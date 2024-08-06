Автошкола «ЛидерПро»:
Как действовать, когда Авария Возможна
Источник: unsplash.com|egor-myznik
Андрей Поносов
журналист
06 августа 2024
06 августа 2024
erid: 2Vtzqwzpz9y
Чем отличается КонтрАварийное Вождение от обычных водительских навыков и зачем учиться, когда ты и так все знаешь — в новом материале «Сусанина».
«Нет, ты представляешь, малюсенькая ледышка под колесо попала, а закрутило так, как будто у меня не полный привод, а мыло на колесах. Хорошо, хоть встречка пустая была». «Еду я, значит, в колее, и тут на пустом месте, я даже руль не шевелил, машину выбрасывает под 90 градусов. Я — туда-сюда рулем, нет, все равно тащит. Ну вот, бампер встречному разбил и себе бочину помял».
Чем отличается КонтрАварийное Вождение от обычных водительских навыков и зачем учиться, когда ты и так все знаешь — в новом материале «Сусанина».
«Нет, ты представляешь, малюсенькая ледышка под колесо попала, а закрутило так, как будто у меня не полный привод, а мыло на колесах. Хорошо, хоть встречка пустая была». «Еду я, значит, в колее, и тут на пустом месте, я даже руль не шевелил, машину выбрасывает под 90 градусов. Я — туда-сюда рулем, нет, все равно тащит. Ну вот, бампер встречному разбил и себе бочину помял».
Источник: unsplash.com|egor-myznik
Сколько таких шоферских историй слышал каждый, кто однажды стал счастливым обладателем личного транспорта. Паника, растерянность, незнание возможностей собственной машины — не лучшие советчики на дороге, где, как мы знаем, случается всякое.
Источник: unsplash.com|artem-balashevsky
Именно готовности к любым неожиданностям на трассе и учат на курсах контраварийного вождения (КАВ) в ижевской автошколе «ЛидерПро».
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
Чем отличается снос от заноса, как безопасно избежать внезапного препятствия на дороге, когда давить на газ, а когда тормозить, если машина перестала слушаться, — обо всем этом корреспондент «Сусанина» поинтересовался у инструкторов автошколы «ЛидерПро» по контраварийному вождению Анны Головиной и Артема Шкляева.
Артем Шкляев
Инструктор автошколы «ЛидерПро» по контраварийному вождению
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
— Расскажите, что такое контраварийное вождение и чем оно отличается от обычных навыков, которым учат в автошколе?
— Одну из первых систем контраварийного вождения разработал американец с запоминающейся фамилией Смит, его упражнения легли в основу обучения водителей для спецслужб США. Вообще, на мой взгляд, контраварийная подготовка — это один из базовых навыков, которым должен обладать любой автомобилист. К сожалению, эти умения не прививают в рамках обычного курса автошколы, считается, раз люди пришли за правами, утяжелять и делать дороже программу подготовки за счет таких специфичных знаний незачем.
Поэтому данный курс предлагается как отдельная услуга для лиц, уже имеющих водительские права. Но, повторюсь, контраварийное вождение — это важнейший навык для водителя, чтобы безопасно передвигаться по дорогам общего пользования.
— Одну из первых систем контраварийного вождения разработал американец с запоминающейся фамилией Смит, его упражнения легли в основу обучения водителей для спецслужб США. Вообще, на мой взгляд, контраварийная подготовка — это один из базовых навыков, которым должен обладать любой автомобилист. К сожалению, эти умения не прививают в рамках обычного курса автошколы, считается, раз люди пришли за правами, утяжелять и делать дороже программу подготовки за счет таких специфичных знаний незачем.
Поэтому данный курс предлагается как отдельная услуга для лиц, уже имеющих водительские права. Но, повторюсь, контраварийное вождение — это важнейший навык для водителя, чтобы безопасно передвигаться по дорогам общего пользования.
Анна Головина
Инструктор автошколы «ЛидерПро» по контраварийному вождению
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
— Мы столкнулись с тем, что человек годами может ездить безаварийно, а в какой-то момент «бац!», и на дорогу перед ним выбежал лось, а как его объехать, чтобы не сбить животное и самому не оказаться в кювете, водитель не знает, в автошколе этому не учат. Наша задача - научить человека верным действиям на скорости, не теряя при этом самообладания и контроля над машиной.
Источник: unsplash.com|egor-myznik
Самый элементарный пример: начинаются дожди, потом снегопады, и наступает «День жестянщика», количество ДТП резко растет. Человек порой просто оказывается не готов к поведению автомобиля на скользкой дороге. Например, он учился на права летом, наступила зима и, ой!, оказывается, машина скользит, оказывается, она и боком едет, и что-то надо с этим делать. Поэтому наша цель: научить водителя предвидеть возможные аварийные ситуации, а если на дороге уже что-то пошло не по плану, выйти из затруднительного положения с наименьшими потерями, а лучше вовсе обойтись без потерь.
— На какое время рассчитан курс и какие дисциплины он включает? Какие навыки получают курсанты?
— Курсы проходят три дня, всего 10 часов. Набираем группу из пяти человек, занятия проводят два инструктора, так что с каждым курсантом работаем индивидуально.
— На какое время рассчитан курс и какие дисциплины он включает? Какие навыки получают курсанты?
— Курсы проходят три дня, всего 10 часов. Набираем группу из пяти человек, занятия проводят два инструктора, так что с каждым курсантом работаем индивидуально.
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
Начинаем с теории: объясняем, что происходит с машиной при различных видах заносов, чертим траектории, смотрим и разбираем видео с нестандартными ситуациями на дорогах, объясняем разницу между сносом и заносом, говорим о системах безопасности автомобиля. А сейчас их много, это и АБС, и курсовая устойчивость, и автоподключение полного привода, — в зависимости от крутости автомобиля. Объясняем особенности работы этих основных систем, как они могут помогать на дороге, а иногда и мешать водителю справиться с управлением.
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
И в первый же день выезжаем на полигон, где отрабатываем базовое упражнение — скоростной слалом или «змейка». То есть, курсанту необходимо четко объезжать конусы, контролируя занос и смещение автомобиля на скользкой дороге.
Также отрабатываем «Лосиный тест», то есть объезд неожиданно возникшего препятствия, для начала с торможением до полной остановки.
На второй день закрепляем полученные навыки и занимаемся другими упражнениями: это снова «Лосиный тест», но уже без без торможения, и объезд длинномерного препятствия.
Также отрабатываем «Лосиный тест», то есть объезд неожиданно возникшего препятствия, для начала с торможением до полной остановки.
На второй день закрепляем полученные навыки и занимаемся другими упражнениями: это снова «Лосиный тест», но уже без без торможения, и объезд длинномерного препятствия.
Третий день — итоговый, снова отрабатываем пройденные упражнения с учетом проведенной работы над ошибками, работаем над техникой прохождения скользких и крутых поворотов. Много шутим и смеёмся: во-первых, человеку всегда приятно осознавать, что теперь он умеет то, о чем раньше и понятия не имел. Во-вторых, заносы и скольжения в безопасных условиях - это всегда выброс адреналина. В-третьих, в процессе обучения у курсантов возникает элемент соревнования, кто лучше пройдет заданный участок с заданными условиями.
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
К нам приходят в том числе и за драйвом: ну, действительно, где еще можно порулить в управляемом заносе без вреда для себя и окружающих? У нас нередки случаи, когда водители записываются на КАВ повторно, многие просятся хотя бы на один день: не потому, что они чего-то не усвоили, а потому, что им снова хочется испытать эти эмоции.
— Расскажите, как вы сами стали инструкторами по КАВ?
— Когда я получила водительские права, мне эта сфера показалась крайне интересной. Ездила сама, приобретала опыт, потом начала работать в автошколе: сначала инструктором на симуляторе, потом читала курс теоретической подготовки, затем стала водителем-инструктором, параллельно оттачивала собственные навыки, участвовала в различных соревнованиях, в том числе по скоростному маневрированию и фигурному вождению.
Идея открыть курсы контраварийного вождения на базе автошколы «ЛидерПро» некоторое время, что называется, повисла в воздухе, но потом мы приняли твердое решение: КАВ — это нужно, важно, чтобы помочь автолюбителям в критический момент сохранить технику, здоровье, а может даже жизнь.
— Расскажите, как вы сами стали инструкторами по КАВ?
— Когда я получила водительские права, мне эта сфера показалась крайне интересной. Ездила сама, приобретала опыт, потом начала работать в автошколе: сначала инструктором на симуляторе, потом читала курс теоретической подготовки, затем стала водителем-инструктором, параллельно оттачивала собственные навыки, участвовала в различных соревнованиях, в том числе по скоростному маневрированию и фигурному вождению.
