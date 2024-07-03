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Время альтернативной энергии

Источник: ООО “Альтернативная энергия”

Константин Ижболдин
03 июля 2024
В наше технологичное время тепло добывается разными способами. Основной источник — природный газ. Но при отсутствии газоснабжения выручают новейшие технологические разработки в области теплоэнергетики. В очередной серии проекта «Удмуртия ЗАВОДит» (6+) вашему вниманию — увлекательная экскурсия на завод теплового оборудования «Альтернативная энергия». 15 лет эта производственная компания выпускает в Ижевске различные виды отопительного оборудования на основе индукционного нагрева.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗОН


В основе производства котлов отопления заложен ВИН — вихревый индукционный нагреватель, который позволяет с помощью электромагнитного напряжения выдавать нужный объем тепла. Отсюда и произошло название торговой марки ижевских производителей «ВИН-Тепло». Эксперты отмечают надежность и долговечность индукционных котлов. Это в первую очередь связано с конструкцией нагревателей. Котлы данного вида также называют нагревателями трансформаторного типа. Конструкция трансформатора изначально предполагает длительный период эксплуатации.

Источник: ООО “Альтернативная энергия”


Немного технической информации из области физики перед экскурсией на производство. Во время подключения котла к электричеству вокруг индуктора возникает переменное электромагнитное поле. Расположенный в этом магнитном пространстве теплообменник начинает под воздействием вихревых токов усиленно разогреваться. В результате тепло передается циркулирующему внутри теплообменника теплоносителю. В этом и заключается принцип действия индукционного электронагревателя.

ВИХРЕМ НА РЫНОК


В 2009 году на рынок вышел первый вихревой индукционный нагреватель, сделанный на заводе «Альтернативная энергия». В самом начале производственного пути выпускали бытовые электронагреватели мощностью до 50 киловатт. Они стали весьма популярны среди владельцев частных загородных домов, где отсутствует газоснабжение. Сейчас востребованы более мощные котлы для производства тепловой энергии и горячего водоснабжения в больших зданиях административного или промышленного назначения.

Иван Кочуров

директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»

- Нам понравилась сама идея. Индукционный принцип нагрева более экономичный и безопасный. Мы стали разрабатывать свой конструктив, потому что вся продукция на рынке запатентована. Уникальная инженерная разработка позволила нам создать совершенный нагреватель для отопления помещений. Мы вышли на рынок со своим изобретением, собственной разработкой и патентом. И далее началось масштабирование.

Мне кажется, рынок диктует условия, что хотелось бы клиенту. По автоматизации сейчас появился вайфай, внедряем умный дом и погодозависимую автоматику. Клиенты готовы платить, чтобы всё со смартфона контролировалось и управлялось. Индукционные котлы отопления можно снабдить дополнительной опцией - GSM-модулем. Они задают режим работы котла дистанционно через установленное на смартфоне приложение.

Удаленно отопление добавил или убавил это очень удобно. Цифровизация задает тенденции рынка, а сам котел доработан до идеала, только функциональные возможности добавляются к нему.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

Источник: ООО “Альтернативная энергия”


Ижевский производитель выпускает свою профильную продукцию под торговой маркой «ВИН-Тепло». Компания имеет полный цикл изготовления, практически независимый от импортных комплектующих. Здесь делают индукционные котлы мощностью от 3 до 10 000 киловатт. Реализуют серийные, индивидуальные и нестандартные заказы.

Над созданием отопительного оборудования трудятся 30 сотрудников. Всё производство компактно сосредоточено в одном помещении. Здесь размещаются участки заготовки, сварки, намотки катушек, сборки электрошкафов и порошковой покраски. Сюда поступает металлозаготовка, на выходе заказчика ожидает готовая к эксплуатации продукция.

Взаимодействие между подразделениями здесь налажено четко, без лишней волокиты. Конструктор технического отдела учитывает практическое воплощение проекта и по ходу его реализации при необходимости вносит изменения в чертежную документацию. Сейчас ведется трудоемкая работа по производству индукционных контейнеров теплоснабжения санатория для работников атомной электростанции в Смоленской области.

