В сбитом в Судане грузовом Ил-76 погибли двое россиян

Эль-Фашир. Судан. Грузовой самолет Ил-76 сбили ракетами в Северном Дарфуре захватившие этот регион Судана мятежные Cилы быстрого реагирования (СБР). На борту находились как минимум двое россиян, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на Sudan War Monitor.

Инцидент произошел 21 октября. В СБР заявили, что самолет принадлежал Египту, который, якобы, оказывает военную помощь правительству Судана. В Каире эту информацию опровергли.

СМИ сообщают, что Ил-76 был отправлен базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах компанией Airline Transport Incorporation FZC для оказания технической помощи другому самолету из ОАЭ. В начале октября он повредил двигатели при посадке в Западном Кордофане (одна из провинций Судана).

Погибли все, кто находился на борту сбитого Ил-76. У одного из членов экипажа обнаружили удостоверение на имя Виктора Гранова (главного инженера Airline Transport Incorporation FZC). Также на месте крушения нашли паспорт 33-летнего уроженца города Туймазы в Башкирии Антона Селиванца. Его фамилию со ссылкой на родственников опубликовал телеканал RT. Как пишет «Российская газета», погибший был летчиком.