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В школу — с «Первоклассным мороженым»

14:15, 13 сентября, 2024
В школу — с «Первоклассным мороженым»
14:15, 13 сентября, 2024
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#Ижевск\n#реклама\n#цирк\n#акция\n#Удмуртия\n#мороженое\n#КОМОС ГРУПП
Фото: агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»
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Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» вновь подарил первоклассникам региона сливочное лакомство.  

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В Удмуртии с 2003 года действует традиция — в начале осени всех первоклассников региона приглашают в цирк. В 2016 году агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» присоединился к этой масштабной традиции со своей благотворительной акцией «Первоклассное мороженое», угощая после представления всех юных учеников. 

В 2024 году цирковые представления (0+), посвящённые Дню знаний, стартовали с 9 сентября. За неделю их посетят почти 18 тысяч детей из всех населённых пунктов региона. 

«КОМОС ГРУПП» – традиционный партнёр этого замечательного мероприятия. Мы очень ценим такое вовлечение в идею Удмуртской Республики. Это очень важно. Во-первых, детям это приятно, во-вторых, я думаю, что это один из элементов работы с будущим поколением для агрохолдинга. Мне кажется, это очень хорошая история», — поделилась и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.  

Помимо известных цирковых артистов, перед зрителями выступают юные воспитанники цирковой студии Государственного цирка Удмуртии. А из животных на арене цирка показывают себя пушистые собачки и белые голуби. Также юных зрителей удивляет яркое лазерное шоу. 

«В этом году, на мой взгляд, подобралась замечательная цирковая программа. Будут дрессированные нубийские козлики, что большая редкость. Традиционно выступит зажигательный ковёрный клоун, артист Никулинского цирка, а также детей поразят жонглеры с диаболо», — рассказала заместитель директора Государственного цирка Удмуртии по основной деятельности Оксана Майшева.

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Фото: агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»

Дети заворожённо смотрели шоу, а сливочное мороженое «Топтыжка» вызвало настоящее ликование. 

«Эмоции, конечно, зашкаливают, особенно у первоклассников. Всё очень зажигательно, энергично, и это для них большой стимул в начале учебного года. Также дети очень рады мороженому. Скажем, это такой суперприз для них», — поделилась сопровождающая 1 «А» класса Волковской школы Воткинского района Вера Буранова. Согласна с ней Ирина Пьянкова, классный руководитель 1 «А» класса воткинской школы №12: «Ребятам всё очень понравилось. Дети в восторге и от представления, и от мороженого. Сразу его разобрали и начали есть, говорят, очень вкусно». 

За 12 представлений, которые пройдут в цирке, ученикам подарят почти 21 тысячу порций мороженого. А за всё время проведения акции компания «КОМОС ГРУПП» выделила порядка 175 тысяч штук холодного лакомства. 

 

Реклама. ООО "КОМОС ГРУПП", ИНН 1831089218

14:15, 13 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
211
0
#Ижевск\n#реклама\n#цирк\n#акция\n#Удмуртия\n#мороженое\n#КОМОС ГРУПП

 

 

 


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