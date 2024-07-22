ИЗ УДМУРТИИ В СТОЛИЧНЫЕ РАНТЬЕ
ИА «Сусанин»
22 июля 2024
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В последние годы много ижевчан перебирается в столицу. Причины для переезда самые разные. Однако среди прочего в Москву едут и «деловые люди». Одни хотят инвестировать в коммерческую недвижимость и жить на ренту, другие — развивать свой бизнес. Первым и вторым для удачной реализации задуманного нужны хорошие коммерческие помещения. Редакция «Сусанин» разобралась, как правильно найти в столице «доходное место», не попасть впросак и заработать на своих сбережениях.
Инвестора, оперирующего суммами в несколько десятков миллионов рублей, едва заинтересует приобретение крупных коммерческих объектов из-за их высокой стоимости. Другое дело — помещения площадью от 50 квадратных метров, расположенные на первых этажах жилых домов. Они прекрасно подходят как для открытия своего бизнеса, так и сдачи в аренду.
«Если говорить о столичном регионе, здесь прослеживается тренд на покупку небольших помещений от 50 до 90 метров. Одновременно покупатели интересуются помещениями под супермаркеты площадью 250-500 квадратных метров», — рассказала представитель ГК «А101» Оксана Моисеева.
В последние годы много ижевчан перебирается в столицу. Причины для переезда самые разные. Однако среди прочего в Москву едут и «деловые люди». Одни хотят инвестировать в коммерческую недвижимость и жить на ренту, другие — развивать свой бизнес. Первым и вторым для удачной реализации задуманного нужны хорошие коммерческие помещения. Редакция «Сусанин» разобралась, как правильно найти в столице «доходное место», не попасть впросак и заработать на своих сбережениях.
Инвестора, оперирующего суммами в несколько десятков миллионов рублей, едва заинтересует приобретение крупных коммерческих объектов из-за их высокой стоимости. Другое дело — помещения площадью от 50 квадратных метров, расположенные на первых этажах жилых домов. Они прекрасно подходят как для открытия своего бизнеса, так и сдачи в аренду.
«Если говорить о столичном регионе, здесь прослеживается тренд на покупку небольших помещений от 50 до 90 метров. Одновременно покупатели интересуются помещениями под супермаркеты площадью 250-500 квадратных метров», — рассказала представитель ГК «А101» Оксана Моисеева.
ОЧЕВИДНЫЕ ПЛЮСЫ
Профит собственника коммерческого помещения, сданного в аренду, предсказуем и стабилен. Договор аренды заключается на срок не менее года, а переговоры о продлении начинаются задолго до окончания действия договора. Поэтому найти нового арендатора времени будет предостаточно. А если недвижимость находится в очень хорошем проходном месте, квадратные метры станут еще более востребованными рынком.
В перспективе это дает ряд серьезных плюсов. Первый — быстро продать, если возникнет такая необходимость. Второй — изменить условия аренды в лучшую сторону для себя. Условно, если магазин приносит большую прибыль, арендатору можно предложить не фиксированную ставку, а плату за аренду помещения с суммы оборота предприятия. Владельцы магазинов часто используют такой подход при аренде коммерческих помещений.
В перспективе это дает ряд серьезных плюсов. Первый — быстро продать, если возникнет такая необходимость. Второй — изменить условия аренды в лучшую сторону для себя. Условно, если магазин приносит большую прибыль, арендатору можно предложить не фиксированную ставку, а плату за аренду помещения с суммы оборота предприятия. Владельцы магазинов часто используют такой подход при аренде коммерческих помещений.
Приобретенную коммерческую недвижимость можно использовать в качестве обеспечения по банковским кредитам, а заодно направлять арендные платежи на погашение займа. Другими словами, купив один объект и сдав его в аренду, можно заложить метры в банк, чтобы приобрести новое помещение или квартиру. Таким образом, инвестор увеличивает свои активы, используя только первоначальный капитал.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
На рынке Москвы продается очень много разнообразной недвижимости. В зависимости от множества факторов цена может достигать нескольких сотен миллионов рублей. Обладая всего несколькими десятками миллионов рублей, стратегически правильнее было бы присматриваться к недвижимости на новых территориях, где активно ведется жилищное строительство. В первопрестольной это Новая Москва. В 2012 году огромный участок площадью 1480 квадратных километров получил столичный статус. За прошедшие десять лет здесь безумными темпами строится вся социальная инфраструктура: метро, больницы, поликлиники, детские сады, школы, общественный транспорт и многое другое. И, конечно, жилые районы, где на первых этажах домов очень много интересных коммерческих объектов.
