Завод «БУММАШ». Изначально он именовался «Ижтяжбуммаш» или Ижевский завод тяжелых бумагоделательных машин. Его начали возводить в 1959 году по решению Совета министров СССР. Предприятие заработало в 1962-м, еще до окончания строительства - стране крайне необходимы были бумагоделательные машины широкого формата. В 1967 году был выпущен бумагоделательный станок весом в 1600 тонн. Еще через несколько лет в Ижевске произвели первую отечественную широкоформатную машину для изготовления газетной бумаги. Это сложнейшее техническое устройство состоит из десятков тысяч деталей и для сборки огромного механизма понадобился отдельный корпус. Надо отметить, на просторной территории «Буммаша» в советское время производственные здания строили под реализацию масштабных задач. И все они весьма вместительного размера. Продукция поставлялась на целлюлозно-бумажные комбинаты в далекий Уссурийск, сибирский Красноярск, соседние Набережные Челны и Самару, да и в другие регионы. Экспортировали машины в дружественные страны соцблока: Болгарию, Чехию, Словакию, Югославию.

В постсоветский период завод переживал продолжительный экономический кризис, и он затянулся надолго. Тем не менее легендарное предприятие удалось реанимировать. Об этапе возрождения и пойдет речь далее.