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Копить долги по квартплате станет ещё более накладно

17:25, 29 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Копить долги по квартплате станет ещё более накладно
17:25, 29 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКУ\n#госпошлина
Фото: ИА «Сусанин»
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Как изменения в Налоговом кодексе могут ударить по кошелькам нерадивых граждан.

Копить долги по квартплате с сентября станет ещё более невыгодно. Должникам, кроме существенных сумм по оплате ЖКУ и пенни за просрочку, придётся оплачивать ещё и госпошлину, которая вырастет после 8 сентября в десять раз. Но обо всём по порядку.


Новые правила

В понедельник, 9 сентября 2024 года, в России, а значит и в Удмуртии, начнут действовать новые нормы в Налоговом кодексе страны. Вступят в силу изменения, подписанные президентом 8 августа, — Федеральный закон №259-ФЗ «О внесении изменений о налогах и сборах». Новации призваны усовершенствовать и упростить налоговое администрирование, уточнить порядок исчисления и уплаты различных налогов. Но что не менее важно, законом существенно увеличен размер судебных государственных пошлин. В десять раз.

Как пояснили «Сусанину» в Объединённой пресс-службе судов Удмуртской Республики, в настоящий момент размер госпошлины при обращении в суд общей юрисдикции с заявлением имущественного характера, подлежащего оценке (например, о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию), при цене иска до 20 000 рублей составляет 4% цены иска, но не менее 400 рублей. Так, при обращении с иском о взыскании 15 000 рублей задолженности по оплате потребленной электроэнергии размер госпошлины составляет 600 рублей.

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С 8 сентября 2024 года при обращении в суд общей юрисдикции с заявлением имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска до 100 000 рублей государственная пошлина будет составлять 4 000 руб. Таким образом, при обращении с иском о взыскании тех же 15 000 рублей задолженности по оплате потреблённой электроэнергии придётся заплатить 4 000 рублей госпошлины.

«Размер государственной пошлины изменяется не только для имущественных требований, подлежащих оценке, но и для заявления имущественного характера, не подлежащего оценке. При подаче искового заявления о расторжении брака вместо 600 рублей будет необходимо уплатить 5 000 рублей, — говорится в пояснении судейского сообщества. — При подаче апелляционной жалобы на решение суда общей юрисдикции будет необходимо уплатить 3 000 рублей, а за кассационную жалобу — 5 000 рублей».

Размеры государственной пошлины увеличивают и при обращении в арбитражные суды. Например, при цене иска до 100 000 рублей размер госпошлины будет составлять 10 000 рублей, а в настоящее время минимальный размер госпошлины составляет 2 000 рублей. Максимальный же размер госпошлины при обращении в арбитражный суд вырастет в 50 раз, то есть с 200 000 рублей до 10 000 000 рублей.

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Таким образом, с 8 сентября 2024 года размеры государственных пошлин при обращении в суды Российской Федерации для граждан и юридических лиц значительно возрастут, подтвердили в Судейском сообществе Удмуртии.

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Николай Шавеко пояснил «Сусанину», что повышение судебных пошлин обусловлено попыткой «разгрузить» судебную систему.

«Дело в том, что из года в год количество дел, рассматриваемых судами, растёт. Государство пытается отвечать на этот вызов различными способами, — пояснил собеседник. — Например, постепенно увеличивается количество дел, по которым судебное постановление выносится без извещения сторон и без проведения судебных заседаний, в течение всего пяти дней (так называемое «приказное производство»). Также в различных видах судебного процесса вводится процедура упрощённого производства, которая также предполагает рассмотрение дела без вызова сторон и без судебных заседаний, но с возможностью сторон предоставлять суду пояснения и доказательства в течение определённого срока. Наконец, в арбитражном процессе с 2021 года вообще можно участвовать посредством веб-конференции, не выходя из дома».

Но, по-видимому, всех этих мер недостаточно. По мнению эксперта, судьи всё равно максимально загружены, а сроки рассмотрения дел растут. Если раньше по простым делам можно было рассчитывать на вынесение решения в течение нескольких месяцев после подачи иска, то теперь этот срок составляет около года, а по более сложным делам — несколько лет.

