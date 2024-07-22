ИЗ УДМУРТИИ В СТОЛИЧНЫЕ РАНТЬЕ

Другой пример — район «Прокшино», у одноименной станции метро. Здесь, помимо масштабного делового квартала, запланирован аквакурорт с серфинг-центром, каньонингом и дайвинг-центром, где будет возможно погружение на глубину до 25 метров! По расчетам проектировщиков, только аквакурорт будет ежегодно привлекать свыше 1,3 млн человек. В разных частях района строятся еще с десяток крупных объектов, которые станут местом отдыха для миллионов людей: всесезонный горнолыжный курорт, спортивный и развлекательный центр и другие объекты. Все вместе это будет генерировать трафик, а значит, сделает востребованными сферу услуг и, как следствие, коммерческие помещения.



Для удобства арендаторов и потенциальных покупателей коммерческой недвижимости ГК «А101» создала интерактивную карту районов, строящихся или уже готовых. Она помогает понять, как развивается территория, какой пешеходный трафик. С помощью этого инструмента можно понять, где и какой вид бизнеса будет оптимально открыть. Например, вблизи образовательных учреждений предусмотрены помещения магазинов для детей и т. д. Интерактивной картой уже активно пользуются потенциальные арендаторы.