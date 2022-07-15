Растение, изначально предназначавшееся как корм для коров, на самом деле представляет опасность всему живому миру.

Геракл — это не только герой из мифологии Древней Греции, но и таящее в себе опасность растение. В русскоязычном мире оно известно как «Борщевик Сосновского», а международное название — Heracleum Sosnowskyi, его как вид описали ещё в 1944 году. Родиной этого растения, с которым активно борются, считается Кавказ. Сейчас оно растёт далеко за его пределами — в Заполярье, Москве, на Урале и много где ещё. Также борщевик заполонил и территорию Удмуртской Республики.

Корреспондент ИА «Сусанин» разобрался, как это растение попало в Удмуртию, сколько его здесь растёт и почему оно опасно. Вместе с тем автор материала лично посетил несколько локаций, на которые жаловались местные жители — и поговорил с ними о том, как они борются с борщевиком.

Экскурс в историю

Как писал проект «СтопБорщевик», активное применение борщевика Сосновского началось после Второй мировой войны. Учёные искали способы увеличить урожайность культур и хотели при этом найти хороший корм для сельскохозяйственных животных. Исследования этого растения начались в Мурманской области, затем в Коми, Санкт-Петербурге и Москве. Широкое распространение по стране началось в 1960-1970 годах. Кстати, в Коми и пригороде Петербурга находились центры по изучению интродукции (выведение растения за его естественный ареал обитания, что и произошло с борщевиком).

В Удмуртской АССР растение тоже нашло своё применение. Как писал Российский журнал биологических инвазий, в 1973-1976 годах на Удмуртской сельскохозяйственной опытной станции колхозы реализовали 1,6 тонны семян. В совхозе «Правда» (Завьяловский район) урожаи достигали 400 кг на га. Этого хватало, чтобы засеять 25 га полей (250 тыс. кв. м).





Фото: Борщевик Сосновского в Республике Коми. Снимок предоставлен читателем.

Однако это продолжалось недолго. Как писала «Независимая газета», в это время растение отправили в Польшу. Местные фермеры быстро заметили неладное: молоко коров после борщевика отдавало горечью. За это они прозвали растение «Местью Сталина», так как, утверждает издание, именно Сталин в своё время распорядился использовать борщевик в сельском хозяйстве.

В 1980-х годах использование растения постепенно начало прекращаться и в СССР. За 10-20 лет его активного применения оно успело разрастись в ряде регионов до небывалых масштабов.

Последующий упадок экономики и сельского хозяйства дали борщевику хорошие шансы распространиться дальше. Также этому способствовала бюрократия: недоброжелательное растение исключали то из одного списка и включали в другой, то через несколько лет исключали из второго и включали в третий. Впрочем, так было не только в России. Европейский союз обязал своих членов контролировать популяцию Heracleum Sosnowskyi только в 2016 году, пишет Sputnik.

Учёные считают , что если бы не искусственное распространение, за пределы Кавказа борщевик Сосновского не вышел бы.

У нас проблема

На самом деле у растения «Борщевик» много видов, но самый опасный и ядовитый — это борщевик Сосновского (назван по фамилии исследователя флоры Кавказа). И дело здесь не только в горечи молока.

«Эта гигантская трава выделяет прозрачный сок, в составе которого имеются фурокумарины. При прикосновении к человеческой коже и под воздействием ультрафиолетового излучения они вызывают ожоги I, II и III степени. Даже если контакт с растением произошёл в тёмное время суток, то при облучении кожи естественным светом на следующий день проявляются те же клинические симптомы. Реакция может проявиться через 15-20 минут, чувствительность кожи максимальна через 30-120 минут после контакта», — пишут учёные Института проблем экологии и эволюции имени Северцова в книге «Сохраним природу Новой Москвы».





Фото: скриншот из видео «Борщевик: как «сорняк-убийца» заполонил всю Россию?» / YouTube: Редакция



То есть содержащийся в стеблях борщевика сок опасен не только для внутреннего применения, но и для внешнего. Именно поэтому на работах с ним учёные советуют облачаться в плотную одежду, а лучше в резиновую и водоотталкивающую.

После контакта с кожей проблемное место нужно промыть и изолировать от солнечных лучей. Уже случившиеся ожоги можно лечить мазью, отмечают учёные. Однако это всё не отменяет необходимость обратиться к врачу, так как имелись летальные случаи. Кроме того, по заявлению Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений, на теле после ожогов образуются пигментные пятна, которые могут присутствовать несколько месяцев, вплоть до полугода.

Кроме того, недоброжелатель имеет свойство не только реинкарнировать, но и перемещаться с огромной скоростью. Даже если срубить — он всё равно вернётся, но об этом речь пойдет ниже.

Масштабы бедствия

Численность борщевика Сосновского в ряде регионов действительно бедственная. Недоброжелатель добрался даже до центра Москвы, о чём рассказывал YouTube-канал «Редакция» в своём репортаже. В пригороде российской столицы есть целые поля, которые заросли этим опасным сорняком.





Фото: скриншот из видео «Борщевик: как «сорняк-убийца» заполонил всю Россию?» / YouTube-канал «Редакция».

Кроме того, в Удмуртии идёт активная борьба с этим злостным растением: в 2022 году на эти цели выделили 5 млн рублей. Сумма кажется небольшой, но, по данным проекта «Антиборщевик», есть регионы, которые выделяли на борьбу значительно меньше: в Коми это всего 1,8 млн рублей (в 2022 году), в Кировской области — 3 млн (в 2021 году). При этом в Московской области правительство выделило 300 млн рублей, но в ней и масштабы существенные — 43 тыс. га.

В Удмуртии борщевик произрастает почти во всех районах и городах. В 2021 году он рос на территории более 7 тыс. га, а по данным Минсельхоза Удмуртии на июль 2022 года — 4,9 тыс. га.

Самое большое количество неприятельского растения находится в Завьяловском районе — 1,7 тыс. га, наименьшее число — в Сюмсинском районе.

Даже в Ижевске есть несколько локаций, где можно обнаружить Heracleum Sosnowskyi. Так, в Ярушкинском дендропарке он распространён на площади порядка 10 га (0,1 кв. км) — прокуратура уже обязала администрацию Ижевска избавиться от растения. Власти города отчитались, что уже очистили территорию в 7 га. Корреспондент «Сусанина», побывав на месте, встретил множество одиноко стоящих борщевиков высотой порядка двух метров. Растения удалены от пешеходных дорог, но трава возле них притоптана — по всей видимости, кто-то проявлял интерес к этим большим и красивым цветкам.





Фото: представитель Heracleum Sosnowskyi в Ярушкинском дендропарке, Ижевск. Автор: ИА «Сусанин».

Также некоторые проявления имеются и в городских кварталах. Например, за зданием Управления ФНС по Удмуртии на улице Коммунаров растет одинокий стебель с листьями и цветами. Его высота — метра два. Сложно не заметить.





Фото: Может ли борщевик платить налоги? Автор: ИА «Сусанин».

Кроме того, жители региона в соцсетях отмечали проблемы на дороге в ижевский микрорайон Сельхозвыставка и в деревне Чемошур, что неподалёку от удмуртской столицы. Жители последней особенно отмечали плохую ситуацию возле местного пруда. Корреспондент «Сусанина» отправился и туда: на дороге, как только начинается лесополоса, сразу же растет и борщевик Сосновского.





Фото: Поле возле дороги на Чемошур. Автор: ИА «Сусанин».



Такого количества неприятельского растения автор материала не видел нигде, кроме как, разве что, на фотографиях с полей Московской области. С дороги есть съезд в поле с видом на улицу Союзную в Ижевске. Там заросли борщевика только увеличиваются. Берег пруда в Чемошуре тоже усеян этим опасным сорняком. При этом жители деревни его особо не боятся — гуляют, плавают, отдыхают.





В число проблемных мест жители записывают Сарапульский, Якшур-Бодьинский, Можгинский (региональный Минтранс пояснил, что тут уже ничего нет, а с остатками разберутся в июле-августе), Гольянский тракты — крупные магистрали, по которым ездит много машин. Они тоже могут быть «переносчиками» семян.

Российский журнал биологических инвазий представил карту России с борщевиком. Европейская часть выделена отдельно. Согласно указанным данным, Удмуртия и Кировская область значатся как «Районы выращивания в производственных условиях» 1960-х годов. Вместе с тем Удмуртия отмечена как субъект, где борщевик сохранился и стремительно распространяется. Схожая история и в Пермском крае.

По оценке ВНИИ Фитопатологии, которую приводит издание «Правила жизни», по России заражению борщевиком Сосновского подвержен 1 млн га земель — от западных границ до Урала. 1 млн га — это 10 тыс. кв. км, что больше Москвы в 4 раза.





Их борьба

В Удмуртии борьба со злостным сорняком ведётся несколько лет. По данным Минсельхоза Удмуртии, за 2019-2020 года от борщевика удалось избавиться на площади 1,5 тыс. га, тогда как общая площадь зарастания — 4,9 тыс. га— это 49 кв. км, что почти половина площади Сарапула (88 кв. км). Также это превышает площадь Можги (31 кв. км). При этом в соседней Кировской области сорняк растет на территории в 11,3 тыс. га или 113 кв. км — как Сарапул и Можга вместе взятые.

