Ушел из жизни бывший директор Федеральной миграционной службы Ромодановский

Москва. Стало известно о смерти экс-руководителя Федеральной миграционной службы (ФМС) Константина Ромодановского. Чиновник скончался в Москве в возрасте 67 лет, пишет ИА «Регнум».

По данным «Известий», последнее время Ромодановский страдал диабетом, болезнь дала осложнения. По словам источника газеты, смерть наступила в ночь на 18 октября.

Константин Ромодановский был назначен директором ФМС России в июле 2005 года. Ранее работал в силовых структурах, был, в частности, первым заместителем главы Управления собственной безопасности ФСБ, а также начальником Главного управления собственной безопасности МВД. В 2016 году возглавляемую Ромодановским Федеральную миграционную службу перевели в подчинение полиции.