO, существующего с 1970-х годов и продвигавшего современный взгляд на ислам. Также оно занималось благотворительностью, поддержкой СМИ и школ. Настоящей целью этой деятельности могла быть борьба за политическое влияние. В связи с этим движение Гюлена объявлено террористическим. Кроме того, FETO объявили причастным к попытке госпереворота в Турции в 2016 году. Сам Гюлен, впрочем, действия военных, собиравшихся захватить власть, осудил. 

В США Фетхуллах Гюлен нашел убежище в 1999 году. Анкара не раз требовала от американских властей выдачи проповедника на родину. 

 

15:58, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Турция\n#США\n#ислам\n#благотворительность\n#оппозиция\n#смерть\n#политика