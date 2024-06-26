ЗАВОДСКОЙ БУМ
Источник: АО "СПГ"
БУММАШ ВЧЕРА
Завод «БУММАШ». Изначально он именовался «Ижтяжбуммаш» или Ижевский завод тяжелых бумагоделательных машин. Его начали возводить в 1959 году по решению Совета министров СССР. Предприятие заработало в 1962-м, еще до окончания строительства - стране крайне необходимы были бумагоделательные машины широкого формата. В 1967 году был выпущен бумагоделательный станок весом в 1600 тонн. Еще через несколько лет в Ижевске произвели первую отечественную широкоформатную машину для изготовления газетной бумаги. Это сложнейшее техническое устройство состоит из десятков тысяч деталей и для сборки огромного механизма понадобился отдельный корпус. Надо отметить, на просторной территории «Буммаша» в советское время производственные здания строили под реализацию масштабных задач. И все они весьма вместительного размера. Продукция поставлялась на целлюлозно-бумажные комбинаты в далекий Уссурийск, сибирский Красноярск, соседние Набережные Челны и Самару, да и в другие регионы. Экспортировали машины в дружественные страны соцблока: Болгарию, Чехию, Словакию, Югославию.
В постсоветский период завод переживал продолжительный экономический кризис, и он затянулся надолго. Тем не менее легендарное предприятие удалось реанимировать. Об этапе возрождения и пойдет речь далее.
Интересный факт
На протяжении более полувека название жилого микрорайона в северо-восточной части Ижевска целиком созвучно названию завода «БУММАШ»
Источник: Газета "Известия УР"
БУММАШ ПОШЕЛ НА ФОРСАЖ
Источник: АО "СПГ"
Тесное сотрудничество с другими предприятиями группы в единой производственной цепочке АО «СПГ» и общие усилия в работе позволили обеспечить производство стабильным портфелем заказов, выйти на новые промышленные рынки и расширить число заказчиков. В рамках реализации инвестиционной программы по развитию завода «БУММАШ» за короткий срок открыты новые производственные участки, существенно увеличена численность персонала.
Павел Тихонов
генеральный директор ООО Завод «БУММАШ»
- Сегодня завод «БУММАШ» – предприятие полного машиностроительного цикла, охватывающее все этапы изготовления оборудования – от выплавки жидкого металла до сборки готовых технологических линий. Предприятие многопрофильное, специализирующееся на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения.
После вхождения в состав «Сибирской Промышленной Группы» на заводе успешно реализуется инвестиционная программа по развитию предприятия. По сравнению с 2021-2022 гг. объем капитальных вложений, выделенных для улучшения инфраструктуры, увеличен более чем в 5 раз. Часть работ была сделана уже во 2 полугодии 2023 года: ремонт кровли цехов, административно-бытовых помещений, замена остеклений, модернизация производственного оборудования. Кроме того, открываются новые участки, в которых также проводится ремонт помещений.
Спустя много лет на заводе запустили вторую электродуговую печь, расширяются мощности кузнечнопрессового цеха, что даёт возможность увеличить объём выпуска и создать в Ижевске новые рабочие места.
Интересный факт
Бумагоделательные машины советского производства в смонтированном виде имели высоту 4-этажного дома
Источник: АО "СПГ"
Согласно Программе развития в кратчайшие сроки была отремонтирована заводская столовая. В обеденном зале и помещениях заменены напольное и стеновое покрытия, окна, электропроводка. Смонтировано современное энергосберегающее освещение, установлено новое оборудование для хранения, обработки продуктов и приготовления еды. Изменения коснулись интерьерных решений, мебели и меню. Завод подключили к Социальной Программе холдинга по компенсации части питания – теперь сотрудниками большую часть обеда оплачивает предприятие. Стоимость обеда из трех блюд для работников составляет 50 рублей.
В холдинге АО «СПГ» действует несколько программ по работе с персоналом. Так, реализуется программа привлечения молодых специалистов – «Challenge СПГ», подразумевающая тесное взаимодействие с учебными заведениями во всех регионах. Предусмотрена дополнительная стипендия студентам с последующим трудоустройством на предприятие. Для действующих сотрудников разработаны и успешно внедрены несколько социальных программ, включающие ДМС для определенных категорий, программу «Здоровье», премии за выслугу лет, отсутствие больничных, гибкую систему мотивации работников, льготное питание в заводских столовых.
Большая работа проводится внутри коллектива: конкурсы профессионального мастерства, программы непрерывного корпоративного образования для руководителей, спортивные мероприятия, в том числе проводимые совместно с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга.
Завод «БУММАШ» – это производство полного цикла
Источник: АО "СПГ"
Отлажены три производственных цикла, представленные сталеплавильным цехом, кузнечно-прессовым и механосборочным. Завод работает в круглосуточном режиме. Возможности оборудования позволяют выпускать и серийную продукцию, и заказы по сложным индивидуальным требованиям.
