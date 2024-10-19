В Дебёсском районе появился первый теленок бело-голубой бельгийской породы

Дебёсы. Удмуртия. Молодая пара Шкляевых из крестьянского фермерского хозяйства стала выращивать коров бело-голубой бельгийской породы. Семена этой породы руководитель КФХ Илья Шкляев заказал из Москвы. Об этом в социальных сетях информирует администрация района.

Первый теленок в их хозяйстве из семени бело-голубой бельгийской породы уже появился на свет. Пока это единственная особь в районе. Назвали теленка «Мадонна».

В мясном животноводстве на выходе получаются экономически выгодные показатели, так как эта порода обладает повышенной способностью превращать корм в мышечную массу.