Идея открыть курсы контраварийного вождения на базе автошколы «ЛидерПро» некоторое время, что называется, повисла в воздухе, но потом мы приняли твердое решение: КАВ — это нужно, важно, чтобы помочь автолюбителям в критический момент сохранить технику, здоровье, а может даже жизнь.
С коллегами прошли обучение в Москве на базе Автомотоклуба Федеральной службы охраны, где готовят водителей для первых лиц государства: там огромный полигон, моделируются все возможные дорожные ситуации, масса специфических знаний и умений. На основе полученного в АМК ФСО опыта сделали собственный курс с учетом ижевских реалий, чтобы это было максимально эффективно для обучающихся и не очень затратно по времени и деньгам. Так в нашей автошколе появилась программа КАВ, первая такого формата в Удмуртии.
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
— Мой опыт скорее эмпирический. Я относился к той категории водителей, которых не любят на дорогах, — лихачи. Когда получил права, мне казалось очень задорным ездить «на все деньги», разбил несколько отцовских машин, к счастью, ничего фатального не случилось: это были вылеты в кювет, контакты с сугробами, со столбами.
Артем Шкляев
Источник: ru.freepik.com
В итоге я просто понял, что мне не хватает понимания, как ездить быстро, но без происшествий. Начал изучать специальную литературу, накопилась некая сумма знаний о поведении машины и водителя на дороге. Начал заниматься ралли, в прошлом году даже удалось выиграть Чемпионат Пермского края в качестве второго пилота. Ну, и практика показала, что мой собственный водительский опыт, опыт из автоспорта плюс знание теории позволяют объяснять людям, что такое контраварийное вождение и как это работает на практике.
— Где проводятся курсы? Это какой-то специальный полигон?
— Полигон находится в районе Ижевского аэропорта, 8 тысяч квадратных метров, это пространство позволяет зимой разогнать машину до 40-50 километров в час, чтобы выполнить те упражнения, которые нам требуются.
— Где проводятся курсы? Это какой-то специальный полигон?
— Полигон находится в районе Ижевского аэропорта, 8 тысяч квадратных метров, это пространство позволяет зимой разогнать машину до 40-50 километров в час, чтобы выполнить те упражнения, которые нам требуются.
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
— Почему курсы КАВ проводятся именно зимой? В другое время года на наших дорогах тоже хватает экстремальных условий.
— Зима в наших широтах - на мой взгляд, лучшее время года, чтобы учиться вождению. Сцепление колес с дорогой гораздо хуже, чем в другие сезоны, и поведение машины на небольших скоростях зимой можно спокойно моделировать на ситуации, которые у вас могут возникнуть летом на скорости 90-120.
— Зима в наших широтах - на мой взгляд, лучшее время года, чтобы учиться вождению. Сцепление колес с дорогой гораздо хуже, чем в другие сезоны, и поведение машины на небольших скоростях зимой можно спокойно моделировать на ситуации, которые у вас могут возникнуть летом на скорости 90-120.
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
— На каких автомобилях проводится обучение? Разные машины ведут себя на дороге по-разному.
— Обучение проходит на автомобилях владельцев, это обязательное условие. Человек должен понять, как лично его машина ведет себя в резком повороте, что именно делать с ней в заносе.
У летчиков есть понятие “налёт”, у нас есть понятие “наезд”. Так вот, наш наезд уже позволяет работать с практически с любыми марками автомобилей — от бюджетных моделей до премиум-класса. Изучили множество особенностей тех или иных машин, и уже есть четкие рекомендации для их хозяев. Есть некоторые модели, к которым для овладения навыками контраварийного вождения нужно серьезно приноравливаться.
— Обучение проходит на автомобилях владельцев, это обязательное условие. Человек должен понять, как лично его машина ведет себя в резком повороте, что именно делать с ней в заносе.
У летчиков есть понятие “налёт”, у нас есть понятие “наезд”. Так вот, наш наезд уже позволяет работать с практически с любыми марками автомобилей — от бюджетных моделей до премиум-класса. Изучили множество особенностей тех или иных машин, и уже есть четкие рекомендации для их хозяев. Есть некоторые модели, к которым для овладения навыками контраварийного вождения нужно серьезно приноравливаться.
Анна Головина
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
— Например, очень сложно было с Ford Focus III: неотключаемая система стабилизации вносит коррективы в выполнение упражнений, чтобы заставить машину «подскользнуться», нужно постараться чуть больше. Ничего, разобрались, заставили работать. Бывают трудности с BMW, у них исторически и конструктивно тяготение к заднему приводу, этот вопрос тоже разобрали и решили.
Артем Шкляев
— Какой контингент к вам приходит?
— В основном это категория 25+. То есть, некоторый опыт уже имеется, и пора входить в состояние осознанного вождения. Есть и зрелые граждане: был у нас на курсах мужчина лет за 60. Он купил «Ниву», решил проверить себя и ее возможности. Вместе с курсантом разобрали все особенности его автомобиля и прошли упражнения.
Однажды пришла дама на «Шкоде» с обычной для многих автомобилистов проблемой: ужасно боюсь ездить зимой, а приходится, живем за городом, детей нужно возить в школу. На второй день занятий мы уже не знали, как ее притормозить, настолько лихо и с восторгом она проходила «змейку». Произошел психологический перелом: женщина поверила в себя и в свою машину.
— В основном это категория 25+. То есть, некоторый опыт уже имеется, и пора входить в состояние осознанного вождения. Есть и зрелые граждане: был у нас на курсах мужчина лет за 60. Он купил «Ниву», решил проверить себя и ее возможности. Вместе с курсантом разобрали все особенности его автомобиля и прошли упражнения.
Однажды пришла дама на «Шкоде» с обычной для многих автомобилистов проблемой: ужасно боюсь ездить зимой, а приходится, живем за городом, детей нужно возить в школу. На второй день занятий мы уже не знали, как ее притормозить, настолько лихо и с восторгом она проходила «змейку». Произошел психологический перелом: женщина поверила в себя и в свою машину.
Анна Головина
— Существует категория работников, которые по долгу службы или в интересах бизнеса передвигаются на машинах с персональным водителем. Можно ли таким шоферам пройти курсы КАВ?
— Нужно! Когда ты сам за рулем, это ответственность, когда с тобой пассажиры, ответственность двойная. Хорошо, что есть руководители, которые это понимают и не стесняются вкладывать деньги в подготовку своих водителей. В прошлом сезоне одно солидное учреждение направило к нам на курсы сразу трех человек на служебных машинах, очень вдумчивые мужчины, чрезвычайно серьезно отнеслись к обучению.
— Нужно! Когда ты сам за рулем, это ответственность, когда с тобой пассажиры, ответственность двойная. Хорошо, что есть руководители, которые это понимают и не стесняются вкладывать деньги в подготовку своих водителей. В прошлом сезоне одно солидное учреждение направило к нам на курсы сразу трех человек на служебных машинах, очень вдумчивые мужчины, чрезвычайно серьезно отнеслись к обучению.
Источник: ru.freepik.com
— Заставляют ли курсы КАВ водителей более бережно относиться к своей машине?
— Да, особенно к зимним покрышкам. Многие считают, что раз все шипы на резине на месте, можно ездить и дальше. Это не так. Общий износ покрытия шин снижает способность колес к адгезии, что чревато аварийными ситуациями. К нам на курсы пришел мужчина на хорошем внедорожнике, но упражнения проходил слабо, сам расстраивался. На следующий же день приехал на новых колесах, всё выполнил безупречно, так и сиял. Правда, жене сообщение написал: «Дорогая, в Таиланд не едем, я резину поменял, так больше нельзя».
— Да, особенно к зимним покрышкам. Многие считают, что раз все шипы на резине на месте, можно ездить и дальше. Это не так. Общий износ покрытия шин снижает способность колес к адгезии, что чревато аварийными ситуациями. К нам на курсы пришел мужчина на хорошем внедорожнике, но упражнения проходил слабо, сам расстраивался. На следующий же день приехал на новых колесах, всё выполнил безупречно, так и сиял. Правда, жене сообщение написал: «Дорогая, в Таиланд не едем, я резину поменял, так больше нельзя».
Артем Шкляев
— В вашем курсе значится такая дисциплина: полицейский разворот. Для чего он нужен? Когда некоторые автоэкстремалы проделывают такое у тебя на глазах, становится страшновато.
— Конечно, элемент драйва в этом упражнении существует, но оно имеет вполне прикладное значение. Представьте, если на вас бежит медведь, и вам нужно срочно развернуться и бежать в другую сторону. С человеком это работает спокойно, а с машиной не так, габариты в разы больше. Один из курсантов описывал ситуацию, в которую попал и выбрался из нее благодаря полицейскому развороту: зима, дорога на подъеме, а на него сверху катится “Ленд Крузер” в неконтролируемом вращении. Дорога узкая, на то, чтобы развернуться, сдавая взад-вперед, ушло бы много времени, огромный внедорожник точно бы погубил седан. Но, обошлось, благодаря полицейскому развороту убежали от опасности.
— Конечно, элемент драйва в этом упражнении существует, но оно имеет вполне прикладное значение. Представьте, если на вас бежит медведь, и вам нужно срочно развернуться и бежать в другую сторону. С человеком это работает спокойно, а с машиной не так, габариты в разы больше. Один из курсантов описывал ситуацию, в которую попал и выбрался из нее благодаря полицейскому развороту: зима, дорога на подъеме, а на него сверху катится “Ленд Крузер” в неконтролируемом вращении. Дорога узкая, на то, чтобы развернуться, сдавая взад-вперед, ушло бы много времени, огромный внедорожник точно бы погубил седан. Но, обошлось, благодаря полицейскому развороту убежали от опасности.
Анна Головина
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
— Вопрос провокационный: чем контраварийное вождение отличается от элементарного лихачества?
— Да, некоторым может показаться, что на курсах КАВ мы готовим автохулиганов. Но первое, о чем мы говорим на занятиях: друзья, правила дорожного движения — это святое, а те знания, что мы вам даем, нужны только для того, чтобы предотвратить беду. Но нюансы, конечно, встречаются. С каждой группой мы создаем в соцсетях небольшое комьюнити, после обучения периодически интересуемся: как у вас дела, ребята? Один мужчина написал: вхожу в поворот, чуть сносит, но машину я полностью контролирую, а жена на пассажирском сиденье ворчит, мол, лихачишь. Да, бывает такой побочный эффект.
— Есть ли позитивные отзывы от ваших курсантов? Кому-то навыки КАВ пригодились на дороге?
— Про обратную связь с выпускниками я уже сказала, но вот еще пример. К нам повторно записался на курсы молодой человек. Спрашиваем: как ты, Сергей, вообще себя ощущаешь, что изменилось? Он отвечает: знаете, я гораздо увереннее стал чувствовать себя на дороге, и теперь всегда держу обе руки на руле.
— Да, некоторым может показаться, что на курсах КАВ мы готовим автохулиганов. Но первое, о чем мы говорим на занятиях: друзья, правила дорожного движения — это святое, а те знания, что мы вам даем, нужны только для того, чтобы предотвратить беду. Но нюансы, конечно, встречаются. С каждой группой мы создаем в соцсетях небольшое комьюнити, после обучения периодически интересуемся: как у вас дела, ребята? Один мужчина написал: вхожу в поворот, чуть сносит, но машину я полностью контролирую, а жена на пассажирском сиденье ворчит, мол, лихачишь. Да, бывает такой побочный эффект.
— Есть ли позитивные отзывы от ваших курсантов? Кому-то навыки КАВ пригодились на дороге?
— Про обратную связь с выпускниками я уже сказала, но вот еще пример. К нам повторно записался на курсы молодой человек. Спрашиваем: как ты, Сергей, вообще себя ощущаешь, что изменилось? Он отвечает: знаете, я гораздо увереннее стал чувствовать себя на дороге, и теперь всегда держу обе руки на руле.
Источник: Автошкола «ЛидерПро»
Я считаю, это уже победа! К сожалению, с годами вождения человеку кажется, что он уже все знает, все умеет и в каких переделках только не побывал. Между тем, по статистике, больше половины аварий совершают именно водители с большим стажем. Поэтому заново приходится объяснять прописные истины: что правильная посадка поможет вовремя сгруппироваться, что вращать руль ладошкой — опасно, что обе руки на руле повышают скорость реагирования на нештатные ситуации, что при выходе из поворота нельзя бросать руль, чтоб машина сама собой стабилизировалась. Сама собой машина, даже самая крутая, ничего не сделает.
— Что бы вы хотели пожелать нашим водителям?
— Поменьше стрессовых ситуаций за рулем. Но, увы, в нашем климате, с нашими дорогами и всё время растущим транспортным потоком их меньше не будет. Как избегать ЧП на дорогах, что делать, если действительно что-то пошло не так — приходите. Расскажем, покажем, научим.
— Поменьше стрессовых ситуаций за рулем. Но, увы, в нашем климате, с нашими дорогами и всё время растущим транспортным потоком их меньше не будет. Как избегать ЧП на дорогах, что делать, если действительно что-то пошло не так — приходите. Расскажем, покажем, научим.
Артем Шкляев
Источник: ru.freepik.com
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