В этом и заключается уникальность предприятия. Полный цикл изготовления заказа длится в среднем 120-150 рабочих дней. По отдельным производствам загрузка достигает 180-200 дней. Сейчас формируются и размещаются заказы на 2025 год.
Интересный факт
Предприятие выполняет третий заказ на производство кессонов для атомных ледоколов
Источник: АО "СПГ"
Игорь Корепанов
начальник механосборочного цеха №21 ООО Завод «БУММАШ»
- Завод «БУММАШ» производит большой номенклатурный ряд продукции для разных отраслей промышленности: поковки для тяжелого машиностроения, нагревательные печи, элементы для прокатных станов, детали для емкостного и теплообменного оборудования, патрубки для газоперекачивающих агрегатов. Оно зарекомендовало себя как ответственного поставщика кессонов для атомных ледоколов и сегодня выполняет третий заказ на эту продукцию. Также завод является поставщиком корабельных гребных валов для судостроительных заводов. Производимая продукция крайне востребована крупными корпорациями.
БУММАШ - УЧАСТНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЦПРОЕКТА
Ключевой федеральный национальный проект для крупных промышленных предприятий – нацпроект «Производительность труда». Благодаря участию в нем в 2021 году «БУММАШ» в 1,5 раза ускорил выпуск металлургической продукции. Наладить процесс бережливого производства помогли эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).
Также на заводе внедрили систему энергосберегающих ресурсов. За счёт экономии электроэнергии сократились расходы предприятия, снизилась себестоимость продукции. К примеру, до этого отходы производства просто отправлялись на переплавку. На переработку неликвидной металлической стружки расходовалось до 20% электроэнергии. Сейчас же процесс переработки стружки регламентирован и производство экономит электроэнергию.
В рамках национального проекта «Производительность труда» обучение основам бережливого производства прошли 45 работников БУММАШа. Эксперты ФЦК также подготовили двух внутренних тренеров, которые сертифицированы по пяти программам бережливого производства.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Источник: АО "СПГ"
Замкнутый цикл производства – от выпуска собственного литья и поковок до сборки готовых механоизделий – и имеющийся универсальный станочный парк позволяют предприятию мобильно перестраиваться под производство новых изделий и динамично осваивать поставку продукции для самых разных отраслей промышленности, в том числе и уникальных деталей. На сегодняшний день предприятие изготавливает узлы, агрегаты, металлоконструкции для целлюлозно-бумажных, нефтегазовых, машиностроительных предприятий, в тесном сотрудничестве с крупными российскими инжиниринговыми компаниями активно участвует в проектах модернизации металлургических комбинатов.
Процесс импортозамещения здесь начали задолго до того, как этот термин вошел в широкий обиход в промышленной сфере. Холдинг СПГ в целом и «БУММАШ» в частности от импортных комплектующих не зависит. На предприятии широко развита система внутренней кооперации, постоянно осваиваются с помощью конструкторского технологического управления новые разработки, которые позволяют замещать импортные комплектующие и оборудование.
В 2023 году произошло объединение двух производственных площадок холдинга – заводов «БУММАШ» и «ПромИнТех». Расширение производственных процессов за счёт объединения станочного парка и внедрение современных программных продуктов в проектировании позволили достичь высокого синергетического эффекта не только на участках производства, но и в собственной лаборатории и инжиниринговом центре, которыми располагает завод.
Источник: АО "СПГ"
Алексей Дикевич
директор по кузнечному, механосборочному производству ООО Завод «БУММАШ»
Технологическое оборудование полностью подходит и успешно применяется для изготовления запорной арматуры: устройства для дробеструйной обработки, сварки, покрасочная камера для нанесения антикоррозионной защиты. В свою очередь, станки с ЧПУ, а также применяемая на «ПромИнТехе» PLM-система была внедрена на новой площадке. Теперь здесь успешно осуществляется современное трехмерное проектирование кранов. Такая практика конструирования является исключительным случаем в российской тяжелой промышленности. Подобные подходы сегодня реализуются только в космической отрасли и при создании болидов «Формулы 1».
Система позволила существенно снизить количество конструкторских ошибок, происходивших под влиянием человеческого фактора. Обеспечен контроль качества продукции на протяжении всего цикла производства кранов, существенно ускорено создание новых изделий. Конструкторская разработка применения уплотнения «металл-металл» с высоко стойким к износу и коррозии покрытием карбидом вольфрама или карбидом хрома при высоких температурах и рабочих средах с содержанием загрязнений и абразивных частиц является успешным примером подобной работы.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Также на предприятии внедрена сертифицированная лаборатория неразрушающего контроля. Качество выпускаемой продукции проверяется методами ультразвукового контроля и цветной дефектоскопии. Химический анализ металла проводится на современном оборудовании, которое обеспечивает оперативный контроль химического состава и физико-механических свойств в процессе производства и приемки металла.
Интересный факт
Специальные криогенные шаровые краны предназначены для работы в сверхнизких температурах (до -196°С) и в среде с повышенной рабочей температурой (до+250°С)
Источник: АО "СПГ"