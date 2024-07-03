Время альтернативной энергии

- Нам понравилась сама идея. Индукционный принцип нагрева более экономичный и безопасный. Мы стали разрабатывать свой конструктив, потому что вся продукция на рынке запатентована. Уникальная инженерная разработка позволила нам создать совершенный нагреватель для отопления помещений. Мы вышли на рынок со своим изобретением, собственной разработкой и патентом. И далее началось масштабирование.Мне кажется, рынок диктует условия, что хотелось бы клиенту. По автоматизации сейчас появился вайфай, внедряем умный дом и погодозависимую автоматику. Клиенты готовы платить, чтобы всё со смартфона контролировалось и управлялось. Индукционные котлы отопления можно снабдить дополнительной опцией - GSM-модулем. Они задают режим работы котла дистанционно через установленное на смартфоне приложение.

Удаленно отопление добавил или убавил — это очень удобно. Цифровизация задает тенденции рынка, а сам котел доработан до идеала, только функциональные возможности добавляются к нему.