«В условиях этой судебной волокиты было бы логичным увеличить количество судей и судов, но это требует существенных затрат бюджетных средств, а у государства сейчас другие бюджетные приоритеты, — рассказал Николай Шавеко. — В этих условиях принятый Госдумой закон является радикальным решением. Чем выше пошлины, тем меньше людей сможет себе позволить обратиться в суд. Волокита и финансовые издержки уже сейчас делают суды недоступными для многих, а оплата юридических услуг в кредит стала обычным делом. Но после увеличения судебных пошлин позволить себе судебное разбирательство смогут ещё меньше людей. Тем более, что всегда нужно иметь ввиду возможный проигрыш дела. В этом случае мало того, что ваши затраты не будут возмещены, но на вас ещё и лягут все судебные издержки выигравшей стороны».

Для бюджета новая ситуация кажется позитивной: и затраты на финансирование судов увеличивать не надо, и дополнительный доход в бюджет появится от возросших судебных пошлин.

Таким образом, если сейчас минимальная пошлина составляет 200 рублей, то в делах, поступивших в суд после 8 сентября, она вырастет до 2 000 рублей. Если сейчас она равна 400 рублей, то станет 4 000 рублей и так далее.

Напомним, что проигравшая судебную тяжбу сторона оплачивает и эту самую пошлину, даже если изначально она была оплачена противоположной стороной. С определённой точки зрения можно утверждать, что данная мера направлена на добровольное исполнение сторонами принятых на себя обязательств, а не выстраивание ситуации до доведения проблемы до суда.

Так, одним из «популярных» примеров для жителей Удмуртии являются тяжбы, связанные с долгами по жилищно-коммунальным услугам.


Оплата ЖКУ

Известно, что собственники жилья обязаны оплачивать ЖКУ своевременно и регулярно. Платежи за прошлый месяц, как правило, вносятся до 10 числа текущего месяца, в случае просрочки начисляются пени. Поставщик коммунальных услуг — электроэнергии, отопления, воды, газа — вправе обратиться в суд для взыскания долга, если потребитель позволяет себе существенную задержку в оплате и своевременно не просит о рассрочке долга.

Председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев в беседе с «Сусаниным» отметил, что новая мера, с одной стороны, усложняет задачу взыскания задолженности.

«Если раньше те организации, которые подавали судебные приказы, соотносили исковые заявления с размером судебной задолженности, то сейчас размер госпошлины вырастет в десять раз, — подчеркнул Александр Евсеев. — Соответственно начнётся усложнение самого процесса подачи заявок и заявлений о взыскании задолженности за ЖКУ. С другой стороны, для должников это будет проблемой, потому что в итоге те расходы, которые несёт организация, подающая заявление о взыскании задолженности, потом взыскиваются с самих должников».

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Увеличение размера госпошлины в десять раз — уже существенная мера, уверен собеседник. Причём, даже если сумма задолженности небольшая (порядка нескольких тысяч рублей), то сумма госпошлины, которую придётся заплатить дополнительно к основной сумме долга, будет уже 2 000 рублей минимум.

При таком обращении в суд именно поставщик коммунальных услуг оплачивает государственную пошлину. Очевидно, что подобные судебные разбирательства, когда услуга оказана, ресурс поставлен, а оплата не последовала, с более чем высокой долей вероятности оканчиваются не в пользу нерадивого потребителя. И кроме уплаты долга ему предстоит оплатить и эту самую пошлину, которая в сентябре вырастет в десять раз.

«Поэтому, на сегодняшний день копить долги, просто отказываясь от оплаты и не имея никаких обоснованных претензий, не имея возможности доказать, что в отношении вас, как человека, потребляющего ЖКУ, были допущены нарушения, будет очень накладно, — подчеркнул Александр Евсеев. — Моя рекомендация — оплачивать коммунальные услуги вовремя, не накапливать эту задолженность. В этом случае не будет переплат в виде пени. Ведь это уже действующая мера, когда людям приходится оплачивать больше. Сейчас к этой мере добавится и повышенный расход за государственную пошлину».

Подводя итог тому факту, что лучше долги не копить, отметим, что после вступления в силу изменений Федерального закона для исполнения решения суда приставы будут вправе применить уже ставшие стандартными процедуры: объявить должника в розыск, арестовать и изъять его имущество, взыскать деньги с банковских счетов либо с продажи автомобиля или квартиры, а также ограничить выезд за границу.

17:25, 29 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКУ\n#госпошлина

 

 

 


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