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В Дебёсском районе появился первый теленок бело-голубой бельгийской породы

11:43, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Дебёсском районе появился первый теленок бело-голубой бельгийской породы
11:43, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
262
0
#Дебёсский район\n#фермеры\n#коровы
Источник фото: Администрация Дебёсского района
262
0

Фермерская пара выращивает новую породу коров.

Дебёсы. Удмуртия. Молодая пара Шкляевых из крестьянского фермерского хозяйства стала выращивать коров бело-голубой бельгийской породы. Семена этой породы руководитель КФХ Илья Шкляев заказал из Москвы. Об этом в социальных сетях информирует администрация района. 

Первый теленок в их хозяйстве из семени бело-голубой бельгийской породы уже появился на свет. Пока это единственная особь в районе. Назвали теленка «Мадонна». 

В мясном животноводстве на выходе получаются экономически выгодные показатели, так как эта порода обладает повышенной способностью превращать корм в мышечную массу.

 

 

11:43, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
262
0
#Дебёсский район\n#фермеры\n#коровы