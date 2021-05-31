В Ижевске на территории завода «Аксион» торжественно открыли Аллею космонавтов. В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза, лётчики-космонавты Александр Викторенко, Виктор Афанасьев, Герои России, летчики-космонавты Сергей Авдеев и Сергей Ревин, родственники дважды Героев Советского Союза лётчиков-космонавтов Георгия Гречко и Николая Рукавишникова.

В 2016 году возле «Аксиона» открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. В 2021 году в честь 60-летия первого полёта человека в космос состоялось открытие целой Аллеи космонавтов. На ней стелы с именами тех космонавтов, кто посетил Ижевский мотозавод в разные годы.

Как мотозавод космос покорил

Ижевский мотозавод начал свою деятельность в 1933 году с производства первых в стране серийных мотоциклов. В годы Великой Отечественной войны здесь изготавливали пулемёты «максим», в 1948 году – разработали техническую документацию и выпустили первую опытную партию автомата АК-47. Ижевский мотозавод умел быстро осваивать новые направления деятельности. С запуска первого искусственного спутника начался для «Аксиона» путь к звёздам.





В 1958 году предприятие получило заказ на изготовление электромоделирующей станции «Электрон», обеспечивающей расчеты траектории полёта космических кораблей. Её размеры поражали: это были десятки стоек аппаратуры, занимавшие большие площади. Завод изготовил 200 таких станций, ими оснастили почти все научно-исследовательские институты страны, полигоны Байконур и Капустин Яр. Именно изделие мотозаводцев обеспечило исторический полёт Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1». В том же году за участие в космической программе Ижевский мотозавод наградили высшей наградой страны – орденом Ленина, несколько работников завода получили государственные награды.

В 60-х годах предприятие начало разработку телеметрической аппаратуры – она позволяла передавать, получать и хранить информацию о полёте. С участием изделий ижевского предприятия состоялся полёт первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и выход в открытый космос Алексея Леонова, запуски орбитальных станций «Салют» и «Мир», реализация программы «Энергия-Буран» и запуск МКС.

Мотозавод был первым оборонным предприятием республики, которое стало работать «на космос». И сегодня завод «Аксион» – надёжный партнёр государственной корпорации «Роскосмос».





Торжество

Церемония открытия Аллеи космонавтов началась ровно в полдень. У памятника Юрию Гагарину собрались работники, ветераны и руководители предприятия, представители руководства республики и города, жители Ижевска. Под звуки оркестра белые полотнища сняли, открылась информационная стела и все последующие 13 стел, посвящённые лётчикам-космонавтам.





Первые слова приветствия сказал председатель Государственного совета Удмуртии Владимир Невоструев. Затем слово взял генеральный директор корпорации «Аксион» Сергей Сидоров. Он отметил, что сотрудники предприятия вместе с жителями города должны гордиться подвигами космонавтов, покорявших околоземное пространство, и достижениями работников предприятия, создавших надёжную аппаратуру.

С приветственным словом выступила вдова дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Г. М. Гречко Людмила Кирилловна Гречко. Она отметила, что именно здесь, в Ижевске на «Аксионе», находится центр российского духа. «Я хочу вам низко поклониться – от семьи, от космонавтов. Потому что пока живы вы – будет жива Россия! Если бы не вы – ничего бы там, в космосе, не летало», – заявила она, обращаясь к работникам предприятия. Людмила Кирилловна передала в музей завода скульптурные изображения Сергея Королёва, Юрия Гагарина и Георгия Гречко.





Лётчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин сказал: «Возможно, скоро будет запущена российская высокоширотная станция, и тогда мы будем пролетать над Ижевском тоже – сейчас мы всё-таки летаем по широте чуть южнее. А пока, – заметил космонавт, – мы регулярно прилетаем в Ижевск, и это можно считать уже традицией отряда космонавтов».

Сразу после открытия Аллеи космонавтов с журналистами пообщался прибывший на «Аксион» глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Он сказал, что самое важное в Аллее – это то, что это была инициатива самих работников предприятия, а не власти. По его мнению, это доказывает, что на «Аксионе» есть корпоративный дух. «Аллея космонавтов – важное связующее звено между поколениями, она даёт очень важную эмоцию тем, кто здесь работает. Это не просто станок, не просто продукция, не просто зарплата. Так ценят и подчёркивают историю», – заключил глава региона.

Выступая на сцене ДК «Аксион», Александр Бречалов высказал восхищение тем, как 60 лет назад заводчане смогли изготовить такую сложную систему, как станцию «Электрон».

«Наверное, секрет успеха не только в мобилизации всех сил, но и в настоящем патриотизме, потому что всё это создавать невозможно, не веря в то, что ты делаешь. Нам у вас, дорогие ветераны, есть чему поучиться», – отметил глава Удмуртии.





Далее слово предоставили депутату Государственной думы России от Удмуртии Андрею Исаеву. В своём выступлении народный избранник отметил, что открытие Аллеи космонавтов – это праздник для всего города. Это событие не осталось незамеченным на федеральном уровне. Депутат зачитал приветствие коллективу «Аксиона» председателя Государственной думы России Вячеслава Володина. На торжестве также выступил председатель Государственного совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев. Он выразил надежду, что космонавты будут чаще приезжать в Удмуртию, а школьники республики, глядя на героев, тоже захотят стать космонавтами и будут стремиться к этому.





Кульминацией приветствий стало поздравительное слово с орбиты, которое транслировали на большом экране. Космонавт-испытатель Пётр Дубров, в настоящее время работающий на МКС, сказал: «Космонавты ценят вклад Ижевского мотозавода в освоение космического пространства. Качество и надёжность аппаратуры имеет для нас первостепенное значение: от этого зависят жизни людей и программа полёта. Продукция завода полностью соответствует высоким критериям. Так держать!» – заявил космонавт.

В честь знаменательного события 19 сотрудников предприятия получили высокие награды России и Удмуртии. А затем эмоциями собравшихся завладели участники большого праздничного концерта. Любимые песни о космосе, фееричные танцевальные номера и проход «космонавта» как бы по лунной поверхности с флагом «Аксион» вызвали улыбки и аплодисменты всех участников торжества.