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«Т Плюс» электрификация всей страны: Ижевская ТЭЦ-1 встречает 90-летний юбилей

18:21, 29 января, 2024
«Т Плюс» электрификация всей страны: Ижевская ТЭЦ-1 встречает 90-летний юбилей
18:21, 29 января, 2024
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Фото: Удмуртский филиал ПАО «Т Плюс»
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Построенная в начале 30-х годов прошлого века в Ижевске теплоэлектростанция, благодаря проведенной Удмуртским филиалом ПАО «Т Плюс» модернизации, сегодня является одной из самых современных в России.

Ижевск. Удмуртия. 29 января станет значимой датой для энергетического комплекса Удмуртии. Именно в этот день 90 лет назад, в 1934 году, в Ижевске были завершены пуско-наладочные работы на первой в республике теплоэлектростанции, известной теперь как Ижевская ТЭЦ-1.

Сегодня эта станция является самой возрастной в дивизионе предприятий энергокомпании ПАО «Т Плюс», обеспечивающей выработку тепла и электроэнергии в 16 регионах страны. И в то же время, благодаря проводимой с 2011 года модернизации, самой современной по уровню оснащения.

Строительство Ижевской ТЭЦ началось в 1930 году в рамках масштабного плана ГОЭЛРО для обеспечения растущих нужд в электроэнергии оборонных предприятий столицы Удмуртской АССР. В 1934 году станция дала первый промышленный ток. За первый год работы станция выработала 28,4 миллиона кВт/ч электроэнергии — беспрецедентная по тем временам цифра для Удмуртии. Первая Ижевская ТЭЦ дала серьезный толчок к развитию промышленности в республике, а также старту многих инфраструктурных проектов, в частности, появлению в Ижевске трамвайного сообщения.

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Суровые испытания вместе со всей страной ижевские энергетики прошли в годы Великой Отечественной войны. Им пришлось обеспечивать электроэнергией не только заводы Ижевска, но и эвакуированные в Удмуртию производства из оккупированных районов СССР. Но даже в условиях нехватки угля как основного на тот момент вида топлива (его в военные годы замещали дровами), Ижевская ТЭЦ к 1945 году увеличила производство электроэнергии до 230 миллионов кВт/ч.

С самого начала своего существования Ижевская ТЭЦ-1 непрерывно модернизировалась. Так, в 1959 году здесь была построена бойлерная станция мощностью 80 гигакалорий в час, что позволило обеспечить централизованным теплоснабжением жилые районы города и закрыть более 60 маломощных угольных котельных, сэкономив при этом тысячи тонн топлива и высвободив от тяжелой и вредной работы людские ресурсы.

Сегодня Ижевская ТЭЦ-1 снабжает теплом более 30 процентов жилого фонда в Ижевске, десятки объектов социальной сферы и остается надежным партнером по поставке электроэнергии крупнейшим промышленным предприятиям города. Коллектив станции насчитывает свыше 160 человек, все они работают как единый слаженный организм не только в рамках должностных инструкций, но и по зову сердца, считает Дмитрий Сурнин, начальник смены котлотурбинного цеха.

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Дмитрий Сурнин пришел работать теплотехником на Ижевскую ТЭЦ-1 после окончания университета в 2010 году. Сейчас он проходит еще одну ступеньку профессионального роста — до недавнего времени Дмитрий Дмитриевич выполнял обязанности машиниста энергоблока, а на данный момент входит в должность начальника смены котлотурбинного цеха.

«Еще во время учебы в вузе я решил для себя, что пойду трудиться в большую энергетику. За эти 14 лет на станции произошли колоссальные изменения. Я начинал работать еще в старом здании энергоблока, и строительство нового КТЦ шло на моих глазах. Изменилось всё: условия труда стали значительно лучше, к нам пришла высокая автоматизация. Сегодня мое рабочее место — блочный щит управления парогенераторной установки, это, по существу, мозг ТЭЦ. Как начальнику смены мне нужно осуществлять оперативное управление персоналом ПГУ, постоянно следить, чтобы все параметры работы энергоблока соответствовали нормативам.

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Когда меня спрашивают, что главное в профессии энергетика, я отвечаю — это стрессоустойчивость, умение быстро принимать верные решения в сложных ситуациях и понимать коллег с полуслова. Такая привычка приходит с годами и во многом в этом помогает система наставничества, которая сложилась на нашем предприятии. За время своей работы на разных участках у меня было несколько наставников, кто-то из них уже ветеран отрасли на заслуженном отдыхе, с кем-то продолжаем вместе трудиться. Скажу одно: коллектив у нас замечательный, да и иначе быть не может, когда люди делают одно дело и несут за него высокую степень ответственности», — подытожил Дмитрий Сурнин.

