За десять лет масштабы нашего фестиваля очень выросли. Помню, в какой спешке мы организовывали «Русь дружинную» в первый год — буквально за пару месяцев с нуля в чистом поле возвели стойки. Рекламы тогда тоже как таковой не было, и на фестиваль приехало всего около 500 человек. С тех пор мы проделали огромный путь — добавилось множество площадок, появились разные активные развлечения, значительно выросло количество зрителей», — поделился воспоминаниями Иван Шумилов.