Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

«Тёплый Кров»: бездомность — осознанный выбор или непредвиденные обстоятельства?

15:00, 24 июля, 2024
«Тёплый Кров»: бездомность — осознанный выбор или непредвиденные обстоятельства?
15:00, 24 июля, 2024
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#дом
Фото: Дарья Дагаева
0

«Жизнь – это жизнь. Она не стоит ничего и стоит бесконечно много»
                                    Эрих Мария Ремарк

Человек – это социальное существо, нуждающееся в людях, в общении, в любви, но обретает это состояние далеко не каждый. Не каждому человеку суждено вернуться с работы в теплый дом, где его обязательно будут ждать. У бездомных людей нет ничего, их одежда не зависит от погоды, просто потому что она одна, их дом – это самый уютный, а зимой просто теплый колодец или заброшенное помещение, этим людям некому рассказать о своём горе, не с кем разделить радость дня, просто потому что их молча обходят стороной, и это в лучшем случае.

Каждый человек имеет право на жизнь, но иногда эта жизнь подкидывает такие обстоятельства, с которыми человек не способен справиться в одиночку. Именно для таких случаев существуют благотворительные организации, которые могут помочь людям обрести новый дом и вместе с тем новую жизнь. В этой статье пойдёт речь о благотворительном проекте «Тёплый Кров», вернувшем к нормальной жизни уже более сотни людей. 

«Тёплый Кров» – это ночлежка для бездомных людей, которая со временем переросла в комплексный центр помощи, единственный в Удмуртской Республике для алко- и наркозависимых, включённый в государственный реестр.

Благотворительный проект начал своё существование в 2015 году, тогда он представлял из себя отапливаемую палатку. В первые годы «Тёплый кров» мигрировал и представлялся как сезонный проект, он был открыт для всех нуждающихся с октября по май для предотвращения и снижения инвалидизации, ампутации и смертности от переохлаждения. Организация росла и развивалась, формат работы не менялся, но уже с 2021 года, в период пандемии, ночлежка закрепилась на одном месте и стала открыта для всех нуждающихся каждый день, 365 дней в году. 

И вот сейчас «Тёплый кров» – это одна организация, объединяющая несколько проектов, находящихся на территории бывшего Устиновского медвытрезвителя на Воткинском шоссе, 158а. 

Для преодоления синдрома социального иждивенчества, когда, получая помощь, люди начинают ей пользоваться, у них пропадает мотивация к труду, к изменению своей жизни, к освобождению от вредных привычек, «Тёплый Кров» категорически не является приютом, у организации нет задачи обеспечить круглосуточное пребывание. 

Руководитель «Тёплого Крова» Алексей Артемьев: Очень сложно увидеть в бездомном человеке человека, но человек там есть, он глубоко, но он есть.

Нахождение более 4 месяцев на улице влечёт за собой тяжелые последствия для личности, происходит личная и социальная надстройка, человек стирается, живёт в одиночестве, просто на жизненных инстинктах, в ситуации постоянного выживания, в состоянии «каждый сам за себя». Главная ценность человека в его отношении к окружающим, именно этот утраченный навык и пытаются восстановить волонтёры социальной организации. 

iVkfVzuOVfM.jpg

Фото: Дарья Дагаева

«Тёплый Кров» рассчитан на 40-50 человек, на территории организации есть всё, что может помочь отчаявшемуся человеку вернуться к нормальной жизни: первый в республике благотворительный душ, который может посетить любой нуждающийся, не только житель ночлежки; своя прачечная – людям прививают обыденные для нас и забытые ими простые бытовые привычки. 

rJ5K3jhCLCE.jpg

Фото: Дарья Дагаева

Организация старается воссоздать атмосферу домашнего уюта: посетители могут заниматься спортом на специально оборудованной площадке, на территории также обитают домашние животные, есть свой аптекарский огород, где выращивают лечебные травы, плодовые деревья. В добровольном, но рекомендательном порядке организация старается восстановить традиции общего сбора за столом на трапезу и последующее чаепитие, что является также редкостью для подобных благотворительных организаций.

gJiBzNX-_lA.jpg

Фото: Дарья Дагаева

Заметив, что в центре начали появляться прочитанные от корки до корки книги, добровольцы организовали библиотеку, которая часто пользуется спросом. На полках можно найти классическую художественную литературу, молитвы, книги о помощи бездомным людям. Помимо этого, волонтёры устраивают кинопросмотры шедевров русского, советского и мирового кинематографа, посетителям ночлежки стараются показывать те фильмы, сюжет которых не идёт вразрез с нравственно-духовными ценностями, а с недавних пор добровольцы организовали обсуждения фильмов, создали самый настоящий киноклуб для бездомных людей.

