Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид

«Если бы не «Аксион» – ничего бы в космосе не летало»: в Ижевске открыли Аллею космонавтов

15:45, 31 мая, 2021
Андрей Бирюков
«Если бы не «Аксион» – ничего бы в космосе не летало»: в Ижевске открыли Аллею космонавтов
15:45, 31 мая, 2021
Андрей Бирюков
122
0
#космос\n#Аксион\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба завода «Аксион»
0

В Ижевске на территории завода «Аксион» торжественно открыли Аллею космонавтов. В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза, лётчики-космонавты Александр ВикторенкоВиктор Афанасьев, Герои России, летчики-космонавты Сергей Авдеев и Сергей Ревин, родственники дважды Героев Советского Союза лётчиков-космонавтов Георгия Гречко и Николая Рукавишникова.

В 2016 году возле «Аксиона» открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. В 2021 году в честь 60-летия первого полёта человека в космос состоялось открытие целой Аллеи космонавтов. На ней стелы с именами тех космонавтов, кто посетил Ижевский мотозавод в разные годы. 


Как мотозавод космос покорил

Ижевский мотозавод начал свою деятельность в 1933 году с производства первых в стране серийных мотоциклов. В годы Великой Отечественной войны здесь изготавливали пулемёты «максим», в 1948 году – разработали техническую документацию и выпустили первую опытную партию автомата АК-47. Ижевский мотозавод умел быстро осваивать новые направления деятельности. С запуска первого искусственного спутника начался для «Аксиона» путь к звёздам.

Общее фото.JPG

В 1958 году предприятие получило заказ на изготовление электромоделирующей станции «Электрон», обеспечивающей расчеты траектории полёта космических кораблей. Её размеры поражали: это были десятки стоек аппаратуры, занимавшие большие площади. Завод изготовил 200 таких станций, ими оснастили почти все научно-исследовательские институты страны, полигоны Байконур и Капустин Яр. Именно изделие мотозаводцев обеспечило исторический полёт Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1». В том же году за участие в космической программе Ижевский мотозавод наградили высшей наградой страны – орденом Ленина, несколько работников завода получили государственные награды. 

В 60-х годах предприятие начало разработку телеметрической аппаратуры – она позволяла передавать, получать и хранить информацию о полёте. С участием изделий ижевского предприятия состоялся полёт первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и выход в открытый космос Алексея Леонова, запуски орбитальных станций «Салют» и «Мир», реализация программы «Энергия-Буран» и запуск МКС. 

Мотозавод был первым оборонным предприятием республики, которое стало работать «на космос». И сегодня завод «Аксион» – надёжный партнёр государственной корпорации «Роскосмос».


Торжество

Церемония открытия Аллеи космонавтов началась ровно в полдень. У памятника Юрию Гагарину собрались работники, ветераны и руководители предприятия, представители руководства республики и города, жители Ижевска. Под звуки оркестра белые полотнища сняли, открылась информационная стела и все последующие 13 стел, посвящённые лётчикам-космонавтам.

Космонавт.JPG

Первые слова приветствия сказал председатель Государственного совета Удмуртии Владимир Невоструев. Затем слово взял генеральный директор корпорации «Аксион» Сергей Сидоров. Он отметил, что сотрудники предприятия вместе с жителями города должны гордиться подвигами космонавтов, покорявших околоземное пространство, и достижениями работников предприятия, создавших надёжную аппаратуру. 

С приветственным словом выступила вдова дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Г. М. Гречко Людмила Кирилловна Гречко. Она отметила, что именно здесь, в Ижевске на «Аксионе», находится центр российского духа. «Я хочу вам низко поклониться – от семьи, от космонавтов. Потому что пока живы вы – будет жива Россия! Если бы не вы – ничего бы там, в космосе, не летало», – заявила она, обращаясь к работникам предприятия. Людмила Кирилловна передала в музей завода скульптурные изображения Сергея Королёва, Юрия Гагарина и Георгия Гречко. 

Гречко.JPG

Лётчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин сказал: «Возможно, скоро будет запущена российская высокоширотная станция, и тогда мы будем пролетать над Ижевском тоже – сейчас мы всё-таки летаем по широте чуть южнее. А пока, – заметил космонавт, – мы регулярно прилетаем в Ижевск, и это можно считать уже традицией отряда космонавтов». 

