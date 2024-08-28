Жалобы на «усыпальницу» не остались без ответа и в конце августа 1928 года заведующий городским отделом местного хозяйства Ильин пообещал в двухнедельный срок снести прокля́тый старый дом. Но, как это обычно было в те годы, обещанного Горместхозом пришлось долго ждать. Это промедление позволило моргу Нагорного кладбища стать частью одной из трагических страниц ижевской истории.

19 ноября 1928 года в окрестностях города на охоте от случайного выстрела погиб известный на весь мир дрессировщик Анатолий Анатольевич Дуров. Трагедия настигла его во время гастролей. О той истории

. Тело погибшего артиста цирка со страшной раной в районе шеи доставили на подводах в ту самую «усыпальницу», здание которой к ноябрю так и не удосужились снести.

История сохранила для нас снимки погибшего Дурова, сделанные во дворе «усыпальницы».