Однако главное преимущество Новой Москвы — это комплексная застройка. Еще до начала строительства проектировщики, урбанисты, архитекторы и другие специалисты просчитывают буквально все нюансы: дороги, школы, магазины, людские потоки. Поэтому комплексная застройка на новых территориях позволяет органично вписать все коммерческие площади в общую систему района. Как следствие, коммерческая недвижимость растет в цене. Например, за прошлый год средняя стоимость коммерческой недвижимости, возведенной одним из крупнейших российских застройщиков, группой компаний «А101», в Новой Москве, выросла на 24%.
ТРАФИК – НАШЕ ВСЕ
Ярким примером сбалансированной застройки в Новой Москве можно считать жилой район «Деснаречье» на Калужском шоссе или жилой район «Скандинавия» у Бутовского лесопарка. Здесь все находится в шаговой доступности, в том числе потому, что застройщик создает в районе всевозможные точки притяжения для людей из соседних районов.
Другой пример — район «Прокшино», у одноименной станции метро. Здесь, помимо масштабного делового квартала, запланирован аквакурорт с серфинг-центром, каньонингом и дайвинг-центром, где будет возможно погружение на глубину до 25 метров! По расчетам проектировщиков, только аквакурорт будет ежегодно привлекать свыше 1,3 млн человек. В разных частях района строятся еще с десяток крупных объектов, которые станут местом отдыха для миллионов людей: всесезонный горнолыжный курорт, спортивный и развлекательный центр и другие объекты. Все вместе это будет генерировать трафик, а значит, сделает востребованными сферу услуг и, как следствие, коммерческие помещения.
Для удобства арендаторов и потенциальных покупателей коммерческой недвижимости ГК «А101» создала интерактивную карту районов, строящихся или уже готовых. Она помогает понять, как развивается территория, какой пешеходный трафик. С помощью этого инструмента можно понять, где и какой вид бизнеса будет оптимально открыть. Например, вблизи образовательных учреждений предусмотрены помещения магазинов для детей и т. д. Интерактивной картой уже активно пользуются потенциальные арендаторы.
Для удобства арендаторов и потенциальных покупателей коммерческой недвижимости ГК «А101» создала интерактивную карту районов, строящихся или уже готовых. Она помогает понять, как развивается территория, какой пешеходный трафик. С помощью этого инструмента можно понять, где и какой вид бизнеса будет оптимально открыть. Например, вблизи образовательных учреждений предусмотрены помещения магазинов для детей и т. д. Интерактивной картой уже активно пользуются потенциальные арендаторы.
Интерес ГК «А101» к арендаторам связан с необходимостью обеспечить новоселов всем необходимым в самое короткое время: магазинами, салонами, кафе и ресторанами. Комплексная застройка развивается постепенно и длится годами, а комфорт и удобство людям нужно уже сейчас. Поэтому ГК «А101» готово сдавать в аренду помещения с дисконтом. Как правило, особый подход получают спортивные и медицинские центры, детские сады, ветклиники и общепит. В итоге бизнес быстро обустраивается на этих площадях, а новоселы получают доступ к широкому спектру услуг.
НА РАССТОЯНИИ
Говоря о приобретении коммерческой недвижимости, всегда возникает проблема оперативного управления. Как показала практика, коммерческие площади активно приобретают региональные инвесторы. Рост интереса регионалов стал заметно больше после того, как ГК «А101» внедрила специальную услугу для таких покупателей. Новые владельцы коммерческой недвижимости могут обратиться за помощью к специалисту, который окажет помощь в поиске арендаторов, возьмет на себя ведение переговоров и поможет в заключении договоров.
Успешно работают и другие сервисы, с помощью которых можно подобрать наиболее подходящие условия сделки. К примеру, многофункциональная платформа «А101 Бизнес», которая позволяет найти помещения для инвестиций, сдать в аренду уже имеющиеся, взять в аренду для открытия или воспользоваться помощью в продвижении бизнеса.
К сожалению, подобное разнообразие продуктов и услуг поддержки предоставляют не все застройщики. Потенциальному инвестору придется самому изучать местность и искать арендаторов в других местах Новой Москвы.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Фото предоставлены: ГК «А101»
Реклама. ООО «А101», ИНН 7704810149
Успешно работают и другие сервисы, с помощью которых можно подобрать наиболее подходящие условия сделки. К примеру, многофункциональная платформа «А101 Бизнес», которая позволяет найти помещения для инвестиций, сдать в аренду уже имеющиеся, взять в аренду для открытия или воспользоваться помощью в продвижении бизнеса.
К сожалению, подобное разнообразие продуктов и услуг поддержки предоставляют не все застройщики. Потенциальному инвестору придется самому изучать местность и искать арендаторов в других местах Новой Москвы.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Фото предоставлены: ГК «А101»
Реклама. ООО «А101», ИНН 7704810149