Чем отличается КонтрАварийное Вождение от обычных водительских навыков и зачем учиться, когда ты и так все знаешь — в новом материале «Сусанина».

«Нет, ты представляешь, малюсенькая ледышка под колесо попала, а закрутило так, как будто у меня не полный привод, а мыло на колесах. Хорошо, хоть встречка пустая была». «Еду я, значит, в колее, и тут на пустом месте, я даже руль не шевелил, машину выбрасывает под 90 градусов. Я — туда-сюда рулем, нет, все равно тащит. Ну вот, бампер встречному разбил и себе бочину помял».