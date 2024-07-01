ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
12 июня в Ижевске состоялся спортивный фестиваль Flight Family Fest.
ИА «Сусанин»
1 июля 2024
Источник: ИА «Сусанин»
12 июня фан-зона парка имени Кирова стала центром спорта всего Ижевска: спортивный праздник Flight Family Fest* (Флайт Фемили Фест, 0+) объединил жителей Ижевска всех возрастов, предлагая присоединиться к любой из множества площадок. В нескольких частях фан-зоны разместилось оборудование для турнира по ММА, брейк-данс баттла, мастер-класса по паркуру, функциональных тренировок — и это только малая часть от всех представленных активностей в День города и День России.
Открытие праздника началось с речи замминистра по физической культуре и спорту Удмуртии Дмитрия Аркалова и выступления управляющего фитнес-клубом Flight Сергея Крюкова, которые отметили, что подобные мероприятия формируют здоровые и правильные привычки, и пожелали участникам победы.
Открытие праздника началось с речи замминистра по физической культуре и спорту Удмуртии Дмитрия Аркалова и выступления управляющего фитнес-клубом Flight Сергея Крюкова, которые отметили, что подобные мероприятия формируют здоровые и правильные привычки, и пожелали участникам победы.
Источник: ИА «Сусанин»
Вот перед главной сценой юные спортсмены – каждому от двух до шести лет – готовятся к заезду на беговелах. Рефери дает старт, и малыши моментально включаются в борьбу, обгоняя друг друга, несутся к финишу. И пусть в силу возраста некоторые не справляются с управлением и выезжают за пределы трассы – каждый из них уже испытал тягу к победе.
Источник: ИА «Сусанин»
Специально для проведения турнира по ММА фитнес-клуб Flight установил ринг. Первыми по традиции выходят юные спортсмены, которые, несмотря на возраст, ничуть не уступают взрослым в азарте. Начинается серия разменов ударами, после чего соперники переходят в партер. Каждый старается забрать спину оппонента и провести удушающий или болевой захват, но никто не сдается. Рефери дает свисток – бой окончен.
На ринге появляются взрослые бойцы. Татуированный боец синего угла начинает прессинг, двигая оппонента в угол, однако «красный» не думает сдаваться. Соперники держат дистанцию и пытаются нащупать слабые места друг друга, выжидают момент для нападения. Вдруг спортсмен красного угла не выдерживает и проходит в ноги неприятеля, совершая бросок. Болельщики в восторге.
На ринге появляются взрослые бойцы. Татуированный боец синего угла начинает прессинг, двигая оппонента в угол, однако «красный» не думает сдаваться. Соперники держат дистанцию и пытаются нащупать слабые места друг друга, выжидают момент для нападения. Вдруг спортсмен красного угла не выдерживает и проходит в ноги неприятеля, совершая бросок. Болельщики в восторге.
Источник: ИА «Сусанин»
«Турнир прошел отлично, было много зрителей и бойцов, между собой соревновались и дети, и взрослые. В целом, радует, что все поединки прошли без крови и травм, а некоторые бойцы и вовсе удивили своим профессиональным уровнем», — поделился впечатлениями мастер спорта по ММА и тренер групповых программ единоборств клуба Flight Раджаб Гасанов.
Источник: ИА «Сусанин»
Подходим к другой площадке, где проводится детский брейк-данс-баттл. Танцоры съехались из нескольких регионов России, чтобы продемонстрировать настоящее шоу: под музыкальный ремикс они исполняют сложнейшие элементы брейкинга, соревнуясь между собой в искусстве выступления. Несмотря на противостояние, каждый из участников проявляет к своим оппонентам уважение — после каждого раунда танцоры жмут друг другу руки и даже подбадривают. «Мне всё понравилось, здесь очень крутая организация. Я обязательно сюда вернусь и выступлю еще лучше», — поделился финалист баттла Лев Бантеев из Новосибирска.
Источник: Flight Family Fest
Вообще, на фестивале спортивных площадок и развлекательных зон для детей было много; их наличие – принципиальная позиция руководства фитнес-клуба, партнёра фестиваля – агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и Министерства спорта. Приучать к здоровому образу жизни с первых лет – норма для современной семьи, а подобные мероприятия влияют на мировоззрение жителей лучше любых агитационных плакатов.
Источник: Flight Family Fest
В левой части фан-зоны на открытой зелёной площадке расположились любители восточных практик. Забыв про окружающих, участники сосредоточенно повторяют за тренером асаны йоги; простые с виду позиции у многих вызывают затруднение, однако с занятий люди идут довольные, хотя и уставшие: жара за тридцать градусов выматывает сильнее физической нагрузки. «Трава и свежий воздух дают йоге дополнительные преимущества, позволяя человеку полностью погрузиться в себя и заниматься только своим телом. Я рада, что фитнес-клуб Flight организовал такой праздник на открытом пространстве для семейного отдыха и семейного спорта», — поделилась инструктор по йоге фитнес-клуба Flight Ксения Мороз. После йоги площадка не пустует: здесь пройдут тренировки по пилатесу и суставной гимнастике. Кроме того, желающие участвуют в китайском чаепитии, а самые отчаянные даже осмеливаются пройти практику гвоздестояния.