Также в Минсельхозе Удмуртии рассказали, что из республиканского бюджета выделена субсидия на уничтожение борщевика на площади 141,5 га, стоимость работ превысила 3 млн рублей. В 2021 году — 95,6 га на сумму 2 млн рублей.

Если борьба идёт правильными способами (об этом ниже), то искоренить Heracleum Sosnowskyi получится в ближайшие десять лет.





Фото: Борщевик вдоль дороги на Чемошур. Автор: ИА «Сусанин».

Бороться с неприятелем без особой подготовки, по большому счёту, смысла не имеет. У растения есть семена, которые могут дать новую популяцию. Если срезать борщевик и оставить всё как есть, существует реальная вероятность появления его на этом же месте вновь. Проект «Антиборщевик» пишет, что борщевик не боится ни жары, ни холода и может расти абсолютно где угодно. Своими листьями, размером как лопух, он перекрывает другие — и не даёт произрастать им, тем самым распространяясь ещё больше. Кроме того, его никто не ест, что также даёт дополнительные возможности для расширения.

Свою борьбу ведут и местные жители. Так, корреспонденту «Сусанина» удалось пообщаться с жительницей деревни Юриха Сарапульского района Светланой Сухоплюевой. Она на протяжении пяти лет занимается уничтожением борщевика на своей родной земле. Светлана отмечает, что её семья является чуть ли не единственной в районе, кто активно борется с зарослями.





Фото: Борщевик в Юрихе. Автор: Светлана Сухоплюева.

«К сожалению, никому это не надо [бороться], поэтому приходится самим решать наши проблемы. У администрации всё отговорки: например, межевание земель не сделано, так как это не поля, а неудобица, старые заброшенные силосные ямы, овраги, вдоль рек», — говорит Светлана.

Жительница Юрихи считает, что работы нужно было начинать уже давно, а не в середине июля. Её семья выходит на покос уже в апреле и заканчивает к октябрю. Светлана сетует, что мало кто хочет заниматься этой проблемой. По её словам, многие убирают сорняк только на своих территориях, а на других уже не считают нужным.

В то же время жительница деревни Чемошур Юлия Овчинникова обращалась к властям за помощью в той же борьбе с вредителем. В администрации Завьяловского района ей ответили (письмо есть в распоряжении «Сусанина»), что в июле 2022 года будет проведена химическая обработка борщевика, а затем уничтожение других его зарослей, которые не погибли. В письме другой жительнице местные власти рассказали, что 8 июля провели первую обработку на площади 3,45 га в селе Октябрьский и деревне Чемошур. Повторно планируют пройтись не раньше, чем через 25 дней.

Фото: Борщевик в Ярушкинском дендропарке. Автор: ИА «Сусанин».







Как вести борьбу

Проект «Антиборщевик» выделил несколько способов борьбы с этим злостным растением. Коротко их можно описать следующим образом: перерубить корни ниже корневой шейки (подходит для единичных произрастаний), обрезка цветков или завязей (зонты с семенами потом лучше сжечь), перепахивание поля (на глубину 10-15 см), обработать химией — гербицидами (необходимо внимательно читать инструкцию перед применением), косить перед цветением или накрывать чёрной плёнкой на два года.





Фото: Семья Сухоплюевых выкашивает борщевик в деревне Юриха, Сарапульский район. Предоставлено Светланой Сухоплюевой.

В свою очередь, Светлана Сухоплюева из Юрихи говорит, что после скашивания сорняк вырастает через две недели, поэтому его лучше копать или комбинировать способы.

«В этом году первый раз скашиваю, а когда подрастает — обрабатываю гербицидом, рост замедляется, растение желтеет и постепенно тускнеет, но и после этого нужна повторная обработка», — отмечает она.

Необходимость в повторной обработке связана с тем, что где-то отравляющее вещество попадает в меньшей степени, в результате чего растение полностью не отмирает. На этом месте в течение десяти лет могут появиться мелкие проросли из семян.

«Сейчас уже наступает следующий этап работы: необходимо срочно срезать соцветия, пока на них не созрели семена. В дальнейшем, когда семена начнут созревать, их необходимо утилизировать в полиэтиленовые мешки — они там перепревают», — говорит Светлана.

Она считает, что бороться с недоброжелателем надо «всем миром, а не в одиночку» — и только тогда будет результат.