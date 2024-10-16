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Киев потерял Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР

15:08, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Киев потерял Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
15:08, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: ИА «Сусанин»
41
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Наступление ведут группировки войск «Центр» и «Запад».

Красный Яр. ДНР. Населенные пункты Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР перешли под контроль российских военных. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, Красный Яр был освобожден силами группировки войск «Центр», а в Невское вошли части группировки войск «Запад».

Село Красный Яр расположено в Покровском районе ДНР. В нескольких километрах от села находится крупный город Мирноград, примыкающий к Покровску. Невское находится на границе ЛНР и ДНР.

Издание отмечает, что ранее украинский проект UA War Infographics (UAWI) подсчитал, что за два месяца 2024 года российские военные освободили в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Силы РФ сейчас ведут стратегическое наступление сразу на 5 направлениях. 

Напомним, 14 октября российские военные освободили село Левадное в Запорожской области, в 11 октября – поселок Островское в ДНР.

15:08, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация