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В двух школах Балезинского района из-за санитарных нарушений ученики пьют привозную воду

10:18, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В двух школах Балезинского района из-за санитарных нарушений ученики пьют привозную воду
10:18, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
194
0
#Балезинский район\n#питьевая вода\n#проверка школы
Источник фото: ИА "Сусанин"
194
0

Уроки сократили до 30 минут.

Балезино. Удмуртия. В Люкской и Пыбьинской школах после выявления санитарных нарушений ученикам привозят бутилированную воду. Об этом сообщает администрация Балезинского района в социальных сетях. 

Учеба продолжается, но уроки сокращены до 30 минут. Для питья применяется исключительно бутилированная вода. Дети льготных категорий обеспечены сухими пайками. 

Напомним, Балезинский районный суд приостановил деятельность пищеблоков и столовых Люкской, Пыбьинской школ на 30 дней, также закрыта дошкольная группа Исаковской школы — детей пока можно водить в ближайший детсад. 

Такие меры связаны с результатами проверки проб воды, проведенной Глазовским Центром гигиены и эпидемиологии. 

В учреждениях проведена дезинфекция водопроводных систем. По результатам повторных анализов воды будет принято решение о дальнейшем режиме учебного процесса.

 

10:18, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
194
0
#Балезинский район\n#питьевая вода\n#проверка школы