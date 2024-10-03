В ноябре 1933 года на дороге в деревню Курегово появился один из самых таинственных ижевских памятников — «Дуровская грань». Чёрный обелиск из базальта, одиноко стоящий на лесной просеке, сообщает нам, что здесь 19 ноября 1928 года от случайного выстрела

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Этот памятник некогда служил надгробием двух женщин, родственниц, умерших в один день. Их имена в ходе «перепрофилирования» обелиска в 1933 году были сбиты и, как казалось, канули в Лету. Недавно стёртые надписи удалось расшифровать, и теперь пришло время восстановить цельную историю «Дуровской грани».