Киев потерял Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР

Красный Яр. ДНР. Населенные пункты Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР перешли под контроль российских военных. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, Красный Яр был освобожден силами группировки войск «Центр», а в Невское вошли части группировки войск «Запад».

Село Красный Яр расположено в Покровском районе ДНР. В нескольких километрах от села находится крупный город Мирноград, примыкающий к Покровску. Невское находится на границе ЛНР и ДНР.

Издание отмечает, что ранее украинский проект UA War Infographics (UAWI) подсчитал, что за два месяца 2024 года российские военные освободили в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Силы РФ сейчас ведут стратегическое наступление сразу на 5 направлениях.

Напомним, 14 октября российские военные освободили село Левадное в Запорожской области, в 11 октября – поселок Островское в ДНР.