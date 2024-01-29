Ижевск. Удмуртия. 29 января станет значимой датой для энергетического комплекса Удмуртии. Именно в этот день 90 лет назад, в 1934 году, в Ижевске были завершены пуско-наладочные работы на первой в республике теплоэлектростанции, известной теперь как Ижевская ТЭЦ-1.

Сегодня эта станция является самой возрастной в дивизионе предприятий энергокомпании ПАО «Т Плюс», обеспечивающей выработку тепла и электроэнергии в 16 регионах страны. И в то же время, благодаря проводимой с 2011 года модернизации, самой современной по уровню оснащения.

Строительство Ижевской ТЭЦ началось в 1930 году в рамках масштабного плана ГОЭЛРО для обеспечения растущих нужд в электроэнергии оборонных предприятий столицы Удмуртской АССР. В 1934 году станция дала первый промышленный ток. За первый год работы станция выработала 28,4 миллиона кВт/ч электроэнергии — беспрецедентная по тем временам цифра для Удмуртии. Первая Ижевская ТЭЦ дала серьезный толчок к развитию промышленности в республике, а также старту многих инфраструктурных проектов, в частности, появлению в Ижевске трамвайного сообщения.





Суровые испытания вместе со всей страной ижевские энергетики прошли в годы Великой Отечественной войны. Им пришлось обеспечивать электроэнергией не только заводы Ижевска, но и эвакуированные в Удмуртию производства из оккупированных районов СССР. Но даже в условиях нехватки угля как основного на тот момент вида топлива (его в военные годы замещали дровами), Ижевская ТЭЦ к 1945 году увеличила производство электроэнергии до 230 миллионов кВт/ч.

С самого начала своего существования Ижевская ТЭЦ-1 непрерывно модернизировалась. Так, в 1959 году здесь была построена бойлерная станция мощностью 80 гигакалорий в час, что позволило обеспечить централизованным теплоснабжением жилые районы города и закрыть более 60 маломощных угольных котельных, сэкономив при этом тысячи тонн топлива и высвободив от тяжелой и вредной работы людские ресурсы.

Сегодня Ижевская ТЭЦ-1 снабжает теплом более 30 процентов жилого фонда в Ижевске, десятки объектов социальной сферы и остается надежным партнером по поставке электроэнергии крупнейшим промышленным предприятиям города. Коллектив станции насчитывает свыше 160 человек, все они работают как единый слаженный организм не только в рамках должностных инструкций, но и по зову сердца, считает Дмитрий Сурнин, начальник смены котлотурбинного цеха.





Дмитрий Сурнин пришел работать теплотехником на Ижевскую ТЭЦ-1 после окончания университета в 2010 году. Сейчас он проходит еще одну ступеньку профессионального роста — до недавнего времени Дмитрий Дмитриевич выполнял обязанности машиниста энергоблока, а на данный момент входит в должность начальника смены котлотурбинного цеха.

«Еще во время учебы в вузе я решил для себя, что пойду трудиться в большую энергетику. За эти 14 лет на станции произошли колоссальные изменения. Я начинал работать еще в старом здании энергоблока, и строительство нового КТЦ шло на моих глазах. Изменилось всё: условия труда стали значительно лучше, к нам пришла высокая автоматизация. Сегодня мое рабочее место — блочный щит управления парогенераторной установки, это, по существу, мозг ТЭЦ. Как начальнику смены мне нужно осуществлять оперативное управление персоналом ПГУ, постоянно следить, чтобы все параметры работы энергоблока соответствовали нормативам.

Когда меня спрашивают, что главное в профессии энергетика, я отвечаю — это стрессоустойчивость, умение быстро принимать верные решения в сложных ситуациях и понимать коллег с полуслова. Такая привычка приходит с годами и во многом в этом помогает система наставничества, которая сложилась на нашем предприятии. За время своей работы на разных участках у меня было несколько наставников, кто-то из них уже ветеран отрасли на заслуженном отдыхе, с кем-то продолжаем вместе трудиться. Скажу одно: коллектив у нас замечательный, да и иначе быть не может, когда люди делают одно дело и несут за него высокую степень ответственности», — подытожил Дмитрий Сурнин.

