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Жители ЖК «Онежский дворик» в Ижевске планируют до последнего отстаивать благоустройство сквера

15:52, 15 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители ЖК «Онежский дворик» в Ижевске планируют до последнего отстаивать благоустройство сквера
15:52, 15 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#жители\n#сквер
Фото: ИА «Сусанин»
0

Они даже готовы поучаствовать в программах инициативного бюджетирования.

Ранее мы писали о конфликтной ситуации, когда компания-застройщик «СТИМ» решила построить офисный центр на месте обещанного сквера у жилого комплекса «Онежский дворик». Подробную историю развития событий можно прочитать в нашей статье

Но все мы люди, и в таких вопросах, конечно, стоит учитывать и моральную сторону. «Сусанин» пообщался с жителями ЖК «Онежский дворик» и узнал причины, из-за которых они категорически против возведения здания во дворе.

Для начала стоит отметить, что во дворах жилого комплекса вообще нет зеленых зон. Кругом уложен асфальт, и только рядом с домами есть маленькие клумбы с цветами. Владельцы квартир учитывали строительство сквера при покупке жилплощади. 

«Мы смотрели на всё: на инфраструктуру, близлежащие торговые центры, прогулочные зоны и так далее. А сейчас, получается, нас ущемляют в этих правах. Нам говорят, что сквер хотят перенести в другое место, но мы этим обещаниям не верим», — заявила жительница дома №54 на переулке Северный Раушана.

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Фото: ИА «Сусанин»

Многие семьи с детьми планировали в будущем гулять в новом общественном пространстве, а теперь вынуждены искать для этого другие места. Раушана рассказала, что расположенный рядом «Открытый сад» всегда полон людей, поэтому там не всегда получится провести время. В результате жильцы тратят примерно от 15 до 30 минут, чтобы дойти с детьми и колясками до Сквера Победы или пруда в микрорайоне «Новый город». 

«Это показывает и доказывает, что такие открытые площадки востребованы в нашем районе, их не хватает», — заявила ижевчанка. 

Строительство шестиэтажного офисного центра в окружении многоэтажек принесет местным жителям немало хлопот. Новое здание будет довольно близко расположено к жилым домам, а особенно к торцу дома №50. В результате окна офисного центра будут расположены напротив окон в доме, что принесет много неудобств жителям. 

«Я удивлена наглости «СТИМа». Я покупала квартиру в доме №54 и не предполагала, что застройщик вместо обещанного сквера построит напротив офисное здание. И, представляете, этот «офисник» сейчас будет напротив моих окон», — возмутилась жительница дома №54 Екатерина.  

Екатерина отметила, что об изменении планов застройщика жители ЖК «Онежский дворик» узнали в 2023 году. Тогда компания «СТИМ» запланировала построить офисное здание в 10 этажей и даже не предупредила жителей стоящих рядом домов об этом. Когда люди возмутились, распространили эту историю и «наделали шуму», то застройщик сократил количество этажей запланированного здания до 6. Екатерина считает это верным знаком, что жители движутся в правильном направлении. 

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Фото: ИА «Сусанин»

«Надеюсь, что всё получится разрешить и сквер появится. Потому что просто так менять проект планировки территории тоже непросто, и если будет общественный резонанс, то власти нас услышат. Они услышали нас в прошлом году, могут услышать и сейчас. Люди, конечно, недовольны и сейчас не знают, как всё это повлияет, но, в любом случае, я думаю, надо бороться и отстаивать свою точку зрения», — прокомментировала жительница жилого комплекса «Онежский дворик» Екатерина. 

Жительница дома №54 Раушана отметила, что владельцы квартир этого комплекса настолько активны, что готовы включиться в работу по софинансированию благоустройства сквера. Они думают поучаствовать в таких программах инициативного бюджетирования, как: «Наша инициатива», «Без границ» или «Атмосфера».

«Этими намерениями мы подтверждаем, что действительно нам нужен сквер, а не очередное безликое офисное здание с огромным количеством припаркованных транспортных средств. Если мы сейчас не покажем активность, то в будущем, возможно, где-то рядом с вами вместо детской площадки или сквера также может внезапно появиться торговый центр. Такие моменты надо отстаивать», — отметила Раушана. 

 

15:52, 15 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#жители\n#сквер

 

 

 


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