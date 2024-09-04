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> Насколько беден ваш вокабуляр?
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Насколько беден ваш вокабуляр?

Словарный запас человека бывает активным – включает в себя те слова, которыми мы пользуемся в жизни, – и пассивным – слова, которые мы можем понять при чтении или слушании. Как правило, чем старше человек, тем больше его словарный запас. Лучший способ узнавать новые слова, помимо чтения книг, – это активная жизнь и большое количество увлечений и хобби. Давайте проверим, насколько беден ваш вокабуляр.

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Что значит слово «гетерогенный»?
Неверно. Приставка «гетеро» с греческого означает «другой».
Неверно. Приставка «гетеро» с греческого означает «другой».
Верно! Приставка «гетеро» с греческого означает «другой».
Неверно. Приставка «гетеро» с греческого означает «другой».
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Что означает слово «эскапада»?
Неверно. Эскапада – это дерзкая, вызывающая выходка.
Верно! Дальше будет сложнее.
Неверно. Эскапада – это дерзкая, вызывающая выходка.
Неверно. Эскапада – это дерзкая, вызывающая выходка.
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Как называется хранилище статуй, скульптур?
Верно! Это слово произошло от греческого «glyptein», что означает «резать камень», и «theke» – хранилище.
Неверно. Правильный ответ: глиптотека. Это слово произошло от греческого «glyptein», что означает «резать камень», и «theke» – хранилище.
Неверно. Правильный ответ: глиптотека. Это слово произошло от греческого «glyptein», что означает «резать камень», и «theke» – хранилище.
Неверно. Правильный ответ: глиптотека. Это слово произошло от греческого «glyptein», что означает «резать камень», и «theke» – хранилище.
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Кто такой клеврет?
Неверно. Это книжное негативно окрашенное слово, означающее чьего-то приспешника.
Верно! Это книжное негативно окрашенное слово, означающее чьего-то приспешника.
Неверно. Это книжное негативно окрашенное слово, означающее чьего-то приспешника.
Неверно. Это книжное негативно окрашенное слово, означающее чьего-то приспешника.
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Что такое пертурбация?
Верно! Происходит от латинского perturbatio – «беспорядок, расстройство, смятение».
Неверно. Правильный ответ: пертурбация, что с латинского означает «беспорядок, расстройство, смятение».
Неверно. Правильный ответ: пертурбация, что с латинского означает «беспорядок, расстройство, смятение».
Неверно. Правильный ответ: пертурбация, что с латинского означает «беспорядок, расстройство, смятение».
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Что такое трюизм?
Неверно. Слово происходит от английского «true» – верный, истинный или от французского «truisme».
Верно! Слово происходит от английского «true» – верный, истинный или от французского «truisme».
Неверно. Слово происходит от английского «true» – верный, истинный или от французского «truisme».
Неверно. Слово происходит от английского «true» – верный, истинный или от французского «truisme».
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Смешение стилей, идей, взглядов называется?
Неверно. Смешение стилей, идей, взглядов называют эклектикой.
Неверно. Смешение стилей, идей, взглядов называют эклектикой.
Неверно. Смешение стилей, идей, взглядов называют эклектикой.
Верно! Изначально – направление античной философии, сочетающее разные стили.
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Что относится к понятию матримониальный?
Верно! От латинского «matrimonialis» – брак.
Неверно. Это слово относится к браку, от латинского слова «matrimonialis» – брак.
Неверно. Это слово относится к браку, от латинского слова «matrimonialis» – брак.
Неверно. Это слово относится к браку, от латинского слова «matrimonialis» – брак.
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Каким словом называется нечто принципиально непознаваемое?
Неверно. Трансцендентное – то, что принципиально недоступно опытному познанию.
Неверно. Трансцендентное – то, что принципиально недоступно опытному познанию.
Верно! Нечто недоступное, находящееся по ту сторону человеческого бытия.
Неверно. Трансцендентное – то, что принципиально недоступно опытному познанию.
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Ну и напоследок. Узус – это слово, означающее..
Неверно. Это принятое у носителей языка употреблений слов.
Неверно. Это принятое у носителей языка употреблений слов.
Неверно. Это принятое у носителей языка употреблений слов.
Верно! Из латинского «usus», что означает «пользование».
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 Что ж, есть куда стремиться.
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Вы многое знаете, но ещё есть куда стремиться, верно?
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Вау, вы настоящий эрудит. Не хотелось бы играть с вами в «слова».
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