  • $ 73.31 ↓
  • € 88.94 ↓

Как использовать смартфон на всю катушку, не переживая о трафике

09:00, 10 декабря, 2020
Как использовать смартфон на всю катушку, не переживая о трафике
09:00, 10 декабря, 2020
94
0
0

﻿Смартфон – это продолжение наших рук. А с мобильным интернетом его возможности безграничны. Главное, чтобы трафик не «упирался» в кошелёк.

Если вы в буквальном смысле чувствуете каждый скачанный мегабайт, прочитайте наш короткий гайд о том, какие фишки нужно учесть в тарифе, чтобы мобильный интернет только радовал и не оттягивал при этом бюджет.

Безлимитные мессенджеры

Жизнь без мессенджеров представить уже невозможно. На конец 2019 года 35%* звонков проходили через них. WhatsApp, Skype, Zoom и примкнувший к ним Telegram захватывают всё большую долю в видеозвонках, а это довольно много трафика. Безлимитный мессенджеры – это необходимый минимум, который нужно учитывать в своём тарифе, чтобы общаться с близкими без ограничений.

 

Единый счёт для оплаты и контроль за расходами

Родные главнее всего! Наши мамы и папы не отстают, начинают активно пользоваться всеми благами мобильного интернета. Учатся общаться по видео и высылают в чат свои селфи. Сейчас нам вновь нужно беречь друг друга и сохранять дистанцию. Поэтому важно, чтобы тарифный план наших близких позволял с комфортом пользоваться мобильным интернетом, не думая о расходах. Поддержать их в этом можно, если объединиться в один тариф. Семейные тарифы сокращают расходы: чем больше людей, тем меньше каждый платит за связь в отдельности, и тем проще контролировать услуги.

Билайн 2.jpg


Видео без рекламы

Смотреть YouTube по дороге на работу и обратно, за завтраком или ужином — это норма. Только вот надоедают постоянные рекламные ролики. Сейчас можно найти интересные тарифные планы, в которых подписка на YouTube Premium предоставляется бесплатно на определенный промопериод. За это время можно оценить все преимущества открывающихся возможностей: наслаждаться популярными видео, любимой музыкой и мировыми хитами, смотреть детские контент без рекламы, в фоновом режиме и даже офлайн.

 

Телевизор в руках

Как насчёт посмотреть серию любимого сериала перед сном, чтобы никого не разбудить? Или включить документалку про рыб своему котику? Телефон может быть портативным TV, сейчас это ещё проще, чем раньше: не нужно выбирать лучшие сервисы, переплачивая за подписки или полночи искать пиратские сайты с рекламой в фильме. Гораздо лучше, чтобы развлекательный контент уже включался вашим сотовым оператором в тариф. Такие предложения можно встретить всё чаще. Даже самые бюджетные варианты включают доступ к базовому набору из 20 популярных каналов.

Билайн 3.jpg


На нуле, но на связи

Ноль на счету – это недоразумение, которое, если и происходит, то всегда не вовремя. Забегались, забыли пополнить телефон, и вдруг бац – нужно срочно отправить по мессенджеру что-то важное или построить маршрут, как из малознакомого района доехать до дома. Может показаться, что это не про вас, но согласитесь, хотя бы раз вы попадали в такую ситуацию. Намного проще найти тариф, в котором вам не отключат такие необходимые сервисы при нулевом балансе, обращайте на это внимание при его выборе.

 

Проблема «одной палки»

Ничего не забыли? Конечно же, не менее важно выбрать оператора, который предоставит качественную связь. Билайн в Удмуртии высокими темпами расширял и обновлял инфраструктуру связи. Теперь можно в дороге смотреть фильмы онлайн в HD-качестве, проводить из дома рабочие видеоконференции или учиться удаленно, пользоваться любыми интернет-сервисами. И не переживать, что интернет зависнет в самый не подходящий момент.

 

Научите близких использовать смартфон по максимуму и будьте рядом, даже если приходится быть на расстоянии. Линейка тарифов «Близкие люди»** Билайн подойдёт для этого по всем пунктам. Выбирайте оптимальные условия и разделите с родными и друзьями один тариф на всех. Общайтесь по видеосвязи с безлимитными мессенджерами, качайте гигабайты видео и сериалов – используйте мобильный интернет без оглядки на трафик. В сеть выходить – не мегабайты считать!

 

* www.the-village.ru/city/news-city/362545-messenger

** при подключении бесплатной услуги «Страховка при нуле» в приложении «Мой Билайн» доступ к WhatsApp, Viber, ICQ, Skype, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Google Карты и Карта Билайн активируется на 24 часа каждый раз, когда на балансе закончатся деньги и номер заблокируется. Полная информация о тарифах и условия предоставления услуг на сайте www.beeline.ru

09:00, 10 декабря, 2020
94
0

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знаете ли вы удмуртский язык?

17:02, 27 ноября, 2020

Что вы знаете про Михаила Калашникова?

17:27, 10 ноября, 2020

Лёгкий тест про музыку 90-х

09:30, 25 сентября, 2020

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске в сквере оружейника Драгунова компания самовольно начала строить кафе

09:30, 03 декабря, 2020
12832

Датабанк запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay

8174
09:00, 03 декабря, 2020

Еще 11 кабинетов антикоагулянтной терапии заработали в Удмуртии

6241
12:00, 05 декабря, 2020

Итоги дня: отмена рейсов «Победы» в Ижевск, обкатка новых трамваев и положительный тест на ковид у Туктамышевой

5126
18:00, 03 декабря, 2020

Священник можгинской церкви в одиночку реставрирует иконостас 18 века

5064
12:10, 06 декабря, 2020

Часть регионов европейской части России накроет аномальное похолодание

12:00, 06 декабря, 2020
2398

Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с ковид

1881
18:00, 05 декабря, 2020

В Якутии обнаружили заблудившихся в 50-градусный мороз юношей

1536
12:00, 05 декабря, 2020

Главой Роснано стал Сергей Куликов

1514
10:41, 03 декабря, 2020

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве семьи

1463
14:05, 05 декабря, 2020

В Кении началась операция по спасению жирафов с затопленного острова

10:00, 05 декабря, 2020
1904

Сэма Хьюэна назвали самым сексуальным актером года

1795
16:00, 05 декабря, 2020

Коала проникла в дом и залезла на рождественскую елку в Австралии

1497
17:36, 04 декабря, 2020

Вопрос о задержании журналистов в Латвии будет поднят в ОБСЕ

1414
11:55, 04 декабря, 2020

Компанию Apple заставили добавить зарядки к новым iPhone в Бразилии

1387
13:23, 04 декабря, 2020

Лонгриды

Новый год в квартире мечты

12:00, 07 декабря, 2020
1274

Отопление на высоте

14:46, 30 ноября, 2020
2488

В Ижевске появится новый экоквартал от «АСПЭК-Домстрой»

09:11, 25 ноября, 2020
3070

В Ижевске идёт вторая волна установки контейнеров для раздельного сбора отходов

15:56, 17 ноября, 2020
3069

Компостировать, нельзя складировать!

11:35, 09 ноября, 2020
3941

Удмуртия перевыполняет план по ликвидации свалок

18:31, 03 ноября, 2020
4943

В «Городе Оружейников» начались продажи квартир в четырех домах по ставке от 2,7% годовых

14:52, 30 октября, 2020
5241

Рекордный октябрь

11:12, 29 октября, 2020
5324

Новые дома в Городе Оружейников. Продажи открыты

13:16, 13 октября, 2020
6385

Ковидная хандра

14:06, 09 октября, 2020
9048

Ни хлеба, ни зрелищ

17:13, 18 сентября, 2020
10746

УдГУ внедряет систему раздельного сбора отходов

10:48, 16 сентября, 2020
9535

Статьи

Как использовать смартфон на всю катушку, не переживая о трафике

09:00
94

Открытый диалог и положительная экспертиза

08:30, 09 декабря, 2020
335

Хиль, дебафь, танкуй!

12:56, 30 ноября, 2020
2208

«Экология» и люди

14:40, 26 ноября, 2020
2717

Паркоместо пусто не бывает

17:06, 19 ноября, 2020
3554

В КОМОССТРОЙ® стартует неделя сельской ипотеки

14:03, 19 ноября, 2020
2570

Спасение водных артерий. Как сохраняют реки Камско-Вятского региона

16:12, 16 ноября, 2020
3784

Подарки и скидки в «Зеленый день»

16:57, 10 ноября, 2020
3448

Циркулярная экономика: что делается в России для перехода на мировой тренд?

13:57, 05 ноября, 2020
3834

«Воспитать новых Калашниковых»: стратегия ИжГТУ в год 100-летия государственности Удмуртии

16:10, 28 октября, 2020
4185

Датабанк. 9 месяцев с новым именем

16:06, 20 октября, 2020
5581

Александр Соловьев: мост в одну сторону

15:20, 15 октября, 2020
8595

Как выбрать правильную зарплатную карту?

08:30, 15 октября, 2020
5419

ПСБ поддержал грантами малый бизнес Удмуртии

15:50, 13 октября, 2020
5551

Всегда на связи: помогают ли соцсети поддерживать отношения

11:53, 12 октября, 2020
5908

Как измеряется инфляция и почему она у каждого своя

13:28, 05 октября, 2020
6819

Самые необычные открытки России и мира

10:00, 01 октября, 2020
8928

Здоров от коров: школьному молоку исполнилось 15 лет

10:03, 30 сентября, 2020
8491

Федеральный экологический оператор и машиностроительные предприятия Удмуртии готовы сотрудничать по нацпроекту «Экология»

17:46, 25 сентября, 2020
20311

Коронавирусные страхи и тяга к личному имуществу: что дальше?

10:43, 24 сентября, 2020
7637