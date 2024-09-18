Осада крепости, бои витязей и рыцарей, драккар викингов:
как прошел юбилейный фестиваль «Русь дружинная»
как прошел юбилейный фестиваль «Русь дружинная»
Источник: архив Сергея Чиркова
ИА «Сусанин»
05 сентября 2024
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С 3 по 4 августа воины Средневековой Руси встретились в боях на юбилейном фестивале «Русь дружинная» (0+), проходившем на базе семейного туристического комплекса «Варяжская дружина» в деревне Кудрино Воткинского района Удмуртии.
С 3 по 4 августа воины Средневековой Руси встретились в боях на юбилейном фестивале «Русь дружинная» (0+), проходившем на базе семейного туристического комплекса «Варяжская дружина» в деревне Кудрино Воткинского района Удмуртии.
«Варяжская Дружина»
Источник: архив Сергея Чиркова
«Варяжская дружина» — это дело Николая и Ольги Сергеевых, благодаря которому они несут традиционные семейные ценности из истории Средневековой Руси в современность. Их туристический комплекс теперь входит и в национальный маршрут «Влюбиться в Удмуртию» (0+).
Усадьба принимает группы гостей круглый год по нескольким направлениям — это школьные туры, корпоративы, разные праздники, а самым масштабным является фестиваль «Русь дружинная». Комплекс предоставляет программы от двух часов до подробных экскурсий с размещением в гостевом доме на ночь или в палаточном кемпинге. В зависимости от выбранной программы гости «Варяжской дружины» могут посетить крепостную стену, лучный и метательный тир, русскую баню на дровах и беседку в виде ладьи. В зимнее время посетители могут прокатиться на тюбинговой горке, на лошади в санях или принять участие в активных играх.
Усадьба принимает группы гостей круглый год по нескольким направлениям — это школьные туры, корпоративы, разные праздники, а самым масштабным является фестиваль «Русь дружинная». Комплекс предоставляет программы от двух часов до подробных экскурсий с размещением в гостевом доме на ночь или в палаточном кемпинге. В зависимости от выбранной программы гости «Варяжской дружины» могут посетить крепостную стену, лучный и метательный тир, русскую баню на дровах и беседку в виде ладьи. В зимнее время посетители могут прокатиться на тюбинговой горке, на лошади в санях или принять участие в активных играх.
Источник: архив Сергея Чиркова
Десятый фестиваль «Русь дружинная»
Источник: архив Сергея Чиркова
В 2015 году семья Сергеевых совместно с создателем военно-исторического клуба «Стезя Прави» Иваном Шумиловым впервые провели фестиваль «Русь дружинная», который впоследствии стал ежегодным событием для многих жителей Удмуртии и России.
Источник: архив Сергея Чиркова
За десять лет масштабы нашего фестиваля очень выросли. Помню, в какой спешке мы организовывали «Русь дружинную» в первый год — буквально за пару месяцев с нуля в чистом поле возвели стойки. Рекламы тогда тоже как таковой не было, и на фестиваль приехало всего около 500 человек. С тех пор мы проделали огромный путь — добавилось множество площадок, появились разные активные развлечения, значительно выросло количество зрителей», — поделился воспоминаниями Иван Шумилов.
Источник: архив Сергея Чиркова
Юбилейный фестиваль «Русь дружинная» прошел ярко — гости, несмотря на пасмурную погоду, два дня изучали все площадки. Так, например, в этом году специально на торжество привезли драккар викингов на 12 посадочных мест. Посетители фестиваля могли прокатиться на судне по местному пруду.
Источник: архив Сергея Чиркова
Ещё одним новшеством был музей средневековых музыкальных инструментов, где музыканты группы «Алькантар» рассказывали, как создавались средневековые музыкальные инструменты, а также демонстрировали игру на них.
Источник: архив Сергея Чиркова
Помимо этого, впервые на фестивале организовали площадку исторической кухни, где зрители могли самостоятельно поучаствовать в приготовлении пищи.
«Мы установили маслобойку, для которой закупили семь килограммов домашних сливок, после чего все желающие могли попробовать себя во взбивании масла. Это довольно трудоемкий процесс, но гости в течение всего фестиваля подходили и пробовали себя в этом деле», — рассказал собеседник.
Рядом расположись два настоящих ручных жернова, созданных ещё в 18-19 веке. Новоиспеченные повара крутили жернов, добывая муку. В первый день из крупы сразу же варили каши для участников готовки. На второй день из полученной муки делали лепешки, которые вкушали вместе с ранее взбитым маслом.
«Мы установили маслобойку, для которой закупили семь килограммов домашних сливок, после чего все желающие могли попробовать себя во взбивании масла. Это довольно трудоемкий процесс, но гости в течение всего фестиваля подходили и пробовали себя в этом деле», — рассказал собеседник.
Рядом расположись два настоящих ручных жернова, созданных ещё в 18-19 веке. Новоиспеченные повара крутили жернов, добывая муку. В первый день из крупы сразу же варили каши для участников готовки. На второй день из полученной муки делали лепешки, которые вкушали вместе с ранее взбитым маслом.
