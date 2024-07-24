Человек – это социальное существо, нуждающееся в людях, в общении, в любви, но обретает это состояние далеко не каждый. Не каждому человеку суждено вернуться с работы в теплый дом, где его обязательно будут ждать. У бездомных людей нет ничего, их одежда не зависит от погоды, просто потому что она одна, их дом – это самый уютный, а зимой просто теплый колодец или заброшенное помещение, этим людям некому рассказать о своём горе, не с кем разделить радость дня, просто потому что их молча обходят стороной, и это в лучшем случае.

Каждый человек имеет право на жизнь, но иногда эта жизнь подкидывает такие обстоятельства, с которыми человек не способен справиться в одиночку. Именно для таких случаев существуют благотворительные организации, которые могут помочь людям обрести новый дом и вместе с тем новую жизнь. В этой статье пойдёт речь о благотворительном проекте «Тёплый Кров», вернувшем к нормальной жизни уже более сотни людей.

«Тёплый Кров» – это ночлежка для бездомных людей, которая со временем переросла в комплексный центр помощи, единственный в Удмуртской Республике для алко- и наркозависимых, включённый в государственный реестр.

Благотворительный проект начал своё существование в 2015 году, тогда он представлял из себя отапливаемую палатку. В первые годы «Тёплый кров» мигрировал и представлялся как сезонный проект, он был открыт для всех нуждающихся с октября по май для предотвращения и снижения инвалидизации, ампутации и смертности от переохлаждения. Организация росла и развивалась, формат работы не менялся, но уже с 2021 года, в период пандемии, ночлежка закрепилась на одном месте и стала открыта для всех нуждающихся каждый день, 365 дней в году.

И вот сейчас «Тёплый кров» – это одна организация, объединяющая несколько проектов, находящихся на территории бывшего Устиновского медвытрезвителя на Воткинском шоссе, 158а.

Для преодоления синдрома социального иждивенчества, когда, получая помощь, люди начинают ей пользоваться, у них пропадает мотивация к труду, к изменению своей жизни, к освобождению от вредных привычек, «Тёплый Кров» категорически не является приютом, у организации нет задачи обеспечить круглосуточное пребывание.

Нахождение более 4 месяцев на улице влечёт за собой тяжелые последствия для личности, происходит личная и социальная надстройка, человек стирается, живёт в одиночестве, просто на жизненных инстинктах, в ситуации постоянного выживания, в состоянии «каждый сам за себя». Главная ценность человека в его отношении к окружающим, именно этот утраченный навык и пытаются восстановить волонтёры социальной организации.





Фото: Дарья Дагаева

«Тёплый Кров» рассчитан на 40-50 человек, на территории организации есть всё, что может помочь отчаявшемуся человеку вернуться к нормальной жизни: первый в республике благотворительный душ, который может посетить любой нуждающийся, не только житель ночлежки; своя прачечная – людям прививают обыденные для нас и забытые ими простые бытовые привычки.





Фото: Дарья Дагаева

Организация старается воссоздать атмосферу домашнего уюта: посетители могут заниматься спортом на специально оборудованной площадке, на территории также обитают домашние животные, есть свой аптекарский огород, где выращивают лечебные травы, плодовые деревья. В добровольном, но рекомендательном порядке организация старается восстановить традиции общего сбора за столом на трапезу и последующее чаепитие, что является также редкостью для подобных благотворительных организаций.





Фото: Дарья Дагаева

Заметив, что в центре начали появляться прочитанные от корки до корки книги, добровольцы организовали библиотеку, которая часто пользуется спросом. На полках можно найти классическую художественную литературу, молитвы, книги о помощи бездомным людям. Помимо этого, волонтёры устраивают кинопросмотры шедевров русского, советского и мирового кинематографа, посетителям ночлежки стараются показывать те фильмы, сюжет которых не идёт вразрез с нравственно-духовными ценностями, а с недавних пор добровольцы организовали обсуждения фильмов, создали самый настоящий киноклуб для бездомных людей.





Фото: Тёплый Кров

Волонтеры стараются регулярно радовать посетителей: жарят шашлыки, на праздники накрывают столы, соответствующие тематике праздника. На 8 марта и 23 февраля специально обученные люди оказывают парикмахерские услуги. Ежедневно с людьми работают психологи, психотерапевты, проводят индивидуальные и групповые встречи, учат правильным стратегиям: «не держать всё в себе». Также в организации практикуется система поощрения «социальный лифт» – добровольцы и волонтеры отмечают регулярное посещение, желание изменить свою жизнь, готовность в борьбе с зависимостью, намеренность вернуться в общество и в дальнейшем предоставляют человеку место в реабилитационном центре, также находящемся на территории благотворительной организации.

Руководитель «Тёплого Крова» Алексей Артемьев: Никогда человек не попадает на улицу случайно, все из них когда-то были молодые, красивые, перспективные, в чем-то дерзкие; но люди, которые в какой-то этап своей жизни испытали сильный надлом, психологическую травму, потеряли родственников, успели приобрести и зависимость.

Для обычного человека на первом месте всегда стоит план выражения, нам неинтересна судьба грязного и плохо пахнущего человека. Но бездомные – это в первую очередь люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, оставшиеся наедине со своей проблемой, со стыдом, с разрушенной самооценкой, за этим планом выражения обязательно стоит человек, ставший заложником жизненных испытаний. Как рассказывает руководитель, на их пороге оказывались цирковые артисты, танцоры, кандидаты наук, люди с несколькими рабочими профессиями, люди с высшим образованием. От этого никто не застрахован.



Организация регулярно принимает новых посетителей, нуждающихся в помощи, однако, чтобы туда попасть, человек должен быть трезв, а также не должен нуждаться в медицинской помощи, так как врач, приходящий в ночлежку, может оказать лишь доврачебную помощь.





Фото: Дарья Дагаева

«Тёплый Кров» – это точка возврата, это трамплин для нуждающихся в поддержке, это место, где создаются семьи, это дорога в новую жизнь, но встать на эту дорогу сможет лишь тот, кто действительно этого хочет.

Руководитель «Тёплого Крова» Алексей Артемьев: Мне всегда приятно встречать знакомые лица сначала пешком, но трезвых, а потом уже с женой, двумя детьми и на автомобиле.

На данный момент благотворительная организация:

• предоставила услуги ночлега более 174 тысяч раз;

• предоставила услуги выдачи горячего питания более 389 тысяч раз;

• выдала более 31 тонны вещей;

• выдала 35 тонн продуктов питания;

• восстановила 139 паспортов;

• возвратила в общество более 116 человек.

На территории организации есть склад гуманитарной помощи, который добровольцы часто пополняют. Самыми востребованными позициями для центра является мужская верхняя одежда и обувь по сезону. Все подробности в группе организации «ВКонтакте»: vk.com/vsembudetteplo

тел. +7 (912) 850-27-07

«Даже если из 1000 мы спасём одну жизнь, ради этого уже стоит работать», – отметил руководитель «Тёплого Крова» Алексей Артемьев.





Подготовила: Дарья Дагаева