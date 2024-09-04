За последние годы в Ижевске обострилась проблема с деревьями. Столица всегда была в лидерах по показателю озеленения, но со временем зеленый фонд становится вялым, точнее старовозрастным. И требуется его омоложение, новые посадки. С этим, мягко говоря, нестабильно. Директор Института гражданской защиты УдГУ Ирина Бухарина считает, что если сейчас не заниматься посадочным материалом, то в скором времени зеленые легкие города перестанут выдавать нужный объем очищенного воздуха. А это уже экологическая опасность для горожан. В начале июня в Березовой роще, или Козьем парке, как его чаще называют старожилы, от сильного ветра завалились тополиные стволы. И это только подтверждает опасения дендрологов насчет естественного ухода тополей из ландшафтной среды Ижевска.

Ирина Бухарина, директор Института гражданской защиты УдГУ

- Должен быть муниципальный заказ. Должны быть питомники, которые будут выращивать недорогой и нужный для города посадочный материал. Мы предлагали совместно с Минприроды создание научно-производственного питомника, где можно будет и наукой заниматься, и выращивать растения. Они должны выращиваться по другим технологиям, чтобы их адаптировать к очень сложным условиям.

Пока мы держимся на запасах зеленого фонда, который у нас был. Но он быстро может исчерпаться. Потому что в основном деревья относятся к стареющим насаждениям.

- Что придет на смену кленам американским и тополям?

Во-первых, есть клен остролистный или платановидный. Здесь как раз в сквере Гоголя растут такие клены. Замечательное растение для города, осенью очень красива листва падающая. Хорошо ведут себя березы, липы, ясень.

Тополя не совсем подходят для городского озеленения. Когда-то благодаря тополям и клену американскому проводилось озеленение, и эти растения сыграли очень важную роль. Потому что они быстро озеленили город. Но они не совсем подходят для городского озеленения, потому что они, конечно, поглощают много загрязняющих веществ, но у них есть ряд проблем. Из-за того, что они поглощают загрязняющие вещества, они очень быстро стареют. И оба вида относятся к быстро стареющим. По мере того, как они причисляются к разряду аварийных их удаляют. Замену на тополя и клены никто не проводит. Они будут постепенно уходить из зоны озеленения нашего города.

Если на муниципальной территории ответственные за состояние деревьев службы пытаются контролировать процесс удаления аварийных деревьев, то в частном секторе с этим сложнее. К примеру, местные жители с улицы Пархоменко, что в районе Восточного поселка, инициировали проверку возрастной трехствольной березы. Она уже потеряла один ствол несколько лет назад. Есть опасения, что рухнет полностью.

Константин Ведерников, доцент Кафедры инженерной защиты окружающей среды УдГУ

- Эта береза явно показывает, что это дерево вегетативного происхождения. Это гнездовое расположение, когда с одной корневой системы несколько стволов растет. Это говорит о том, что дерево имеет слабую структуру древесины. И оно потенциально опасно. К ним должен быть повышенный мониторинг, постоянная обрезка. Когда возникают нюансы, различные патологии ствола – сухобокость, гнили, усыхания скелетов ветвей, это дерево должно быть удалено. В процессе сверления у нас выходила резистограмма. Отверстие небольшое. Особенность сверла в том, что он вытаскивает буровую муку и запечатывает отверстие. Его уже обрабатывать ничем не надо. Проводящие ткани не повреждены. Резистограмма распечатывается. Пики и падения показывают плотность самой древесины.

Предварительно можно сказать, что на глубине 6 сантиметров до 17 сантиметров у нас идет патология ствола – снижение его плотности ниже медиана. Идет гниение центральной части. В конце на выходе древесина гораздо плотнее. Смещение гниения в этой области, где мы начинали сверлить.

Диагностическая программа выдала возраст, диаметр и патологию дерева. Дендрологи уверенно сказали, что оно аварийное. Следующий шаг – удаление больного растения. Тут главное - никакой самостоятельной порубки не допустить – природоохранное законодательство не позволяет это делать. Для нарушителей предусмотрены серьёзные штрафные санкции. Для начала нужно четко разграничить зону кадастровой ответственности.

Дмитрий Рябов, директор Центра трансфера технологий УдГУ

- Сервис публичной кадастровой карты, он в общем доступе и бесплатный, позволяет провериться через Яндекс-подложку и сориентироваться на местности, чтобы понять где границы проходят и на чьей территории дерево. Дальше, исходя из территориального признака, люди могут обратиться в соответствующую администрацию района, либо самостоятельно обратиться за порубочным билетом и через специализированную организацию осуществить вырубку. Радует, что управляющие компании активно начали работу по выявлению аварийных деревьев, чтобы не допускать ущерб имуществу и здоровью граждан. Всё что касается высоких старовозрастных деревьев, всегда необходимо обследование. Собственники и правообладатели должны понимать, что они обязаны осуществлять обследование и содержание зеленых насаждений. В виду ограниченности бюджета муниципальных территорий - это проблема. Полоса отвода дорог содержится, потому что тут непосредственная угроза движению транспорта. Есть проблемы на больших муниципальных территориях и пустырях.

Проблему старения и обновления зеленого фонда республиканской столицы недавно поднимали на совещании у главы Удмуртии. Александр Бречалов ставит задачу ижевским властям в течение 7-10 лет заменить старые и аварийные деревья на новые. Теоретическая база для этого имеется - ученые-дендрологи УдГУ еще в 2021 году разработали проект под названием «Зеленый код». Это электронная система учета, мониторинга, проектирования и контроля за зеленым фондом. Администрации Ижевска остается потрудиться и найти ресурсы для реализации масштабного и столь необходимого горожанам проекта.