Источник: Flight Family Fest
Источник: Flight Family Fest
Рядом организаторы фестиваля разместили массажный комплекс от Yamaguchi и пункт для пульсометрии, определения индекса массы тела, функциональной нагрузочной пробы.
После расслабления в массажном кресле и проверки показателей здоровья часть гостей фестиваля посещает лекции специалистов клуба нутрициологов фитнес-клуба Flight, где в доступной форме рассказывают о правилах здорового питания.
После расслабления в массажном кресле и проверки показателей здоровья часть гостей фестиваля посещает лекции специалистов клуба нутрициологов фитнес-клуба Flight, где в доступной форме рассказывают о правилах здорового питания.
Источник: Flight Family Fest
На участке спортивной площадки фан-зоны гостей Flight Family Fest ожидали еще несколько активностей — велотренажеры, подвесные тренировочные петли, воркаут-тренировка, полоса препятствий, имитирующий слалом тренажер и сдача спортивных норм Flight. Около 15-ти человек занимаются на велотренажерах – сайклах под четким руководством тренера. Они крутят педали, набирая и сбавляя темп в ритм музыки. Жара при этом тоже нарастает — солнце в зените, на улице более 30 градусов тепла.
Источник: Flight Family Fest
Источник: ИА «Сусанин»
Слева от велотренажеров стоит небольшой навес, под которым расположено специальное спортивное оборудование, имитирующее лыжные гонки. Сегодня «съехать» с горы на лыжах может каждый желающий.
Неподалеку компактно расположилась площадка «Нормы Flight» — здесь посетители отжимаются, приседают, сдают бёрпи и прыжок в длину. Некоторые проходят элементы всей семьей. Принимающие зачет ассистенты фестиваля всячески подбадривают и помогают гостям. После успешного прохождения всех станций участники получают специальные значки в одной из трех расцветок на выбор.
Неподалеку компактно расположилась площадка «Нормы Flight» — здесь посетители отжимаются, приседают, сдают бёрпи и прыжок в длину. Некоторые проходят элементы всей семьей. Принимающие зачет ассистенты фестиваля всячески подбадривают и помогают гостям. После успешного прохождения всех станций участники получают специальные значки в одной из трех расцветок на выбор.
Источник: Flight Family Fest
На фестивале среди детей и подростков особым спросом пользуется рама со специальными ремнями — TRX-петли. Участники старательно повторяют движения за инструктором, пытаясь освоить непривычный с виду тренажер. Через силу воли и терпение гости фестиваля продолжают тренироваться, хотя многих тянет в тенёк и к воде.
Источник: Flight Family Fest
Полоса препятствий собирает не меньше зрительского внимания, судя по количеству гостей на объекте. Жители стремятся пройти полосу как можно быстрее и качественнее, тем самым очень вовлекаются в процесс и не замечают ничего вокруг — они сконцентрировано проходят этап за этапом, уверенно двигаясь к финишу.
Источник: Flight Family Fest
«На фестивале очень много площадок; наш фитнес-клуб предлагает разноплановые тренировки — cycle, TRX, всевозможные танцевальные направления. Такого в Ижевске никогда не было — чтобы целые рамы для тренировочных петель привезли куда-то», — рассказала тренер групповых программ клуба Flight Александра Тришканова. С ней согласен и управляющий Flight Сергей Крюков, который отметил, что фестиваль — это первое в истории Ижевска бесплатное мероприятие таких масштабов.
Источник: Flight Family Fest
В соответствии с расписанием фестиваля на главной сцене проходят танцевальные мастер-классы. Гости внимательно смотрят за представителями разных танцевальных школ и запоминают особенности их движений. Джейкоб Йиса, танцор из Нигерии, участник шоу «Танцы» на ТНТ, общаясь со сцены, шутит на хорошем русском, приглашая присоединиться к динамичным движениям. «На празднике очень классная аудитория. Это было неожиданно, что столько людей пришло в такую жаркую погоду. Все гости улыбаются и танцуют — это всё, что нужно. Очень классное мероприятие!», — поделился эмоциями Джейкоб. Чуть позже, после церемонии награждения победителей и участников соревнований в нескольких видах спорта, он ещё вернется на сцену, но не один: его танцевальная команда Blackempire мощно «зажигает» под африканскую музыку. Представление приковывает внимание десятков гостей фестиваля. В финале фестиваля Джейкоб зовёт всех посетителей на флешмоб, и разомлевшие от солнца и множества спортивных активностей, но чрезвычайно довольные собой они радостно отдаются во власть танца.
Источник: Flight Family Fest