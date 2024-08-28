Лихие 1920-е
Зловещий морг старого ижевского некрополя
Или как небольшое здание стало частью большой истории
Юрий Абашев
журналист
журналист
28 августа 2023 года
В двадцатые годы прошлого века границы жилой зоны Ижевска вплотную подбирались к восточной окраине, к старому Нагорному (Троицкому) кладбищу. Ближайшую к нему улицу — Двенадцатую (Ломоносова) — с 1924 года начали застраивать деревянными домами жилкооператива «Победа».
Кладбищенская «усыпальница» на плане города начала 1920-х годов
Источник: Центральный госархив Удмуртии
Если соседство с ещё действующим некрополем воспринималось относительно спокойно, то жизнь рядом с его моргом, или как тогда называли — «усыпальницей»— радости у ижевцев не вызывала.
5 мая 1928 года
В апреле 1928 года Горсовет объявил в печати о планах закрыть Нагорное кладбище, превратив его в парк. В связи с этим надобность в «усыпальнице» должна была отпасть. Тогда группа рабочих, живущих в нагорно-кладбищенском районе, выдвинула идею — приспособить мертвецкую под продуктовый магазин.
Тут стоит отметить, что снимков внешнего облика этого морга не сохранилась, но заметка с предложением горожан о её перепрофилировании проливает свет на этот вопрос.
Тут стоит отметить, что снимков внешнего облика этого морга не сохранилась, но заметка с предложением горожан о её перепрофилировании проливает свет на этот вопрос.
15 мая 1928 года
К счастью, мертвецкой не суждено было стать магазином. Центральный рабочий кооператив признал его слишком тесным для этих целей.
Тем временем кладбище продолжало работать и давать последнее пристанище усопшим горожанам. До официального закрытия оставался ещё год и жильцам улицы Ломоносова приходилось терпеть соседство с мертвецким покоем. Для решения этой проблемы «Ижправда» предлагала перенести его подальше от жилых домов.
Тем временем кладбище продолжало работать и давать последнее пристанище усопшим горожанам. До официального закрытия оставался ещё год и жильцам улицы Ломоносова приходилось терпеть соседство с мертвецким покоем. Для решения этой проблемы «Ижправда» предлагала перенести его подальше от жилых домов.
11 августа 1928 года
Жалобы на «усыпальницу» не остались без ответа и в конце августа 1928 года заведующий городским отделом местного хозяйства Ильин пообещал в двухнедельный срок снести прокля́тый старый дом. Но, как это обычно было в те годы, обещанного Горместхозом пришлось долго ждать. Это промедление позволило моргу Нагорного кладбища стать частью одной из трагических страниц ижевской истории.
19 ноября 1928 года в окрестностях города на охоте от случайного выстрела погиб известный на весь мир дрессировщик Анатолий Анатольевич Дуров. Трагедия настигла его во время гастролей. О той истории на «Сусанине» выходил отдельный материал. Тело погибшего артиста цирка со страшной раной в районе шеи доставили на подводах в ту самую «усыпальницу», здание которой к ноябрю так и не удосужились снести.
История сохранила для нас снимки погибшего Дурова, сделанные во дворе «усыпальницы».
19 ноября 1928 года в окрестностях города на охоте от случайного выстрела погиб известный на весь мир дрессировщик Анатолий Анатольевич Дуров. Трагедия настигла его во время гастролей. О той истории на «Сусанине» выходил отдельный материал. Тело погибшего артиста цирка со страшной раной в районе шеи доставили на подводах в ту самую «усыпальницу», здание которой к ноябрю так и не удосужились снести.
История сохранила для нас снимки погибшего Дурова, сделанные во дворе «усыпальницы».
Тело Анатолия Дурова в усыпальнице. За забором видны дома жилкооператива «Победа»
Фото: Goskatalog.ru
В конечном итоге «усыпальница» всё равно пошла под снос. Скорее всего, произошло это уже после официального закрытия кладбища, которое произошло 15 мая 1929 года. Подробно о дальнейшей судьбе одного из старейших ижевских некрополей можете прочесть в отдельном материале серии.
Остаётся один вопрос — где именно находилась мрачная героиня этой статьи.
Остаётся один вопрос — где именно находилась мрачная героиня этой статьи.
«На плане середины 20-х годов указаны дома городка «Победа» с резким вырезом кладбищенской территории от могил к жилой застройке по ул. Ломоносова, где в районе будущей университетской библиотеки, рядом с двором УдНИИ и находилась огороженная забором ижевская усыпальница»
Генеральный план застройки городка «Победа» 1925-1927 годов. «Усыпальница» обведена кругом.
И современный вид с квадрокоптера. Предполагаемое место «усыпальницы» в жёлтом кругу
Предполагаемое месторасположение «усыпальницы» подтверждается наложением плана 1920-х годов на спутниковый снимок 1974 года, на котором ещё видно главный ориентир — ряд домов жилкооператива «Победа». Разумеется, установить место с точностью до метра не представляется возможным, так как старые планы не всегда бьются с реальностью.