Масштабная модернизация, которая стартовала на Ижевской ТЭЦ-1 в 2011 году, позволила превратить одну из старейших теплоэлектростанций страны в современный и, главное, имеющий необходимый на десятилетия вперед запас мощности и надежности, тепло-энергоузел, уверен технический директор Антон Шишкин — главный инженер Ижевской ТЭЦ-1.

Антон Владимирович работает в энергетике уже более 20 лет, на Ижевскую ТЭЦ-1 был назначен на должность начальника производственно-технического отдела в 2011 году. Это подразделение было создано специально для обеспечения строительства новой парогенераторной установки, которая была введена в строй в 2014 году.

«В рамках программы реконструкции Ижевской ТЭЦ-1 было принято решение заместить историческое здание бывшего главного корпуса станции, так называемую «Аврору», как окрестили его ижевчане за характерное расположение паровых труб, на новую водогрейную котельную. В ее строительстве я принимал уже непосредственное участие в качестве технического директора.

В результате на сегодня Ижевская ТЭЦ-1, несмотря на солидный возраст, обладает наиболее современным оборудованием в целом среди предприятий ПАО «Т Плюс». На данный момент это одна из самых старых по дате ввода в эксплуатацию теплоэлектростанций в России и в то же время одна из самых передовых по уровню оснащения. Не побоюсь сказать, что сегодня 90 процентов систем управления блоком ПГУ — давление в резервуарах, температура носителя, его расход — контролируются операторами без выхода в машинный зал, а «кликами» с компьютерной «мышки».

Когда в 2021 году генеральный директор ПАО «Т Плюс» поздравлял нас с вводом в строй нового энергоблока, он сказал, что на сегодняшний день Ижевская ТЭЦ-1 является образцовой и к этому результату должны стремиться все филиалы энергокомпании», — отметил технический директор станции.

Как рассказал Антон Шишкин, программа модернизации ТЭЦ продолжается. На станции рядом с блоком ПГУ ведется строительство нового, третьего водогрейного котла, который позволит увеличить как объем теплогенерации, так и в целом надежность работы одного из главных источников теплоснабжения города.

«Запуск нового водогрейного котла запланирован на 2024 год. Это даст нам дополнительно 100 гигакалорий в час тепловой мощности, что повысит уровень надежности теплоснабжения города и, в случае возможного отключения какой-то из единиц оборудования, иметь резерв по теплоносителю», — рассказал Антон Шишкин.

Светлые просторные помещения, современное оборудование и высокий уровень автоматизации — так на первой ТЭЦ в Удмуртии было не всегда и такой встретила второе десятилетие нового века Ижевская ТЭЦ-1, вспоминает Виктор Уразов, директор Ижевской ТЭЦ-1 с 2013 по 2016 год, на сегодняшний день — разработчик схем теплоснабжения города в Удмуртском филиале ПАО «Т Плюс».

«Когда я пришел работать на ТЭЦ-1 Ижевска в 1994 году, уже существовали планы по ее модернизации: оборудование уже тогда откровенно морально устарело, фактически мы использовали технологии 30-х годов. В конце 90-х мы успели пройти предзащиту планово-экономического обоснования реконструкции станции в РАО ЕЭС, однако эти планы предусматривали строительство парогенераторной установки малой мощности, что уже не отвечало энергетическим запросам столицы Удмуртии.

С началом реорганизации энергосистемы страны и приходом нового инвестора в лице ПАО «Т Плюс» было принято решение укрупнить Ижевскую ТЭЦ-1 и поднять мощность ее электрогенерации до 200 мегаватт в час. Этого требовали и электрические сети города. Было решено строить новую парогенераторную установку мощностью 230 мегаватт. Я рад, что стал непосредственным участником процесса преображения Ижевской ТЭЦ-1 и горжусь своим коллективом, который успешно справился и справляется с этой задачей», — поделился Виктор Уразов.

Несмотря на режимный статус, Ижевская ТЭЦ-1 максимально открыта, насколько это возможно для объектов стратегического значения, для желающих ознакомиться с процессом, как и откуда появляется тепло и электроэнергия в городе. Особенно для подрастающего поколения. Здесь проводятся экскурсии для школьников, студенты профильных специальностей черпают материал для курсовых и дипломных работ. Самые любимые гости на станции — дети сотрудников Удмуртского филиала «Т Плюс», которые воочию могут убедиться, каким важным и нужным делом заняты их папы и мамы. И, возможно, решат последовать по их стопам.

Фото: ИА "Сусанин", Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс"