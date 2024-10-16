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Пляж в Австралии закрыли из-за вынесенных морем загадочных черных шаров

10:58, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пляж в Австралии закрыли из-за вынесенных морем загадочных черных шаров
10:58, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#Австралия\n#море\n#пляж\n#загадки
Фото: pxhere.com
14
0

Они могут состоять из смолы, нефти и мусора.

Сидней. Австралия. Сотни черных шаров из неизвестного материала обнаружили на морском побережье в австралийском Сиднее. Доступ отдыхающих на городской пляж Куджи в связи с этим временно запретили, пишет ИА «Регнум».

Как пояснили в пресс-службе муниципалитета, пускать купальщиков на пляж начнут не ранее, чем аварийные службы соберут все шары. Прикасаться к ним не рекомендуется.

Размер вынесенных морем предметов – с мяч для гольфа. Их состав и происхождение устанавливается. Образцы отправили на экспертизу в управление охраны окружающей среды штата Новый Южный Уэльс и в агентство по контролю качества прибрежных вод. По предварительным данным, находки похожи на «шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой». Опасны ли они для людей и животных, пока не выяснено.

10:58, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#Австралия\n#море\n#пляж\n#загадки