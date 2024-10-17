Российские военные освободили Максимильяновку в ДНР

Максимильяновка. ДНР. В Покровском районе Донецкой Народной Республики под контроль российской армии перешло село Максимильяновка. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Юг», говорится в сообщении ведомства.

Село находится в 9 км к западу от Марьинки. Через Максимильяновку проходит стратегически важная автодорога Донецк – Запорожье. Взятие данного населенного пункта позволяет российским военным в ближайшее время начать бои за расположенный неподалеку город Курахово, из которого периодически обстреливают Донецк.

Напомним, 15 октября группировки войск «Запад» и «Центр» освободили населенные пункты Невское и Красный Яр в ЛНР и ДНР.