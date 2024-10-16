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Пришедшим на скандальную оперу в Германии зрителям потребовалась помощь врачей

17:59, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пришедшим на скандальную оперу в Германии зрителям потребовалась помощь врачей
17:59, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Германия\n#музыка\n#театр\n#искусство\n#здоровье\n#медицина\n#скорая помощь\n#опера\n#скандал
Фото: pxhere.com
81
0

Скорую помощь вызвали для 18 человек.

Штутгарт. Германия. Вызовом скорой помощи в театр обернулась постановка скандальной оперы «Санкта» в немецком Штутгарте. Медикам пришлось приводить в чувство 18 зрителей, передает «Рен ТВ» со ссылкой на Sky News.

Премьера прошла 5 и 6 октября в Государственном оперном театре города. Часть находившихся в зале людей пожаловалась на приступы тошноты.

Сообщается, что в основу постановки легла опера Sancta Susanna («Святая Сюзанна»), написанная в 1920-е годы. Это история монахини, которая борется со своими греховными желаниями. При этом на сцене были показаны эротические и кровавые эпизоды. Для воссоздания аутентичной обстановки использовались церковные благовония.

В то же время часть публики новаторские приемы оценила: в финале скандальной оперы состоялась бурная овация.

17:59, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Германия\n#музыка\n#театр\n#искусство\n#здоровье\n#медицина\n#скорая помощь\n#опера\n#скандал