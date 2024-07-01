ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

12 июня фан-зона парка имени Кирова стала центром спорта всего Ижевска: спортивный праздник Flight Family Fest* (Флайт Фемили Фест, 0+) объединил жителей Ижевска всех возрастов, предлагая присоединиться к любой из множества площадок. В нескольких частях фан-зоны разместилось оборудование для турнира по ММА, брейк-данс баттла, мастер-класса по паркуру, функциональных тренировок — и это только малая часть от всех представленных активностей в День города и День России.

Открытие праздника началось с речи замминистра по физической культуре и спорту Удмуртии Дмитрия Аркалова и выступления управляющего фитнес-клубом Flight Сергея Крюкова, которые отметили, что подобные мероприятия формируют здоровые и правильные привычки, и пожелали участникам победы.