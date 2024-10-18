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В Ижевске установили расписание для новых троллейбусов на маршруте №10Д

12:45, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске установили расписание для новых троллейбусов на маршруте №10Д
12:45, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
354
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#троллейбусы\n#расписание рейсов
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Транспорт будет курсировать в часы пик по будним дням.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилось расписание движения новых троллейбусов «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Напомним, что 5 новых троллейбусов начали ездить по улицам Ижевска с 17 октября. Именно они в будни в часы пик будут ездить по маршруту №10Д — от МУП «ИжГЭТ» до улицы Архитектора Берша. 

Первый рейс от парка «ИжГЭТ» по утрам запланирован на 05:39, а последний троллейбус будет стартовать от остановки «улица Архитектора Берша» в 19:32. За день от автопарка до улицы Берша будет выполнен 21 рейс, а в обратном направлении — 20. 

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Фото: администрация Ижевска 

12:45, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
354
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#троллейбусы\n#расписание рейсов