lBBugNI0s-A.jpg

Фото: Тёплый Кров

Волонтеры стараются регулярно радовать посетителей: жарят шашлыки, на праздники накрывают столы, соответствующие тематике праздника. На 8 марта и 23 февраля специально обученные люди оказывают парикмахерские услуги. Ежедневно с людьми работают психологи, психотерапевты, проводят индивидуальные и групповые встречи, учат правильным стратегиям: «не держать всё в себе». Также в организации практикуется система поощрения «социальный лифт» – добровольцы и волонтеры отмечают регулярное посещение, желание изменить свою жизнь, готовность в борьбе с зависимостью, намеренность вернуться в общество и в дальнейшем предоставляют человеку место в реабилитационном центре, также находящемся на территории благотворительной организации.  

Руководитель «Тёплого Крова» Алексей Артемьев: Никогда человек не попадает на улицу случайно, все из них когда-то были молодые, красивые, перспективные, в чем-то дерзкие; но люди, которые в какой-то этап своей жизни испытали сильный надлом, психологическую травму, потеряли родственников, успели приобрести и зависимость.

Для обычного человека на первом месте всегда стоит план выражения, нам неинтересна судьба грязного и плохо пахнущего человека. Но бездомные – это в первую очередь люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, оставшиеся наедине со своей проблемой, со стыдом, с разрушенной самооценкой, за этим планом выражения обязательно стоит человек, ставший заложником жизненных испытаний. Как рассказывает руководитель, на их пороге оказывались цирковые артисты, танцоры, кандидаты наук, люди с несколькими рабочими профессиями, люди с высшим образованием. От этого никто не застрахован.

Организация регулярно принимает новых посетителей, нуждающихся в помощи, однако, чтобы туда попасть, человек должен быть трезв, а также не должен нуждаться в медицинской помощи, так как врач, приходящий в ночлежку, может оказать лишь доврачебную помощь.

E4-ni03Ihxw.jpg

Фото: Дарья Дагаева

«Тёплый Кров» – это точка возврата, это трамплин для нуждающихся в поддержке, это место, где создаются семьи, это дорога в новую жизнь, но встать на эту дорогу сможет лишь тот, кто действительно этого хочет. 

Руководитель «Тёплого Крова» Алексей Артемьев: Мне всегда приятно встречать знакомые лица сначала пешком, но трезвых, а потом уже с женой, двумя детьми и на автомобиле.

На данный момент благотворительная организация:

• предоставила услуги ночлега более 174 тысяч раз;

• предоставила услуги выдачи горячего питания более 389 тысяч раз;

• выдала более 31 тонны вещей;  

• выдала 35 тонн продуктов питания;

• восстановила 139 паспортов;  

• возвратила в общество более 116 человек.  

На территории организации есть склад гуманитарной помощи, который добровольцы часто пополняют. Самыми востребованными позициями для центра является мужская верхняя одежда и обувь по сезону. Все подробности в группе организации «ВКонтакте»: vk.com/vsembudetteplo  

тел. +7 (912) 850-27-07

«Даже если из 1000 мы спасём одну жизнь, ради этого уже стоит работать»– отметил руководитель «Тёплого Крова» Алексей Артемьев.


Подготовила: Дарья Дагаева

15:00, 24 июля, 2024
43
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#дом

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Лёгкий тест про национальную кухню

15:39, 14 июня, 2024

Пословицы, которые означают не то, что вы думали

13:56, 17 мая, 2024

Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

17:01, 19 марта, 2024

В книге было не так

16:08, 29 декабря, 2023

Что этот бумер делает на нашей вписке?

15:48, 29 декабря, 2023

Пасхалки в кино, которые вы не заметили

15:12, 01 декабря, 2023

Исторические личности, которых вы точно знаете

15:11, 01 декабря, 2023

Оружейный диктант лайт

16:41, 29 сентября, 2023

Животные, о которых вы не слышали

16:36, 29 сентября, 2023

Банкноты РФ

17:07, 14 июля, 2023

Эффект бабочки: какие события в мире могли не произойти

12:13, 05 мая, 2023

Факты о кино

17:44, 28 апреля, 2023

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Первый туристический рейс на «Метеоре» стартовал из Сарапула

15:00, 19 июля, 2024
7647

Жителям Ижевска предложили попробовать себя в роли создателей книжного магазина

7465
14:40, 19 июля, 2024

В Ижевске торжественно открыли обновлённые при поддержке АО «Белкамнефть» этажи Института нефти и газа УдГУ  

5949
16:30, 17 июля, 2024

В Ижевске закроют «Экодом» у гипермаркета «Лента»

