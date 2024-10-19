В двух школах Балезинского района из-за санитарных нарушений ученики пьют привозную воду

Балезино. Удмуртия. В Люкской и Пыбьинской школах после выявления санитарных нарушений ученикам привозят бутилированную воду. Об этом сообщает администрация Балезинского района в социальных сетях.

Учеба продолжается, но уроки сокращены до 30 минут. Для питья применяется исключительно бутилированная вода. Дети льготных категорий обеспечены сухими пайками.

Напомним, Балезинский районный суд приостановил деятельность пищеблоков и столовых Люкской, Пыбьинской школ на 30 дней, также закрыта дошкольная группа Исаковской школы — детей пока можно водить в ближайший детсад.

Такие меры связаны с результатами проверки проб воды, проведенной Глазовским Центром гигиены и эпидемиологии.

В учреждениях проведена дезинфекция водопроводных систем. По результатам повторных анализов воды будет принято решение о дальнейшем режиме учебного процесса.