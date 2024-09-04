Тест

Насколько беден ваш вокабуляр?

Словарный запас человека бывает активным – включает в себя те слова, которыми мы пользуемся в жизни, – и пассивным – слова, которые мы можем понять при чтении или слушании. Как правило, чем старше человек, тем больше его словарный запас. Лучший способ узнавать новые слова, помимо чтения книг, – это активная жизнь и большое количество увлечений и хобби. Давайте проверим, насколько беден ваш вокабуляр.