Время альтернативной энергии

Источник: ООО “Альтернативная энергия”
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗОН
В основе производства котлов отопления заложен ВИН — вихревый индукционный нагреватель, который позволяет с помощью электромагнитного напряжения выдавать нужный объем тепла. Отсюда и произошло название торговой марки ижевских производителей «ВИН-Тепло». Эксперты отмечают надежность и долговечность индукционных котлов. Это в первую очередь связано с конструкцией нагревателей. Котлы данного вида также называют нагревателями трансформаторного типа. Конструкция трансформатора изначально предполагает длительный период эксплуатации.
Источник: ООО “Альтернативная энергия”
Немного технической информации из области физики перед экскурсией на производство. Во время подключения котла к электричеству вокруг индуктора возникает переменное электромагнитное поле. Расположенный в этом магнитном пространстве теплообменник начинает под воздействием вихревых токов усиленно разогреваться. В результате тепло передается циркулирующему внутри теплообменника теплоносителю. В этом и заключается принцип действия индукционного электронагревателя.
ВИХРЕМ НА РЫНОК
В 2009 году на рынок вышел первый вихревой индукционный нагреватель, сделанный на заводе «Альтернативная энергия». В самом начале производственного пути выпускали бытовые электронагреватели мощностью до 50 киловатт. Они стали весьма популярны среди владельцев частных загородных домов, где отсутствует газоснабжение. Сейчас востребованы более мощные котлы для производства тепловой энергии и горячего водоснабжения в больших зданиях административного или промышленного назначения.
Иван Кочуров
директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»
Мне кажется, рынок диктует условия, что хотелось бы клиенту. По автоматизации сейчас появился вайфай, внедряем умный дом и погодозависимую автоматику. Клиенты готовы платить, чтобы всё со смартфона контролировалось и управлялось. Индукционные котлы отопления можно снабдить дополнительной опцией - GSM-модулем. Они задают режим работы котла дистанционно через установленное на смартфоне приложение.
Удаленно отопление добавил или убавил — это очень удобно. Цифровизация задает тенденции рынка, а сам котел доработан до идеала, только функциональные возможности добавляются к нему.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ
Источник: ООО “Альтернативная энергия”
Ижевский производитель выпускает свою профильную продукцию под торговой маркой «ВИН-Тепло». Компания имеет полный цикл изготовления, практически независимый от импортных комплектующих. Здесь делают индукционные котлы мощностью от 3 до 10 000 киловатт. Реализуют серийные, индивидуальные и нестандартные заказы.
Над созданием отопительного оборудования трудятся 30 сотрудников. Всё производство компактно сосредоточено в одном помещении. Здесь размещаются участки заготовки, сварки, намотки катушек, сборки электрошкафов и порошковой покраски. Сюда поступает металлозаготовка, на выходе заказчика ожидает готовая к эксплуатации продукция.
Взаимодействие между подразделениями здесь налажено четко, без лишней волокиты. Конструктор технического отдела учитывает практическое воплощение проекта и по ходу его реализации при необходимости вносит изменения в чертежную документацию. Сейчас ведется трудоемкая работа по производству индукционных контейнеров теплоснабжения санатория для работников атомной электростанции в Смоленской области.
Иван Кочуров
директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»
Сергей Узельман
электрогазосварщик
Интересный факт
Более 20 000 проектов предприятия реализовано в 80 регионах России
Источник: ООО “Альтернативная энергия”
Андрей Васильев
коммерческий директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»
Источник: ООО “Альтернативная энергия”
Иван Кочуров
директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»
Если говорить о перспективах, то сейчас нацелены на проектные заказы, которые более сложные и интересные, интеллектуальные. Котлы — уже отработанная схема, на конвейере они делаются, меняются только значения. Мы изготавливаем сам отопительный котел, а кому надо дополнительно горячее водоснабжение — мы ему бак поставили, кому прямоточник надо — ему теплообменник поставили. Еще одно перспективное направление — вихревые теплогенераторы. Также для нефтяного оборудования делаем и теплообменники, и котлы. Мы можем нефть нагревать на этих индукционных котлах.
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ТОПЛИВА
Заказчикам необходим стабильный и качественный нагрев нефти в трубе и нефтепродуктов в нефтеналивных эстакадах, или подогрев мазутов, гальванических ванн и других технологических емкостей. На ижевском предприятии исполняют уже ставшие серийными заказы от ряда нефтяных компаний.
Интересный факт
Нефтяники в условиях низких температур в северных регионах используют мобильные индукционные нагреватели с целью бесперебойной перекачки сырья или транспортировки нефтепродуктов
Источник: ООО "Альтернативная энергия”
КОНТРОЛЬ, КАЧЕСТВО, КОМФОРТ
Источник: ООО “Альтернативная энергия”
Внедрение технологии индукционного нагрева позволяет эффективно организовать теплоснабжение промышленных зданий и сооружений, систем горячего водоснабжения и вентиляции, нагрева нефти и нефтепродуктов, производственных технологических процессов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Андрей Васильев
коммерческий директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР
Источник: ООО “Альтернативная энергия”
Иван Кочуров
директор завода теплового оборудования «Альтернативная энергия»
Интересный факт
Срок службы индукционных электронагревателей достигает 30 лет или 100 000 часов наработки
Источник: ООО “Альтернативная энергия”