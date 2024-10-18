В УДМУРТИИ ЗАПУСТИЛИ КРУПНЕЙШИЙ В РЕГИОНЕ КОМПЛЕКС СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ
ЗДЕСЬ ОРГАНИЗОВАН АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ ЦИКЛОМ ОБРАБОТКИ
Юрий Абашев
журналист
журналист
17 октября 2024 года
Источник: ООО «САХ»
На полигоне «Чистый город», что на 31-м километре Нылгинского тракта, запущен в работу крупнейший в Удмуртии сортировочный комплекс по обработке бытовых отходов. Строительство объекта продолжалось больше года. На новом сортировочном комплексе побывал корреспондент «Сусанина».
Полигон «Чистый город» является самым большим в Удмуртии. Он введён в эксплуатацию в 1997 году. На полигоне реализуется масштабная программа модернизации, одной из вех этого процесса является запуск нового сортировочного комплекса.
Полигон «Чистый город» является самым большим в Удмуртии. Он введён в эксплуатацию в 1997 году. На полигоне реализуется масштабная программа модернизации, одной из вех этого процесса является запуск нового сортировочного комплекса.
Источник: ООО «САХ»
В строительство и оснащение объекта вложено почти 300 млн рублей. Здесь появились четыре сортировочные линии от отечественного производителя. После разгрузки мусоровозов отходы подают на конвейерную ленту, затем - в специальный барабан, где отсеивается мелкий мусор и органика. Далее по ленте отходы едут в зону сортировки. Рабочие вручную выбирают пластик, металл, картон, алюминиевые банки и другие фракции, которые затем отправляются на формовку прессом. Брикеты со вторсырьём складируются перед отправкой на переработку.
Источник: ООО «САХ»
«Новый комплекс рассчитан на обработку 250 тысяч тонн отходов в год при условии работы в режиме 12-ти часовой смены. Если будем работать круглосуточно, то мощность увеличится до 400 тысяч тонн. На линии можем принимать от 70% всех отходов, которые образуются на территории Удмуртии. На сегодняшний день в республике нет подобных объектов», — рассказал директор полигона «Чистый город» Сергей Климов.
Управление комплексом ведётся с автоматизированного пункта, с которого оператор следит за каждым звеном обработки с помощью камер видеонаблюдения и в случае необходимости корректирует работу сортировочных линий и пресса.
Управление комплексом ведётся с автоматизированного пункта, с которого оператор следит за каждым звеном обработки с помощью камер видеонаблюдения и в случае необходимости корректирует работу сортировочных линий и пресса.
Источник: ООО «САХ»
Сортировочный комплекс создал рабочие места для жителей сёл Завьяловского и ряда соседних районов. При известных трудностях, связанных с профессией сортировщика, условия их труда стали заметно лучше.
«Почти все наши сотрудники приезжают из Увы, Малой Пурги, Сов-Никольского, Среднего Постола. Труд тяжёлый, но мы много делаем для создания более комфортных условий, чтобы было тепло, светло, с местами для обедов и принятием душа. Мы приветствуем также и рационализаторские предложения сотрудников, многие выполняют и перевыполняют планы, так как заинтересованы в результатах труда», — рассказал Сергей Климов.
«Почти все наши сотрудники приезжают из Увы, Малой Пурги, Сов-Никольского, Среднего Постола. Труд тяжёлый, но мы много делаем для создания более комфортных условий, чтобы было тепло, светло, с местами для обедов и принятием душа. Мы приветствуем также и рационализаторские предложения сотрудников, многие выполняют и перевыполняют планы, так как заинтересованы в результатах труда», — рассказал Сергей Климов.
Источник: ООО «САХ»
В целом, благодаря открытию сортировочного комплекса процент отбора полезных фракций, которые затем отправятся на переработку, вырос до 15%.
Также на полигоне решают вопрос с растительными и органическими отходами.
«В теплое время года на контейнерных площадках, особенно в коттеджных поселках и в частном секторе, скапливается много растительных остатков, которые сейчас запрещено сжигать. Ботву бросают даже в контейнеры для раздельного сбора. Опытные операторы грейферов видят этот мусор, но иногда он все же попадает на ленты», — рассказал Сергей Климов.
Решить проблему с растительными остатками и органикой поможет ввод в эксплуатацию объекта для компостирования. Это следующий этап развития полигона.
Сейчас ведутся работы по расширению полигона для реализации проекта Экотехнопарка, одним из важных элементов которого будет являться как раз таки объект компостирования. В целом все преобразования на «Чистом городе» направлены на выполнение задач нацпроекта “Экология”, по которому к 2030 году через линии сортировки должны проходить 100% ТКО. Половина из них будет отправляться на переработку.
Также на полигоне решают вопрос с растительными и органическими отходами.
«В теплое время года на контейнерных площадках, особенно в коттеджных поселках и в частном секторе, скапливается много растительных остатков, которые сейчас запрещено сжигать. Ботву бросают даже в контейнеры для раздельного сбора. Опытные операторы грейферов видят этот мусор, но иногда он все же попадает на ленты», — рассказал Сергей Климов.
Решить проблему с растительными остатками и органикой поможет ввод в эксплуатацию объекта для компостирования. Это следующий этап развития полигона.
Сейчас ведутся работы по расширению полигона для реализации проекта Экотехнопарка, одним из важных элементов которого будет являться как раз таки объект компостирования. В целом все преобразования на «Чистом городе» направлены на выполнение задач нацпроекта “Экология”, по которому к 2030 году через линии сортировки должны проходить 100% ТКО. Половина из них будет отправляться на переработку.