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Российские военные освободили Максимильяновку в ДНР

15:48, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные освободили Максимильяновку в ДНР
15:48, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Источник фото: vk.com/mil
62
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На очереди – расположенный неподалеку город Курахово.

Максимильяновка. ДНР. В Покровском районе Донецкой Народной Республики под контроль российской армии перешло село Максимильяновка. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Юг», говорится в сообщении ведомства.

Село находится в 9 км к западу от Марьинки. Через Максимильяновку проходит стратегически важная автодорога Донецк – Запорожье. Взятие данного населенного пункта позволяет российским военным в ближайшее время начать бои за расположенный неподалеку город Курахово, из которого периодически обстреливают Донецк.

Напомним, 15 октября группировки войск «Запад» и «Центр» освободили населенные пункты Невское и Красный Яр в ЛНР и ДНР. 

15:48, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация