В Ижевске установили расписание для новых троллейбусов на маршруте №10Д

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилось расписание движения новых троллейбусов «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, что 5 новых троллейбусов начали ездить по улицам Ижевска с 17 октября. Именно они в будни в часы пик будут ездить по маршруту №10Д — от МУП «ИжГЭТ» до улицы Архитектора Берша.

Первый рейс от парка «ИжГЭТ» по утрам запланирован на 05:39, а последний троллейбус будет стартовать от остановки «улица Архитектора Берша» в 19:32. За день от автопарка до улицы Берша будет выполнен 21 рейс, а в обратном направлении — 20.

Фото: администрация Ижевска