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Откуда пришли Бесермяне

10:39, 13 октября, 2021
Откуда пришли Бесермяне
10:39, 13 октября, 2021
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Фото: vk.com/club206773998 (Бесермянские родословные)
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С 15 октября по 14 ноября 2021 года в России проводится Перепись населения. В переписных листах указывается национальность, и таким способом будет определен национальный состав России. Все знают, что Россия – многонациональная страна, и мы этим гордимся. 

Однако, начиная с 1920-х годов, национальный состав нашей страны очень сильно сократился. К 1939 году из переписных листов исчезло 134 народности, осталось только 60. Например, бесермяне (бессермены, бичерма, арские чуваша) в конце 19 века оказались зарегистрированными в числе других народностей – русских, татар, удмуртов. 

По сведениям вятского статиста Сорокина в переписи 1926 года число бесермян оказалось ниже действительного более чем на 80%. Это явление стало повторяться в последующие переписи. Теперь большинство бесермян не помнят о своей истинной национальности, т.к. в их свидетельствах о рождении стоит национальность удмурт, русский или татарин. Наше старшее поколение оказалось бессильными против такого давления и безучастными в формировании национального самосознания у своих детей, хотя вместе с детьми продолжают жить по-бесермянски: сохраняют обычаи, обряды как само собой разумеющееся.

В 1802 году Вятской Казенной Палатой по указанию Его Императорского величества Депо карт был составлен список населённых мест Вятской губернии. Данный источник содержит информацию о делении губернии на округи и волости и списки населённых мест по ним с указанием числа душ мужского пола по 5-й ревизии и числа дворов с разбивкой по сословию за 1795 год. В данном источнике в Глазовском округе Юберевской волости проживало 739 бесермян мужского пола, в Уканской – 26, Балезинской – 132, Омутницкой – 52. 

Так же указано число проживающих бесермян в Каринской волости Слободского округа. Источник: 

В 1891-1893 годах по исчислению П. М. Сорокина в Слободском уезде насчитывается 1695 бесермян обоего пола в 7 населенных пунктах, в Глазовском уезде – 9672 в 59 населенных пунктах.

Так кто же такие бесермяне и откуда они произошли?

Археологи, исследуя Турчинский могильник бесермян, делают предположение о сходстве его c могильниками Кушнаренковской культуры (Караякуповской, VII–IX вв.), Турбаслинской культуры, оставленной тюркитами I тыс. н.э. Предками бесермян могли быть царские сарматы — барсилы, населявшие во II–IX вв. Нижнее Поволжье. Бесермяне упоминаются в числе жителей Волжской Булгарии под этнонимом берсула. Народ берсула сложился в пределах Волжской Булгарии на основе местного индоиранского (сарматского) и одного из пришлых тюркоязычных народов. С началом монголо-татарского нашествия берсула вынуждены были переселиться в бассейн реки Чепцы, приобретя к настоящему времени звучание своего этнонима как бесермяне.

Русские летописи XIII–XV вв. фиксируют народ под названием бесермян на Волге и в нижнем течении Камы, письменные документы XVII века отмечают бесермян в бассейне реки Чепцы. После падения Волжской Булгарии бесермяне бежали от монголо-татар в вятские леса и с тех пор живут среди северных удмуртов.

Язык бесермян является наречием удмуртского языка, в котором прослеживается тюркское влияние.

Религии бесермян присущ сложный синкретизм. В XVIII веке большая часть народа приняла православие, при этом сохранили традиционные верования и ислам. В деревню ежегодно приглашали для совершения моления муллу, считалось необходимым его присутствие при похоронах; мулле относили муку (крупу) после первого выгона скота в поле. У бесермян также развит культ предков, ярко проявляющийся в погребальной и поминальной обрядности.

В писцовых книгах с 1615 года указывается расселение бесермян на Вятской земле. Каринские селения: Большой Погост, Нижний Погост и Шамарданово, Мочагино — основные деревни, откуда большое количество бесермян в 17-18 веках переселилось на территорию современной Удмуртии. Реки, вновь заселенных мест, были богаты рыбой. Речные берега, затопленные водой в весеннее время, давали траву и могли служить пастбищем для скота в летнее время. В лесах, покрывавших значительную часть новых земель, водились звери. Очищенные от леса возвышенности были удобны для хлебопашества. Эти изобилия явились одной из причин переселения. Основными занятиями бесермян были земледелие, охота и рыболовство.

10:39, 13 октября, 2021
Юрий Абашев
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