Сразу после открытия Аллеи космонавтов с журналистами пообщался прибывший на «Аксион» глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Он сказал, что самое важное в Аллее – это то, что это была инициатива самих работников предприятия, а не власти. По его мнению, это доказывает, что на «Аксионе» есть корпоративный дух. «Аллея космонавтов – важное связующее звено между поколениями, она даёт очень важную эмоцию тем, кто здесь работает. Это не просто станок, не просто продукция, не просто зарплата. Так ценят и подчёркивают историю», – заключил глава региона.

Выступая на сцене ДК «Аксион», Александр Бречалов высказал восхищение тем, как 60 лет назад заводчане смогли изготовить такую сложную систему, как станцию «Электрон».

«Наверное, секрет успеха не только в мобилизации всех сил, но и в настоящем патриотизме, потому что всё это создавать невозможно, не веря в то, что ты делаешь. Нам у вас, дорогие ветераны, есть чему поучиться», – отметил глава Удмуртии. 

Космонавты.JPG

Далее слово предоставили депутату Государственной думы России от Удмуртии Андрею Исаеву. В своём выступлении народный избранник отметил, что открытие Аллеи космонавтов – это праздник для всего города. Это событие не осталось незамеченным на федеральном уровне. Депутат зачитал приветствие коллективу «Аксиона» председателя Государственной думы России Вячеслава Володина. На торжестве также выступил председатель Государственного совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев. Он выразил надежду, что космонавты будут чаще приезжать в Удмуртию, а школьники республики, глядя на героев, тоже захотят стать космонавтами и будут стремиться к этому. 

Ветераны.JPG

Кульминацией приветствий стало поздравительное слово с орбиты, которое транслировали на большом экране. Космонавт-испытатель Пётр Дубров, в настоящее время работающий на МКС, сказал: «Космонавты ценят вклад Ижевского мотозавода в освоение космического пространства. Качество и надёжность аппаратуры имеет для нас первостепенное значение: от этого зависят жизни людей и программа полёта. Продукция завода полностью соответствует высоким критериям. Так держать!» – заявил космонавт. 

В честь знаменательного события 19 сотрудников предприятия получили высокие награды России и Удмуртии. А затем эмоциями собравшихся завладели участники большого праздничного концерта. Любимые песни о космосе, фееричные танцевальные номера и проход «космонавта» как бы по лунной поверхности с флагом «Аксион» вызвали улыбки и аплодисменты всех участников торжества.


15:45, 31 мая, 2021
Андрей Бирюков
122
0
#космос\n#Аксион\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Узнаете ли вы русского классика по цитате из произведения?

17:33, 30 апреля, 2021

Правдивы ли ваши знания о мире, который нас окружает?

17:26, 29 апреля, 2021

Знаете ли вы основы выживания?

15:09, 23 апреля, 2021

Что вы знаете об освоении космоса

11:09, 12 апреля, 2021

Знаете ли вы топонимы Ижевска?

18:40, 09 апреля, 2021

Сможете ли вы угадать блюдо по фото и описанию?

17:40, 02 апреля, 2021

Диснеевская принцесса твоей мечты

18:16, 01 апреля, 2021

Cможете ли вы узнать советский мультфильм по строчке песни?

18:12, 19 февраля, 2021

Знаете ли вы историю развития сотового телефона?

17:44, 05 февраля, 2021

Знаете ли вы удмуртский язык?

17:02, 27 ноября, 2020

Что вы знаете про Михаила Калашникова?

