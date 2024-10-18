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Ушел из жизни бывший директор Федеральной миграционной службы Ромодановский

12:56, 18 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ушел из жизни бывший директор Федеральной миграционной службы Ромодановский
12:56, 18 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Москва\n#чиновники\n#ФМС\n#миграция\n#смерть\n#некролог
Источник фото: kremlin.ru
82
0

Чиновнику было 67 лет.

Москва. Стало известно о смерти экс-руководителя Федеральной миграционной службы (ФМС) Константина Ромодановского. Чиновник скончался в Москве в возрасте 67 лет, пишет ИА «Регнум».

По данным «Известий», последнее время Ромодановский страдал диабетом, болезнь дала осложнения. По словам источника газеты, смерть наступила в ночь на 18 октября.

Константин Ромодановский был назначен директором ФМС России в июле 2005 года. Ранее работал в силовых структурах, был, в частности, первым заместителем главы Управления собственной безопасности ФСБ, а также начальником Главного управления собственной безопасности МВД. В 2016 году возглавляемую Ромодановским Федеральную миграционную службу перевели в подчинение полиции.

12:56, 18 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Москва\n#чиновники\n#ФМС\n#миграция\n#смерть\n#некролог