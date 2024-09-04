Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний
12:36, 02 , 2021
Словарный запас человека бывает активным – включает в себя те слова, которыми мы пользуемся в жизни, – и пассивным – слова, которые мы можем понять при чтении или слушании. Как правило, чем старше человек, тем больше его словарный запас. Лучший способ узнавать новые слова, помимо чтения книг, – это активная жизнь и большое количество увлечений и хобби. Давайте проверим, насколько беден ваш вокабуляр.
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