17:27, 10 ноября, 2020

Лёгкий тест про музыку 90-х

09:30, 25 сентября, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина пытался спасти кота и застрял сам

16:55, 28 мая, 2021
7339

Пьяный водитель легковушки скрылся с места ДТП в Удмуртии

6141
11:30, 27 мая, 2021

В последнюю ночь мая в Удмуртии ожидаются заморозки на почве

5995
17:20, 28 мая, 2021

Итоги дня: заморозки в Удмуртии и проверка социальных служб после пожара в Нылге

5032
18:00, 28 мая, 2021

В Ижевске открылся дилерский центр Mitsubishi в новом формате

4612
11:35, 25 мая, 2021

Закон о новых мерах поддержки семей с детьми подписал Путин

18:15, 26 мая, 2021
1567

«Ухтомка» против Люберец: городские власти Подмосковья не могут выселить арендаторов помещений бывшего завода

1465
16:21, 24 мая, 2021

Хождение по мухам: власти Ульяновской области объявили войну черной мошке

1390
15:53, 28 мая, 2021

Объем онлайн-продаж нелегального табака в России превысил полмиллиарда рублей

1367
16:22, 26 мая, 2021

Гость из Нарнии: во время совещания главы Крыма с чиновниками из шкафа вышел человек

1351
17:28, 28 мая, 2021

8 стран потребовали запретить полеты над Белоруссией

10:34, 24 мая, 2021
1509

Движение ХАМАС открестилось от сообщения о бомбе в самолете Ryanair

1331
10:27, 25 мая, 2021

Вслед за флагом Белоруссии в Риге снимут флаги Международной федерации хоккея

1327
16:39, 25 мая, 2021

«Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне» грозит отчисление из Лиги чемпионов

1273
14:32, 26 мая, 2021

О том, что можно и нельзя членам правящей семьи Великобритании, выяснили журналисты

1258
17:39, 24 мая, 2021

Лонгриды

Молоку все возрасты покорны

14:25, 27 мая, 2021
1105

Продавай мечты

09:28, 24 мая, 2021
1591

Ижевск, спалённый пожаром

13:20, 18 мая, 2021
3005

Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком?

14:59, 13 мая, 2021
3161

Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков

10:48, 13 мая, 2021
3059

Первый удмуртский крематорий

13:49, 30 апреля, 2021
5263

Молоко как норма жизни

16:30, 20 апреля, 2021
4618

Альтернативный Ижевск

16:49, 19 апреля, 2021
5065

Долгая дорога в космос

17:18, 12 апреля, 2021
5656

Об Ижевске в книгах

11:16, 09 апреля, 2021
5915

Фестиваль Чайковского. Возвращение

08:57, 02 апреля, 2021
6187

Социальные предприниматели

18:29, 18 марта, 2021
8125

Статьи

«Если бы не «Аксион» – ничего бы в космосе не летало»: в Ижевске открыли Аллею космонавтов

15:45
122

Партия «Новые люди» против объединения Удмуртии с другими регионами

10:40, 28 мая, 2021
494

ИжГТУ: наука побеждать

11:27, 27 мая, 2021
573

Летний чек-лист: чем занять себя в городе

10:47, 25 мая, 2021
770

«Если надо — уколюсь»: какие прививки должны быть у каждого

13:05, 24 мая, 2021
1540

C MAKFA вкусно и выгодно

10:02, 24 мая, 2021
858

Группа крови: в Ижевск приедут музыканты группы «Кино»

12:00, 23 мая, 2021
1955

Вернуться в докризисное состояние: кто помогает субъектам МСП Удмуртии

14:13, 12 мая, 2021
1973

Как технологии помогают малому бизнесу экономить ресурсы

10:58, 28 апреля, 2021
3797

Знаковый апрель: новоселы жилого комплекса «Знак» под Ижевском начали получать ключи от квартир

13:34, 23 апреля, 2021
3753

Меньше времени на счета – больше времени для близких

18:48, 22 апреля, 2021
3673

Нефть для людей

14:35, 13 апреля, 2021
4704

Дети. Родители. Интернет

12:22, 31 марта, 2021
6433

Где в Ижевске можно быстро привести свое тело и лицо в идеальную форму

10:00, 31 марта, 2021
5770

Да будет свет! «Новые люди» исследуют темные уголки Ижевска

13:50, 23 марта, 2021
6450

Индекс RSBI: деловая активность бизнеса вышла в зону роста

17:01, 22 марта, 2021
6206

«Красная зона» Удмуртии: журналистам изнутри показали работу ковид-центра

16:58, 22 марта, 2021
7244

Новые идеи для «Новых людей»

09:30, 22 марта, 2021
6413

Итоги года подвели в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии

13:55, 05 марта, 2021
7809

Быть в курсе всех семейных событий

14:32, 26 февраля, 2021
8344