Иван Кочуров

директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»

- Сложный объект, и надо затратить довольно много времени, чтобы всё проработать, просчитать, чтобы всё состыковалось, и получить конечный позитивный результат. Производство рядом, и мы в оперативном порядке быстро реагируем и замечания устраняем.

Сергей Узельман

электрогазосварщик

- Мы с конструкторами работаем напрямую. Либо по телефону, либо сам могу сходить, если время позволяет. Сходить, посоветоваться, проконсультироваться. Что-то предложить другое сделать, чтобы мне удобнее было работать, монтировать и в дальнейшем эксплуатировать это всё. Где-то приходится работать как ювелир, где-то бывает и погрубее. Пользуемся разными видами сварки. Постоянно приходится узнавать что-то новое, пробовать. Мы постоянно развиваемся. Приходят молодые специалисты, их обучаем. Если приходят опытные, у них чему-то учимся.

Интересный факт


Более 20 000 проектов предприятия реализовано в 80 регионах России

Источник: ООО “Альтернативная энергия”

Андрей Васильев

коммерческий директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»

-Смоленская атомная электростанция заказывает нам 5 контейнеров, в которых будет размещаться 1,5 мегаватт тепловой мощности. Сегодняшний вектор развития производство блок-контейнеров большей мощности, где мы не только производим тепловое оборудование, наши индукционные котлы, но и полный цикл производства отопления и горячей воды.

Источник: ООО “Альтернативная энергия”

Если говорить о производственных показателях, то 2023 год предприятие завершило с двукратным увеличением оборотов по сравнению с 2021 годом. Фиксируется постоянный рост, запросы от заказчиков поступают по возрастающей. В основном, это B2B и В2G - производственный бизнес и государственный сектор.

Иван Кочуров

директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»

-Два последних года у нас наблюдался рост по всем направлениям, с момента как европейские производители ушли с российского рынка. Мы сразу начали замещать импортную продукцию, расширили выпускаемый ассортимент. Было время, открывали собственное производство в Польше. Продавали свою технологию в Южную Корею и помогли наладить там выпуск индукционных котлов. У нас большой рынок, и места всем хватает.

Если говорить о перспективах, то сейчас нацелены на проектные заказы, которые более сложные и интересные, интеллектуальные. Котлы — уже отработанная схема, на конвейере они делаются, меняются только значения. Мы изготавливаем сам отопительный котел, а кому надо дополнительно горячее водоснабжение — мы ему бак поставили, кому прямоточник надо — ему теплообменник поставили. Еще одно перспективное направление — вихревые теплогенераторы. Также для нефтяного оборудования делаем и теплообменники, и котлы. Мы можем нефть нагревать на этих индукционных котлах.

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ТОПЛИВА

Отдельная производственная тема связана с выпуском индукционного нагревательного оборудования, связанного с нефтяной и химической промышленностью. К примеру, в условиях низкого температурного режима, особенно в нефтедобывающих северных регионах, при перекачке сырья или транспортировке нефтепродуктов случаются вынужденные производственные остановки. Повышается вязкость углеводородного соединения, по этой причине затрудняется любое последующее действие. И, чтобы решить проблему, используется оборудование подогрева до подходящей температуры для дальнейшей транспортировки. Нефтяники быстро поняли, что надежные и неприхотливые индукционные нагреватели легко справляются с данной задачей. Мобильный электронагреватель монтируется в нужном месте и разогревает теплоноситель — это может быть масло, антифриз или, в крайнем случае, вода. Затем жидкость через скоростные теплообменные устройства нагревает технологический трубопровод.

Заказчикам необходим стабильный и качественный нагрев нефти в трубе и нефтепродуктов в нефтеналивных эстакадах, или подогрев мазутов, гальванических ванн и других технологических емкостей. На ижевском предприятии исполняют уже ставшие серийными заказы от ряда нефтяных компаний.

Интересный факт


Нефтяники в условиях низких температур в северных регионах используют мобильные индукционные нагреватели с целью бесперебойной перекачки сырья или транспортировки нефтепродуктов

Источник: ООО "Альтернативная энергия”

КОНТРОЛЬ, КАЧЕСТВО, КОМФОРТ

Технические показатели индукционного котла полностью отвечают современным требованиям в области энергоэффективности и экологичности. Контроль качества - за каждым изделием на каждом производственном этапе. В случае обнаружения дефекта, бракованная продукция, естественно, снимается с конвейера.

Источник: ООО “Альтернативная энергия”

При эксплуатации отмечаются явные преимущества индукционных котельных в плане заметного энергосбережения, высокого уровня пожарной безопасности, совмещенного функционирования отопительных котлов с разными теплоносителями и пониженными показателями нагрева оборудования. А еще полное отсутствие накипи максимально продлевает срок службы оборудования.

Внедрение технологии индукционного нагрева позволяет эффективно организовать теплоснабжение промышленных зданий и сооружений, систем горячего водоснабжения и вентиляции, нагрева нефти и нефтепродуктов, производственных технологических процессов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Успешную производственную деятельность ускорила государственная поддержка. ООО «Альтернативная энергия» приняло участие в грантовой программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Этот конкурс был реализован в рамках федерального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Андрей Васильев

коммерческий директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»

-Как инновационное и коммерческое предприятие мы представили проект под названием «Модернизация производства вихревых индукционных нагревателей с улучшенными технологическими свойствами». В результате на закупку необходимого оборудования нам выделили грант в 20 млн рублей с равным софинансированием из своих средств. На эти деньги мы купили лазерный станок, листогибочный станок, покрасочную порошковую камеру. И у нас сложился полный цикл производства готового изделия. До этого был аутсорсинг по покраске, лазерной резке. Сейчас мы всё закольцевали в едином пространстве. Листовое железо раскраивается, и после этого мы гнем, варим, красим и получаем шкафы управления, которые здесь же и собираем. Остается совсем небольшой компонент, который мы закупаем. В случае, если модель меньшей мощности, то это контактный компонент китайского производства. А на модель от 100 до 250 киловатт заказываем корейские контакторы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

Несмотря на кадровый дефицит на рынке труда, устроиться на завод «Альтернативная энергия» с ходу не получится. Требования к работникам здесь высокие, принимают на постоянную основу высококвалифицированных специалистов после испытательного срока. Финансовые условия соответствуют зарплатным ожиданиям. Предоставляется социальный пакет, бесплатное питание за счёт работодателя и удобный рабочий график.

Источник: ООО “Альтернативная энергия”

Иван Кочуров

директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»

-Сейчас люди начали считать не только заработную плату, а ещё и личное время ценить. Необходимо выделить время, чтобы доехать до работы, время - обратно домой. Мы ради своих сотрудников сделали режим трудового дня с 7 часов утра. Обед длится полчаса, и, соответственно, рабочий день заканчивается раньше. Многим так удобно, приезжают без пробок на дорогах, обратно тоже без пробок. И наши работники проводят максимально время с семьей, успевают решить свои вопросы.

Интересный факт


Срок службы индукционных электронагревателей достигает 30 лет или 100 000 часов наработки

Источник: ООО “Альтернативная энергия”

За свою 15-летнюю историю «Альтернативная энергия» энергично развивалась и продолжает набирать обороты. За этот период уже реализовано более 20 тысяч проектов почти во всех регионах России. География экспортных поставок охватывает около 30 стран. В связи с увеличением заказов и ростом спроса на индукционное оборудование планируется расширение производственных площадей и увеличение штата сотрудников. Так что в перспективе руководство предприятия максимально нацелено на безальтернативный рост.

Автор материала: Константин Ижболдин
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