5173
11:20, 22 июля, 2024

Нейрохирурги Ижевска удалили у пациентки опухоль в головном мозге диаметром 35 мм

4826
11:45, 17 июля, 2024

Грызущие кожу личинки червей атаковали российских купальщиков

14:01, 22 июля, 2024
3067

О новом мошенничестве с Hamster Kombat и Telegram предупредили в «Лаборатории Касперского»

2134
17:59, 17 июля, 2024

При взрыве газа в магазине в Краснодарском крае пострадали 14 человек

1945
11:49, 22 июля, 2024

Бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс может выступить перед участниками СВО

1173
11:06, 17 июля, 2024

Клиентам «Открытия» стали доступны все розничные продукты ВТБ

986
17:39, 17 июля, 2024

Замглавы СБУ был ранен при ударе по командному пункту в Киеве

14:39, 17 июля, 2024
1658

Стало известно, какой родитель чаще передает ребенку свой интеллект

1532
11:58, 17 июля, 2024

В Милуоки полиция ликвидировала мужчину, который мог напасть на съезд республиканцев

1156
10:06, 17 июля, 2024

Тысячи жителей Майорки вышли на демонстрацию с требованием ограничения туризма

811
11:59, 23 июля, 2024

Участники беспорядков на севере Великобритании подожгли автобус и перевернули полицейскую машину

779
10:01, 19 июля, 2024

Лонгриды

Из Удмуртии в столичные рантье

17:49, 22 июля, 2024
357

Чистая природа — главный смысл нашей работы

14:52, 17 июля, 2024
7372

Время альтернативной энергии

11:58, 05 июля, 2024
8858

Праздник для всей семьи

14:00, 01 июля, 2024
2512

БУММАШ - заводской бум

13:22, 26 июня, 2024
7334

Хватит тормозить, давай дрифтить!

14:12, 17 июня, 2024
3801

Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности

11:32, 04 июня, 2024
9035

Человек, который построил свой город

14:17, 22 апреля, 2024
2433

Что происходит с Ижевским прудом?

16:27, 15 апреля, 2024
3098

Ценность семейных отношений

09:13, 15 марта, 2024
2511

Город для жизни и воспитания детей

15:21, 14 марта, 2024
2808

На земле и в воздухе — мы всё равно семья

13:49, 14 марта, 2024
5772

Статьи

«Тёплый Кров»: бездомность — осознанный выбор или непредвиденные обстоятельства?

15:00
44

Жители ЖК «Онежский дворик» в Ижевске планируют до последнего отстаивать благоустройство сквера

15:52, 15 июля, 2024
2425

ЖК «Онежский дворик» в Ижевске ждёт офисный центр в шесть этажей вместо сквера

10:30, 10 июля, 2024
4570

В Сарапуле открылся инновационный технопарк

14:00, 09 июля, 2024
407

«Мы первыми зашли в Волчанск»: штурмовик из Удмуртии рассказал о боях на северном фланге СВО

16:32, 28 июня, 2024
2672

Как в Ижевск пришла война

15:21, 22 июня, 2024
1053

Неизвестный пожар в Доме Советов

12:50, 17 июня, 2024
632

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов: мы готовы обеспечить растущие потребности Ижевска в тепле и электроэнергии

20:01, 29 мая, 2024
431

Выпускники школ могут пройти целевое обучение в рамках проекта «Крылья Ростеха»

20:06, 23 мая, 2024
445

Зачем и кому стоит обращаться к психологу?

15:10, 23 мая, 2024
1857

Актуальные вопросы перед очередной конференцией Адвокатской палаты Удмуртии

16:00, 16 мая, 2024
718

Выходные на природе: 5 советов, как сделать загородный отдых комфортным и безопасным

17:50, 08 мая, 2024
366

Первый, долгожданный: как Ижевск встретил День Победы 9 мая 1945 года

12:15, 08 мая, 2024
900

Современный сервис с традиционным почётом

09:03, 06 мая, 2024
270

К Пасхе нуждающиеся жители Удмуртии получат от агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» более 120 тысяч яиц

15:36, 28 апреля, 2024
556

«Белкамнефть» расширяет сотрудничество с ведущими вузами Удмуртии

16:28, 24 апреля, 2024
634

Жители Дебесского района пожаловались на состояние местного политехникума

13:40, 24 апреля, 2024
551

Банды старой Удмуртии: первопроходцы прикамского криминала

16:34, 22 апреля, 2024
581

В Удмуртии появилась киберполиция

16:45, 12 апреля, 2024
1167

Победителем конкурса «Педагог года Удмуртии 2024» стал учитель по генной инженерии

16:30, 12 апреля, 2024
1732