Масштабная модернизация, которая стартовала на Ижевской ТЭЦ-1 в 2011 году, позволила превратить одну из старейших теплоэлектростанций страны в современный и, главное, имеющий необходимый на десятилетия вперед запас мощности и надежности, тепло-энергоузел, уверен технический директор Антон Шишкин — главный инженер Ижевской ТЭЦ-1.

Антон Владимирович работает в энергетике уже более 20 лет, на Ижевскую ТЭЦ-1 был назначен на должность начальника производственно-технического отдела в 2011 году. Это подразделение было создано специально для обеспечения строительства новой парогенераторной установки, которая была введена в строй в 2014 году.

«В рамках программы реконструкции Ижевской ТЭЦ-1 было принято решение заместить историческое здание бывшего главного корпуса станции, так называемую «Аврору», как окрестили его ижевчане за характерное расположение паровых труб, на новую водогрейную котельную. В ее строительстве я принимал уже непосредственное участие в качестве технического директора.

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В результате на сегодня Ижевская ТЭЦ-1, несмотря на солидный возраст, обладает наиболее современным оборудованием в целом среди предприятий ПАО «Т Плюс». На данный момент это одна из самых старых по дате ввода в эксплуатацию теплоэлектростанций в России и в то же время одна из самых передовых по уровню оснащения. Не побоюсь сказать, что сегодня 90 процентов систем управления блоком ПГУ — давление в резервуарах, температура носителя, его расход — контролируются операторами без выхода в машинный зал, а «кликами» с компьютерной «мышки».

Когда в 2021 году генеральный директор ПАО «Т Плюс» поздравлял нас с вводом в строй нового энергоблока, он сказал, что на сегодняшний день Ижевская ТЭЦ-1 является образцовой и к этому результату должны стремиться все филиалы энергокомпании», — отметил технический директор станции.

Как рассказал Антон Шишкин, программа модернизации ТЭЦ продолжается. На станции рядом с блоком ПГУ ведется строительство нового, третьего водогрейного котла, который позволит увеличить как объем теплогенерации, так и в целом надежность работы одного из главных источников теплоснабжения города.

«Запуск нового водогрейного котла запланирован на 2024 год. Это даст нам дополнительно 100 гигакалорий в час тепловой мощности, что повысит уровень надежности теплоснабжения города и, в случае возможного отключения какой-то из единиц оборудования, иметь резерв по теплоносителю», — рассказал Антон Шишкин.

Светлые просторные помещения, современное оборудование и  высокий уровень автоматизации — так на первой ТЭЦ в Удмуртии было не всегда и такой встретила второе десятилетие нового века Ижевская ТЭЦ-1, вспоминает Виктор Уразов, директор Ижевской ТЭЦ-1 с 2013 по 2016 год, на сегодняшний день — разработчик схем теплоснабжения города в Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс».

«Когда я пришел работать на ТЭЦ-1 Ижевска в 1994 году, уже существовали планы по ее модернизации: оборудование уже тогда откровенно морально устарело, фактически мы использовали технологии 30-х годов. В конце 90-х мы успели пройти предзащиту планово-экономического обоснования реконструкции станции в РАО ЕЭС, однако эти планы предусматривали строительство парогенераторной установки малой мощности, что уже не отвечало энергетическим запросам столицы Удмуртии.

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С началом реорганизации энергосистемы страны и приходом нового инвестора в лице ПАО «Т Плюс» было принято решение укрупнить Ижевскую ТЭЦ-1 и поднять мощность ее электрогенерации до 200 мегаватт в час. Этого требовали и электрические сети города. Было решено строить новую парогенераторную установку мощностью 230 мегаватт. Я рад, что стал непосредственным участником процесса преображения Ижевской ТЭЦ-1 и горжусь своим коллективом, который успешно справился и справляется с этой задачей», — поделился Виктор Уразов.

Несмотря на режимный статус, Ижевская ТЭЦ-1 максимально открыта, насколько это возможно для объектов стратегического значения, для желающих ознакомиться с процессом, как и откуда появляется тепло и электроэнергия в городе. Особенно для подрастающего поколения. Здесь проводятся экскурсии для школьников, студенты профильных специальностей черпают материал для курсовых и дипломных работ. Самые любимые гости на станции — дети сотрудников Удмуртского филиала «Т Плюс», которые воочию могут убедиться, каким важным и нужным делом заняты их папы и мамы. И, возможно, решат последовать по их стопам.

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Фото: ИА "Сусанин", Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс"

18:21, 29 января, 2024
Андрей Поносов
журналист
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