Источник: архив Сергея Чиркова
«Я раньше думал, что гости едут к нам в основном для просмотра реконструкции средневековых боев и осады крепости, но мы провели опрос, и, оказывается, что ради основного ристалища к нам приезжает лишь треть посетителей. Ещё одна треть приезжает как на концерт, чтобы послушать живую музыку. Оставшаяся часть ездит в целом для нашей атмосферы — люди приезжают в разных нарядах и таким образом самовыражаются, в чем мы их полностью поддерживаем», — поделился Николай Сергеев.
Источник: архив «Варяжская дружина»
За 10 лет работы «Русь дружинная» выросла до фестиваля, где среди огромного количества разных площадок гости вне зависимости от возраста могут найти себе развлечения по душе в любое время. Есть главная сцена, на которой происходит открытие и закрытие фестиваля. Там же на протяжении всего праздника выступают музыкальные группы.
Источник: архив Сергея Чиркова
Параллельно с выступлениями работает ристалище, на котором происходят бои в нескольких номинациях. За проведение сражений отвечают профессиональные военные реконструкторы, приезжающие из разных точек страны, чтобы создать атмосферу реальных средневековых сражений. Для удобного просмотра схваток организаторы ежегодно возводят там трибуны.
«Трибуны — это одна из уникальных особенностей нашего фестиваля. Благодаря искусственной возвышенности жители могут наслаждаться качественным просмотром боев. В этом году мы специально установили экраны, на которые транслировалась запись с двух камер, чтобы зрители могли оценить повторы ярких моментов», — рассказал Иван Шумилов.
Источник: архив Сергея Чиркова
Организаторы отмечают, что в этом году особой популярностью у посетителей пользовались площадки с подвижными средневековыми играми. Например, в игре-состязании «Первая сотня» между собой соревновались дети 10-12 лет. Участникам предстояло пройти четыре этапа — сдача ОФП, проверка меткости с помощью стрельбы из лука и метания сулиц, далее отборочный турнир и финальные командные бои 3 на 3. 16 победителей получили по три пригласительных билета на фестиваль в 2025 году, чтобы приехать вместе со своими родителями.
Источник: Дмитрий Горбушин
«На фестивале очень много людей, которые приезжают к нам ежегодно. Специально для них мы с каждым годом все увеличиваем масштабы и количество активностей, чтобы наши постояльцы не заскучали и хотели приехать в следующем году», — поделился Иван Шумилов.
Особым вниманием жителей пользовались разнообразные мастер-классы. Некоторых затянула каллиграфия — участники тщательно выводили буквы старославянского языка настоящим пером и чернилами. Также гостей обучали вырезать из дерева кухонную утварь и другие предметы, а кто-то опробовал себя в глиняном ремесле, изготовлении монет или познакомился со столярным мастерством эпохи средневековья.
Особым вниманием жителей пользовались разнообразные мастер-классы. Некоторых затянула каллиграфия — участники тщательно выводили буквы старославянского языка настоящим пером и чернилами. Также гостей обучали вырезать из дерева кухонную утварь и другие предметы, а кто-то опробовал себя в глиняном ремесле, изготовлении монет или познакомился со столярным мастерством эпохи средневековья.
Источник: архив Сергея Чиркова
Вечером для зрителей организовали масштабное фаер-шоу с танцорами вокруг большого костра.
«Было очень зрелищно и вдохновляюще! Огонь завораживает сам по себе, а когда хорошая музыка, эпичный текст и озвучка таким глубоким красивым голосом, так даже мурашки по спине пробегают», — поделилась эмоциями гость фестиваля Диляра Белалова.
«Было очень зрелищно и вдохновляюще! Огонь завораживает сам по себе, а когда хорошая музыка, эпичный текст и озвучка таким глубоким красивым голосом, так даже мурашки по спине пробегают», — поделилась эмоциями гость фестиваля Диляра Белалова.
Источник: архив Сергея Чиркова
Юбилейный фестиваль «Русь дружинная» прошел поистине грандиозно и ярко. Организаторы праздника, Николай и Ольга Сергеевы вместе с Иваном Шумиловым, уже скоро начнут готовиться к следующему фестивалю, который пройдет 2-3 августа 2025 года.
«Сейчас нам предстоит завершить работы по закрытию фестиваля и проанализировать отзывы гостей в этом году. Дальше будем думать, какие новшества добавим, чтобы «Русь дружинная» продолжала радовать гостей разнообразием и становилась еще более захватывающей», — резюмировал Николай Сергеев.
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«Сейчас нам предстоит завершить работы по закрытию фестиваля и проанализировать отзывы гостей в этом году. Дальше будем думать, какие новшества добавим, чтобы «Русь дружинная» продолжала радовать гостей разнообразием и становилась еще более захватывающей», — резюмировал Николай Сергеев.
Реклама. ИП (КФХ) Сергеев Н. В., ИНН 183309156179
Источник: архив Сергея Чиркова