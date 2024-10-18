В УДМУРТИИ ЗАПУСТИЛИ КРУПНЕЙШИЙ В РЕГИОНЕ КОМПЛЕКС СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ

В целом, благодаря открытию сортировочного комплекса процент отбора полезных фракций, которые затем отправятся на переработку, вырос до 15%.



Также на полигоне решают вопрос с растительными и органическими отходами.



«В теплое время года на контейнерных площадках, особенно в коттеджных поселках и в частном секторе, скапливается много растительных остатков, которые сейчас запрещено сжигать. Ботву бросают даже в контейнеры для раздельного сбора. Опытные операторы грейферов видят этот мусор, но иногда он все же попадает на ленты», — рассказал Сергей Климов.



Решить проблему с растительными остатками и органикой поможет ввод в эксплуатацию объекта для компостирования. Это следующий этап развития полигона.



Сейчас ведутся работы по расширению полигона для реализации проекта Экотехнопарка, одним из важных элементов которого будет являться как раз таки объект компостирования. В целом все преобразования на «Чистом городе» направлены на выполнение задач нацпроекта “Экология”, по которому к 2030 году через линии сортировки должны проходить 100% ТКО. Половина из них будет отправляться на переработку.